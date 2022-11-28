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  • Viegla matu ieveidošana ar jonu iedarbību
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  • Viegla matu ieveidošana ar jonu iedarbību
  • Viegla matu ieveidošana ar jonu iedarbību
  • Viegla matu ieveidošana ar jonu iedarbību
  • Viegla matu ieveidošana ar jonu iedarbību
  • Viegla matu ieveidošana ar jonu iedarbību
  • Viegla matu ieveidošana ar jonu iedarbību
  • Viegla matu ieveidošana ar jonu iedarbību
  • Viegla matu ieveidošana ar jonu iedarbību
  • Viegla matu ieveidošana ar jonu iedarbību
  • Viegla matu ieveidošana ar jonu iedarbību
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Viegla matu ieveidošana ar jonu iedarbību
  • Viegla matu ieveidošana ar jonu iedarbību
  • Viegla matu ieveidošana ar jonu iedarbību
  • Viegla matu ieveidošana ar jonu iedarbību
  • Viegla matu ieveidošana ar jonu iedarbību
  • Viegla matu ieveidošana ar jonu iedarbību
  • Viegla matu ieveidošana ar jonu iedarbību
  • Viegla matu ieveidošana ar jonu iedarbību
  • Viegla matu ieveidošana ar jonu iedarbību

Izbeigta ražošana

EssentialAir Styler

HP8662/00

4.7
| (389) Atsauksmes | 95% ieteica šo produktu
Viegla matu ieveidošana ar jonu iedarbību
Žāvējiet un veidojiet reizē – Philips Air Styler Essential ļauj izveidot skaistas, dabīgas frizūras, vienlaikus nodrošinot papildu spīdumu ar jonu iedarbību. 3 ietvertie uzgaļi piemēroti gan gariem, gan īsiem matiem, lai jūs varētu tos viegli ieveidot.
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Viegla matu ieveidošana ar jonu iedarbību

  • 3 uzgaļi

  • Jonu iedarbība

  • ThermoProtect temperatūra

800 W veidošanas jauda, lai rezultāts būtu kā pēc salona apmeklējuma

800 W veidošanas jauda, lai rezultāts būtu kā pēc salona apmeklējuma

Air Styler ar 800 W gaisa plūsmu saudzīgai matu žāvēšanai un ieveidošanai. Katru dienu iegūstiet rezultātus kā pēc salona apmeklējuma.

Vēl saudzīgāks ar jonu kondicionēšanu mirdzošiem, taisniem matiem bez sprogām

Vēl saudzīgāks ar jonu kondicionēšanu mirdzošiem, taisniem matiem bez sprogām

Jonu kondicionēšana nodrošina antistatisku matu žāvēšanu. Uzlādētie negatīvie joni likvidē statisko elektrību, kondicionē matus un pieglauž matu kutikulas, tādējādi padarot matu mirdzumu un spīdumu intensīvāku. Rezultāts ir burvīgi mirdzoši, gludi mati, kas nesprogojas.

ThermoProtect temperatūras iestatījums

ThermoProtect temperatūras iestatījums

Temperatūras iestatījums ThermoProtect nodrošina optimālu žāvēšanas temperatūru un sniedz papildu aizsardzību pret matu pārkarsēšanu. Ar tādu pašu jaudīgu gaisa plūsmu labākie rezultāti tiek panākti saudzīgā veidā.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

389

Atsauksmes

95%

ieteica šo produktu

28/11/2022

Lietuva

Lietuva

Nuostabus efektas

Labai šaunus prietaisas, pakelia plaukus nuo šaknų ir išpurena visai dienai. Jaučiasi, kad plauko žvyneliai sugula, plaukas lieka švelnus.

Plusi

Puikiai purena, glotnina

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“

28/11/2022

Lietuva

Lietuva

Super!

Kaip džiaugiuosi atradusi šį feną! Mano plaukai yra gana ploni, tai labai gražios garbanos gaunasi. Tiesinimas taip pat labai lengvas, šukų dėka plaukai nesivelia.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“

28/11/2022

Lietuva

Lietuva

Lengvas ir patogus

Nustebino koks prietaisas yra lengvas. Patogu vežiotis su savim į keliones. Skirtingi antgaliai leidžia susikurti įvairias šukuosenas. Ypač patiko šepetys, su kuriuo gražiai išsitiesina plaukai.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 