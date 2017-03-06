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Izbeigta ražošana

Jet Clean tīrīšanas šķidrums

HQ200/50

4.7
| (6) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Nodrošiniet sava skuvekļa tīrību
Tīrs skuveklis nodrošina labāko skūšanās kvalitāti. Izmantojiet Philips Jet Clean risinājumu HQ200/50 ar Jet tīrīšanas sistēmu, lai rūpīgi iztīrītu Philips skūšanas galviņas.
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Labākajai kvalitātei

Nodrošiniet sava skuvekļa tīrību

  • Tīra un ieeļļo

  • Svaigs aromāts

Nodrošina maksimālu skūšanās veiktspēju

Jet Clean risinājums mazgā un ieeļļo jūsu skūšanas galviņas.

Rūpīgai tīrīšanai

Pēc tīrīšanas Philips elektriskā skuvekļa skūšanas galviņas smaržo, izskatās un darbojas kā jaunas.

Piešķir skūšanas galviņām atsvaidzinošu aromātu

Skūšanas galviņām būs atsvaidzinošs aromāts, lai jūs varētu izbaudīt izcilu skūšanos, ko nodrošina elektriskais skuveklis.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

6

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

06/03/2017

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Sprawdził się polecam

Nigdy nie stosowałem płynu do czyszczenia teraz kiedy stosuję mam wrażenie że golarka pracuje ciszej

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HQ200/50 Płyn do czyszczenia Jet Clean

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HQ200/50 Płyn do czyszczenia Jet Clean

18/12/2021

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Výrobek je levnější

Výrobek je levnější a ekologičtější, než kupovat celou čistící kazetu s kapalinou do čistící stanice holícího strojku

Plusi

Praktičnost

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HQ200/50 Čistící roztok JetClean

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HQ200/50 Čistící roztok JetClean

14/08/2021

Magyarország

Magyarország

Philips darbinieks

Verificēts pircējs

Kiváló

[Employee of philipsglobal] Termékleírás szerint kiválóan megfelelő! Könnyen alkalmazható!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HQ200/50 Jet Clean tisztítófolyadék

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HQ200/50 Jet Clean tisztítófolyadék

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.