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Izbeigta ražošana
Tīra un ieeļļo
Svaigs aromāts
Jet Clean risinājums mazgā un ieeļļo jūsu skūšanas galviņas.
Pēc tīrīšanas Philips elektriskā skuvekļa skūšanas galviņas smaržo, izskatās un darbojas kā jaunas.
Skūšanas galviņām būs atsvaidzinošs aromāts, lai jūs varētu izbaudīt izcilu skūšanos, ko nodrošina elektriskais skuveklis.
4.7
no 5
6
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Heniek1004
06/03/2017
Polska
Verificēts pircējs
Sprawdził się polecam
Nigdy nie stosowałem płynu do czyszczenia teraz kiedy stosuję mam wrażenie że golarka pracuje ciszej
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HQ200/50 Płyn do czyszczenia Jet Clean
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HQ200/50 Płyn do czyszczenia Jet Clean
MM16
18/12/2021
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Výrobek je levnější
Výrobek je levnější a ekologičtější, než kupovat celou čistící kazetu s kapalinou do čistící stanice holícího strojku
Plusi
Praktičnost
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HQ200/50 Čistící roztok JetClean
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HQ200/50 Čistící roztok JetClean
Zozók889
14/08/2021
Magyarország
Philips darbinieks
Verificēts pircējs
Kiváló
[Employee of philipsglobal] Termékleírás szerint kiválóan megfelelő! Könnyen alkalmazható!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HQ200/50 Jet Clean tisztítófolyadék
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HQ200/50 Jet Clean tisztítófolyadék