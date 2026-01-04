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Izbeigta ražošana
HP8660/00
EssentialCare
Iestatījums "ThermoProtect" nodrošina optimālu žāvēšanas temperatūru un sniedz papildu aizsardzību pret matu pārkarsēšanu. Ar tādu pašu jaudīgu gaisa plūsmu labākie rezultāti tiek panākti saudzīgā veidā.
Termosukai ir īpaši plats diametrs – 38 mm. Cilindra platums to padara par perfektu matu ieveidošanas instrumentu gan gludu, gan viļņotu frizūru izveidē.
Air Styler ar 650W gaisa plūsmu saudzīgai matu ieveidošanai un žāvēšanai. Sniedz skaistu rezultātu katru dienu.
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XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)