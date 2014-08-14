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HQ7340/16
Precīzā griešanas sistēma
Elektriskajam skuveklim ir īpaši plānas galviņas ar garenrievām, lai noskūtu garus matiņus, un caurumiņi, lai noskūtu īsākos rugājus.
Automātiski piemērojas ikvienam jūsu sejas un kakla izliekumam.
Šo Philips skuvekļa galviņu ādai nekaitīgais profils nodrošina gludu saskari ar ādu, ērtākai skūšanai.
4.5
no 5
4
Atsauksmes
gacki46
14/08/2014
Polska
super
nie wiem co można napisać, jest to moja druga golarka i porównując ją z tą starą która była bardzo stara bez ruchomuch ostrzy i możliwości mycia pod wodą ta jest o niebo lepsza. Jestem zadowolony że wybrałem własnie tę.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Waldix
22/05/2012
Polska
Doskonały produkt jak większość produktów Waszej Firmy
Polecam tą golarkę wszystkim, którzy chcą przejść na golenie golarką elektryczną.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
zetes
15/05/2012
Polska
Doskonały produkt
Ta golarka jest fantastyczna, łatwa w obsłudze i wygodna w czyszczeniu. Eksploatuję ją od roku z powodzeniem i przyjemnością. Polecam.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.