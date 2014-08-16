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Izbeigta ražošana

Konusveida lokšķēres

HP8618/00

5

| (25) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu

Veselīgāks paņēmiens perfektām cirtām un lokām

Īpaši krāšņas un elastīgas cirtas. Valdzinoši un izteiksmīgi, biezi un kupli matu viļņi… Izmantojot jaunās Philips konusveida lokšķēres Care CurlControl, varat izveidot visdažādāko formu cirtas, nebojājot matus

Skatīt visas priekšrocības

pateicoties Curl Ready indikatoram

Veselīgāks paņēmiens perfektām cirtām un lokām

  • Konusveida cilindrs (13-25 mm)

  • Zīdaini gluds keramiskais pārklājums

  • 130 - 200 C temperatūra

  • Automātiska izslēgšanās

Unikālais indikators informē tevi, kad lokas ir gatavas

Unikālais indikators informē tevi, kad lokas ir gatavas

Unikālais Curl Ready indikators brīdina, kad lokas ir gatavas, atskaņojot pīkstienu. Šī novatoriskā funkcija sniedz iespēju iegūt brīnišķīgas lokas un cirtas, novēršot pārlieku matu apstrādi. Vienkārši izvēlieties vienu no trim ieveidošanas laikiem un nospiediet pogu pēc tam, kad esat aptinis matus apkārt sildelementam. Skatiet lietotāja rokasgrāmatu, lai redzētu matu kopšanas speciālistu ieteikumus par to, kā izvēlēties ieveidošanas laiku atkarībā no matu tipa un vēlamā izskata.

SilkySmooth keramiskais pārklājums ir divreiz maigāks pret matiem

SilkySmooth keramiskais pārklājums ir divreiz maigāks pret matiem

SilkySmooth keramiskais cilindrs ir divreiz maigāks nekā standarta cilindrs un nodrošina mazāku berzi un vieglāku matu atbrīvošanu mirdzošiem, veselīgiem matiem.

Digitālie iestatījumi ļauj pielāgot lokšķēres jūsu matu tipam

Digitālie iestatījumi ļauj pielāgot lokšķēres jūsu matu tipam

Digitālie iestatījumi sniedz iespēju izvēlēties temperatūru (130 - 200°C) un ieveidošanas laiku (5, 8 vai 10 sekundes), kas atbilst jūsu matu tipam un vēlamajam izskatam.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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5.0

no 5

25

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

3
2
1

16/08/2014

Polska

Polska

super sprzęt

kiedy robię fale moim osobą to są pod wrażeniem że ta lokówka robi fale w tak krótki czas i jeszcze ładnie i z połyskiem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8618/00 Lokówka stożkowa

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8618/00 Lokówka stożkowa

13/08/2014

Polska

Polska

Super produkt w niskiej cenie

wybrałam lokówkę stożkową, żeby mieć możliwość tworzenia loków różnego rodzaju, od luźnych fal po skręcone spiralki. Lokówka HP8618/00 w użyciu jest rewelacyjna. Używam jej przed każdą imprezą bo wiem że nigdy mnie nie zawiedzie. Dzięki wskaźnikowi wiem że loki są gotowe, to na prawdę ułatwia kręcenie włosów. Dodatkowo nawet jak zapomnę jej wyłączyć wiem że wyłączy się sama po 60 minutach więc mogę się bawić spokojnie :)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8618/00 Lokówka stożkowa

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8618/00 Lokówka stożkowa

12/07/2013

Polska

Polska

Wspaniały produkt do pielęgnacji włosów

Od kilku dni użytkuję lokówkę Philips Care CurlControl. Początkowo sceptycznie podchodziłam do lokówki o stożkowatym kształcie, czyli nie posiadającej "łapki" do przytrzymywania włosów podczas ich nakręcania. Jednak bardzo szybko opanowałam korzystanie, chociaż początkowo bałam się, że poparzę dłonie. Nic takiego nie miało miejsca:) Niezwykle pomocna okazała się instrukcja zawierająca ilustarcje wskazujące jak należy używać lokówki. Lokówka bardzo szybko się rozgrzewa, praktycznie od razu po włączeniu można kręcić. Niezwykle łatwo ją ustawić, włączyć i wyłączyć. Lokówka oprócz regulacji temperatury (od 130-200 stopni), posiada również wskaźnik, który krótkim, podwójnym dźwiękiem informuje kiedy lok jest gotowy. Mamy również możliwość ustawienia ile czasu- 5, 8 czy 10 sekund, ma minąć od czasu zakręcenia kosmyka włosów do sygnału dźwiękowego. To dodatkowy atut lokówki. Mianowicie każdy korzystający z tej lokówki może ustawić samodzielnie temperaturę i czas, żeby dopasować indywidualnie działanie lokówki do swojego rodzaju włosów.Niektórzy (w tym ja) mają włosy miękkie i podatne na układanie, więc w tym przypadku do uzyskania "loczka" wystarczy niższa temp. i krótszy czas. Inni, mający sztywne włosy będą potrzebowali więcej czasu i wyższej temperatury dla uzyskania podobnego efektu. Przy tych wszystkich innowacjach, ryzyko "przysmażenia/przypalenia" włosów praktycznie nie istnieje:) Pierwszego dnia użytkowania udało mi się zrobić "burzę fal" na głowie. Włosy wydawały się bardziej puszyste i wizualnie było ich więcej. Mój tata, gdy mnie zobaczył, stwierdził że wyglądam jak gwiazda filmowa. Ten komplement to najlepsza rekomendacja dla lokówki:)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8618/00 Lokówka stożkowa

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HP8618/00 Lokówka stożkowa

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