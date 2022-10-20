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Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Īpaši platas keramiskās plāksnes
Precīza kontrole 230 C
Apstrāde ar joniem
Vibrējošas plāksnes
Keratīnu aktivizējošās keramiskās plātnes viegli slīd caur matiem, nodrošinot spīdumu.
Saudzējošas un patīkamas vibrācijas vienmērīgi izkliedē matus pār plātnēm, un ikkatrs mats gūst labumu no šādas aprūpes.
Negatīvi lādētie joni likvidē statisko elektrību, kondicionē matus un piegludina matu kutikulas, tādējādi padarot matu mirdzumu un spīdumu intensīvāku. Rezultāts ir mirdzoši, gludi mati, kas "nepūkojas".
4.9
no 5
149
Atsauksmes
99%
ieteica šo produktu
Ninnusia
20/10/2022
Polska
Super
Stara prostownica się spaliła, dlatego potrzebowałam kupić coś na szybko, a ta wpadła pierwsza mi w oczy. Szybko się nagrzewa, jest możliwość regulowania temperatury a w zestawie dołączone było etui odporne na ciepło.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prestige HP8361/00 Prostownica
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prestige HP8361/00 Prostownica
kasia1140
28/09/2022
Polska
Doskonała prostownica
Mam tę prostownicę od roku 2010. Używam minimum 2 razy w tygodniu. Nigdy się nie zepsuła. Jedynie odpadła ta pokrywa, gdzie jest napis PHILIPS, ale po tylu latach nie ma się co dziwić, tym bardziej że wiele razy mi upadła. Wibracje działają dalej pomimo tych upadków. Teraz te pokrywę można zakładać na prostownice, tyle że po jakimś czasie znów odpada - pewnie jakiś zaczep pękł.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prestige HP8361/00 Prostownica
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prestige HP8361/00 Prostownica
Kasiunia Kasia
19/01/2022
Polska
Funkcje jonizacji jak i keratyny rewelacja
Prostownica jest boska, wlosy na prawde jak po keratynie, mam bardzo puszace sie wlosy, po jednym juz prostowaniu pasma wlosow rewelka jest, wibrujace plytki rozniez robia robote, wlosy proste, lejace sie, o taki efekt mi chodzilo, bardzo polecam.
Plusi
Szybkosc prostowania
Mīnusi
Nie ma wad
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prestige HP8361/00 Prostownica
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prestige HP8361/00 Prostownica
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