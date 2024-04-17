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  • Vairāki matu sakārtojumi ar papildu kopšanu
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  • Vairāki matu sakārtojumi ar papildu kopšanu
  • Vairāki matu sakārtojumi ar papildu kopšanu
  • Vairāki matu sakārtojumi ar papildu kopšanu
  • Vairāki matu sakārtojumi ar papildu kopšanu
  • Vairāki matu sakārtojumi ar papildu kopšanu
  • Vairāki matu sakārtojumi ar papildu kopšanu
  • Vairāki matu sakārtojumi ar papildu kopšanu
  • Vairāki matu sakārtojumi ar papildu kopšanu
  • Vairāki matu sakārtojumi ar papildu kopšanu
  • Vairāki matu sakārtojumi ar papildu kopšanu
  • Vairāki matu sakārtojumi ar papildu kopšanu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Vairāki matu sakārtojumi ar papildu kopšanu
  • Vairāki matu sakārtojumi ar papildu kopšanu
  • Vairāki matu sakārtojumi ar papildu kopšanu
  • Vairāki matu sakārtojumi ar papildu kopšanu
  • Vairāki matu sakārtojumi ar papildu kopšanu
  • Vairāki matu sakārtojumi ar papildu kopšanu
  • Vairāki matu sakārtojumi ar papildu kopšanu
  • Vairāki matu sakārtojumi ar papildu kopšanu
  • Vairāki matu sakārtojumi ar papildu kopšanu
  • Vairāki matu sakārtojumi ar papildu kopšanu

Izbeigta ražošana

AdvancedAir Styler

HP8656/00

4.6
| (141) Atsauksmes | 90% ieteica šo produktu
Vairāki matu sakārtojumi ar papildu kopšanu
Philips Air Styler Advanced – vienkāršai matu ieveidošanai ik dienu. Siltais gaiss tiek vienmērīgi sadalīts visā sukas garumā, un jonu iedarbība palielina matu mirdzumu.
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Vairāki matu sakārtojumi ar papildu kopšanu

  • 5 ieveidošanas uzgaļi

  • Vienmērīga karstuma sadale

  • Jonu iedarbība

  • ThermoProtect temperatūra

Mazāka pārkarsēšana ar EHD tehnoloģiju

Vienmērīgās karstuma sadales tehnoloģija nodrošina maksimālu matu aizsardzību pret pārkaršanu un tādējādi palīdz saglabāt veselīgus un mirdzošus matus.

Vēl saudzīgāks ar jonu kondicionēšanu mirdzošiem, taisniem matiem bez sprogām

Vēl saudzīgāks ar jonu kondicionēšanu mirdzošiem, taisniem matiem bez sprogām

Jonu kondicionēšana nodrošina antistatisku matu žāvēšanu. Uzlādētie negatīvie joni likvidē statisko elektrību, kondicionē matus un pieglauž matu kutikulas, tādējādi padarot matu mirdzumu un spīdumu intensīvāku. Rezultāts ir burvīgi mirdzoši, gludi mati, kas nesprogojas.

5 uzgaļi

Šim Air Styler ir 5 uzgaļi, kas palīdzēs izveidot dažādus matu sakārtojumus – no dabīgi taisniem matiem līdz izteiktām cirtām un apjoma pie matu saknēm.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.6

no 5

141

Atsauksmes

90%

ieteica šo produktu

17/04/2024

Lietuva

Lietuva

Formavimo šukos paliko puikų įspūdį

Patiko tai, jog šukos nevelia plauko, argano aliejaus plokštelė palieka plaukus glotnius, jie nesielektrina.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“

16/04/2024

Lietuva

Lietuva

Labai patogios naudoti

Išltiesinti plaukai atrodo natūraliai tiesūs, siauras koncentratorius gerai padeda pataisyti labiau užsispyruisas vietas. Su tolygaus karščio paskirstymo technologija nėra nerimo perkaitinti plaukų, puikiai išdžiovina.

Plusi

Geri priedai, patogus naudojimas

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“

12/04/2024

Lietuva

Lietuva

Šukos

Naudoju jau keturius mėnesius. Plaukus ištiesina puikiai, plaukai neperkaista. Turi komplektacijoje penkis priedus. Prekės kaina nedidelė.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 