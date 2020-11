Unikālais indikators informē tevi, kad lokas ir gatavas

Unikālais Curl Ready indikators brīdina, kad lokas ir gatavas, atskaņojot pīkstienu. Šī novatoriskā funkcija sniedz iespēju iegūt brīnišķīgas lokas un cirtas, novēršot pārlieku matu apstrādi. Vienkārši izvēlieties vienu no trim ieveidošanas laikiem un nospiediet pogu pēc tam, kad esat aptinis matus apkārt sildelementam. Skatiet lietotāja rokasgrāmatu, lai redzētu matu kopšanas speciālistu ieteikumus par to, kā izvēlēties ieveidošanas laiku atkarībā no matu tipa un vēlamā izskata.