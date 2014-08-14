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  • Gluds skuvums

Izbeigta ražošana

Shaver series 3000Elektriskais skuveklis

HQ7340/16

4.5
| (4) Atsauksmes
Gluds skuvums
Šim Philips elektriskajam skuveklim ir unikāla precīzas griešanas sistēma. Tam ir īpaši plānas skūšanas galviņas ar rieviņām, lai noskūtu garus matiņus, un caurumiņi, lai noskūtu īsākos rugājus. Skuveklis ir arī pilnībā mazgājams.
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Pasaulē labākais zīmols elektrisko skuvekļu kategorijā1

Noskuj par visīsākos matiņus

Gluds skuvums

  • Precīzā griešanas sistēma

Precīza griešanas sistēma

Precīza griešanas sistēma

Elektriskajam skuveklim ir īpaši plānas galviņas ar garenrievām, lai noskūtu garus matiņus, un caurumiņi, lai noskūtu īsākos rugājus.

Reflex Action sistēma

Reflex Action sistēma

Automātiski piemērojas ikvienam jūsu sejas un kakla izliekumam.

Ērtas skuvekļa galviņas

Ērtas skuvekļa galviņas

Šo Philips skuvekļa galviņu ādai nekaitīgais profils nodrošina gludu saskari ar ādu, ērtākai skūšanai.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.5

no 5

4

Atsauksmes

4
2
1

14/08/2014

Polska

Polska

super

nie wiem co można napisać, jest to moja druga golarka i porównując ją z tą starą która była bardzo stara bez ruchomuch ostrzy i możliwości mycia pod wodą ta jest o niebo lepsza. Jestem zadowolony że wybrałem własnie tę.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

22/05/2012

Polska

Polska

Doskonały produkt jak większość produktów Waszej Firmy

Polecam tą golarkę wszystkim, którzy chcą przejść na golenie golarką elektryczną.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

15/05/2012

Polska

Polska

Doskonały produkt

Ta golarka jest fantastyczna, łatwa w obsłudze i wygodna w czyszczeniu. Eksploatuję ją od roku z powodzeniem i przyjemnością. Polecam.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

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Atrunas

  1. Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī. 