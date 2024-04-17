30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
4 ieveidošanas uzgaļi
3 siltuma iestatījumi
Jonu iedarbība
Šis 1000 W matu fēns nodrošina optimāla līmeņa gaisa plūsmu un saudzējošu žāvēšanas jaudu – rezultāti ir nevainojami katru dienu.
Termosukai ir īpaši plats diametrs – 38 mm. Cilindra platums to padara par perfektu matu ieveidošanas instrumentu gan gludu, gan viļņotu frizūru izveidē.
Šis viegli lietojamais Airstyler ir matu veidošanas suka un cirtu veidotājs vienā ierīcē. Nospiežot pogu, sari tiek ievilkti sukā, tādējādi veidotāju var viegli izņemt no matiem. Un ieveidotās cirtas ir burvīgas!
4.6
no 5
141
Atsauksmes
90%
ieteica šo produktu
Šukos123
17/04/2024
Lietuva
Akcijas daļa
Formavimo šukos paliko puikų įspūdį
Patiko tai, jog šukos nevelia plauko, argano aliejaus plokštelė palieka plaukus glotnius, jie nesielektrina.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“
GrožioGuru
16/04/2024
Lietuva
Akcijas daļa
Labai patogios naudoti
Išltiesinti plaukai atrodo natūraliai tiesūs, siauras koncentratorius gerai padeda pataisyti labiau užsispyruisas vietas. Su tolygaus karščio paskirstymo technologija nėra nerimo perkaitinti plaukų, puikiai išdžiovina.
Plusi
Geri priedai, patogus naudojimas
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“
Jolsa
12/04/2024
Lietuva
Akcijas daļa
Šukos
Naudoju jau keturius mėnesius. Plaukus ištiesina puikiai, plaukai neperkaista. Turi komplektacijoje penkis priedus. Prekės kaina nedidelė.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“