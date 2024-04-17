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  • Izteiktāks kuplums un matu aizsardzība
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  • Izteiktāks kuplums un matu aizsardzība
  • Izteiktāks kuplums un matu aizsardzība
  • Izteiktāks kuplums un matu aizsardzība
  • Izteiktāks kuplums un matu aizsardzība
  • Izteiktāks kuplums un matu aizsardzība
  • Izteiktāks kuplums un matu aizsardzība
  • Izteiktāks kuplums un matu aizsardzība
  • Izteiktāks kuplums un matu aizsardzība
  • Izteiktāks kuplums un matu aizsardzība
  • Izteiktāks kuplums un matu aizsardzība
  • Izteiktāks kuplums un matu aizsardzība
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  • Izteiktāks kuplums un matu aizsardzība
  • Izteiktāks kuplums un matu aizsardzība
  • Izteiktāks kuplums un matu aizsardzība
  • Izteiktāks kuplums un matu aizsardzība
  • Izteiktāks kuplums un matu aizsardzība
  • Izteiktāks kuplums un matu aizsardzība
  • Izteiktāks kuplums un matu aizsardzība
  • Izteiktāks kuplums un matu aizsardzība
  • Izteiktāks kuplums un matu aizsardzība
  • Izteiktāks kuplums un matu aizsardzība

Izbeigta ražošana

CareAirstyler

HP8655/00

4.6
| (141) Atsauksmes | 90% ieteica šo produktu
Izteiktāks kuplums un matu aizsardzība
Žāvējiet un ieveidojiet matus vienlaikus - jaunais Philips Care matu ieveidotājs sniedz iespēju izveidot skaistus, dabiskus matu sakārtojumus, nodrošinot matu aizsardzību. Unikālais apjoma palielinātājs padara matus kuplākus tieši pie saknēm.
Skatīt visas priekšrocības

Saudzīga matu žāvēšana

Izteiktāks kuplums un matu aizsardzība

  • 4 ieveidošanas uzgaļi

  • 3 siltuma iestatījumi

  • Jonu iedarbība

1000 W skaistam matu sakārtojumam

1000 W skaistam matu sakārtojumam

Šis 1000 W matu fēns nodrošina optimāla līmeņa gaisa plūsmu un saudzējošu žāvēšanas jaudu – rezultāti ir nevainojami katru dienu.

38 mm termosuka nogludina matus

38 mm termosuka nogludina matus

Termosukai ir īpaši plats diametrs – 38 mm. Cilindra platums to padara par perfektu matu ieveidošanas instrumentu gan gludu, gan viļņotu frizūru izveidē.

Suka ar ievelkamiem sariem atvieglo ieveidošanu

Suka ar ievelkamiem sariem atvieglo ieveidošanu

Šis viegli lietojamais Airstyler ir matu veidošanas suka un cirtu veidotājs vienā ierīcē. Nospiežot pogu, sari tiek ievilkti sukā, tādējādi veidotāju var viegli izņemt no matiem. Un ieveidotās cirtas ir burvīgas!

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.6

no 5

141

Atsauksmes

90%

ieteica šo produktu

17/04/2024

Lietuva

Lietuva

Formavimo šukos paliko puikų įspūdį

Patiko tai, jog šukos nevelia plauko, argano aliejaus plokštelė palieka plaukus glotnius, jie nesielektrina.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“

16/04/2024

Lietuva

Lietuva

Labai patogios naudoti

Išltiesinti plaukai atrodo natūraliai tiesūs, siauras koncentratorius gerai padeda pataisyti labiau užsispyruisas vietas. Su tolygaus karščio paskirstymo technologija nėra nerimo perkaitinti plaukų, puikiai išdžiovina.

Plusi

Geri priedai, patogus naudojimas

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“

12/04/2024

Lietuva

Lietuva

Šukos

Naudoju jau keturius mėnesius. Plaukus ištiesina puikiai, plaukai neperkaista. Turi komplektacijoje penkis priedus. Prekės kaina nedidelė.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.