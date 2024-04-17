30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
5 ieveidošanas uzgaļi
Vienmērīga karstuma sadale
Jonu iedarbība
ThermoProtect temperatūra
Vienmērīgās karstuma sadales tehnoloģija nodrošina maksimālu matu aizsardzību pret pārkaršanu un tādējādi palīdz saglabāt veselīgus un mirdzošus matus.
Jonu kondicionēšana nodrošina antistatisku matu žāvēšanu. Uzlādētie negatīvie joni likvidē statisko elektrību, kondicionē matus un pieglauž matu kutikulas, tādējādi padarot matu mirdzumu un spīdumu intensīvāku. Rezultāts ir burvīgi mirdzoši, gludi mati, kas nesprogojas.
Šim Air Styler ir 5 uzgaļi, kas palīdzēs izveidot dažādus matu sakārtojumus – no dabīgi taisniem matiem līdz izteiktām cirtām un apjoma pie matu saknēm.
4.6
no 5
141
Atsauksmes
90%
ieteica šo produktu
Šukos123
17/04/2024
Lietuva
Akcijas daļa
Formavimo šukos paliko puikų įspūdį
Patiko tai, jog šukos nevelia plauko, argano aliejaus plokštelė palieka plaukus glotnius, jie nesielektrina.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“
GrožioGuru
16/04/2024
Lietuva
Akcijas daļa
Labai patogios naudoti
Išltiesinti plaukai atrodo natūraliai tiesūs, siauras koncentratorius gerai padeda pataisyti labiau užsispyruisas vietas. Su tolygaus karščio paskirstymo technologija nėra nerimo perkaitinti plaukų, puikiai išdžiovina.
Plusi
Geri priedai, patogus naudojimas
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“
Jolsa
12/04/2024
Lietuva
Akcijas daļa
Šukos
Naudoju jau keturius mėnesius. Plaukus ištiesina puikiai, plaukai neperkaista. Turi komplektacijoje penkis priedus. Prekės kaina nedidelė.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)