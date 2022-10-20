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  • Skaista frizūra, rūpes par matiem
  • Skaista frizūra, rūpes par matiem
  • Skaista frizūra, rūpes par matiem
  • Skaista frizūra, rūpes par matiem
  • Skaista frizūra, rūpes par matiem
  • Skaista frizūra, rūpes par matiem
  • Skaista frizūra, rūpes par matiem
  • Skaista frizūra, rūpes par matiem
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Skaista frizūra, rūpes par matiem
  • Skaista frizūra, rūpes par matiem
  • Skaista frizūra, rūpes par matiem
  • Skaista frizūra, rūpes par matiem
  • Skaista frizūra, rūpes par matiem
  • Skaista frizūra, rūpes par matiem
  • Skaista frizūra, rūpes par matiem

Izbeigta ražošana

Matu taisnotājs

HP8361/00

4.9
| (149) Atsauksmes | 99% ieteica šo produktu
Skaista frizūra, rūpes par matiem
Vislabākā matu kopšana. Izmantojot moderno keratīna tehnoloģiju, veidošanas laikā mati atgūst dabisko mirdzumu, un tie tiek aizsargāti.
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

ProCare Keratin matu taisnotājs

Skaista frizūra, rūpes par matiem

  • Īpaši platas keramiskās plāksnes

  • Precīza kontrole 230 C

  • Apstrāde ar joniem

  • Vibrējošas plāksnes

Keratīna keramiskās plātnes vieglai taisnošanai un mirdzošiem matiem

Keratīna keramiskās plātnes vieglai taisnošanai un mirdzošiem matiem

Keratīnu aktivizējošās keramiskās plātnes viegli slīd caur matiem, nodrošinot spīdumu.

Viegli vibrējošās plātnes nodrošina optimālas rūpes par jūsu matiem

Viegli vibrējošās plātnes nodrošina optimālas rūpes par jūsu matiem

Saudzējošas un patīkamas vibrācijas vienmērīgi izkliedē matus pār plātnēm, un ikkatrs mats gūst labumu no šādas aprūpes.

Apstrāde ar joniem padara matus spīdīgus un novērš sprogas

Apstrāde ar joniem padara matus spīdīgus un novērš sprogas

Negatīvi lādētie joni likvidē statisko elektrību, kondicionē matus un piegludina matu kutikulas, tādējādi padarot matu mirdzumu un spīdumu intensīvāku. Rezultāts ir mirdzoši, gludi mati, kas "nepūkojas".

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

149

Atsauksmes

99%

ieteica šo produktu

3
1

20/10/2022

Polska

Polska

Super

Stara prostownica się spaliła, dlatego potrzebowałam kupić coś na szybko, a ta wpadła pierwsza mi w oczy. Szybko się nagrzewa, jest możliwość regulowania temperatury a w zestawie dołączone było etui odporne na ciepło.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prestige HP8361/00 Prostownica

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prestige HP8361/00 Prostownica

28/09/2022

Polska

Polska

Doskonała prostownica

Mam tę prostownicę od roku 2010. Używam minimum 2 razy w tygodniu. Nigdy się nie zepsuła. Jedynie odpadła ta pokrywa, gdzie jest napis PHILIPS, ale po tylu latach nie ma się co dziwić, tym bardziej że wiele razy mi upadła. Wibracje działają dalej pomimo tych upadków. Teraz te pokrywę można zakładać na prostownice, tyle że po jakimś czasie znów odpada - pewnie jakiś zaczep pękł.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prestige HP8361/00 Prostownica

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prestige HP8361/00 Prostownica

19/01/2022

Polska

Polska

Funkcje jonizacji jak i keratyny rewelacja

Prostownica jest boska, wlosy na prawde jak po keratynie, mam bardzo puszace sie wlosy, po jednym juz prostowaniu pasma wlosow rewelka jest, wibrujace plytki rozniez robia robote, wlosy proste, lejace sie, o taki efekt mi chodzilo, bardzo polecam.

Plusi

Szybkosc prostowania

Mīnusi

Nie ma wad

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prestige HP8361/00 Prostownica

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Prestige HP8361/00 Prostownica

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 