ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Viegli pagatavojama veselīga pārtika
  • Viegli pagatavojama veselīga pārtika
  • Viegli pagatavojama veselīga pārtika
  • Viegli pagatavojama veselīga pārtika

Izbeigta ražošana

rokas blenderis

HR1350

4.4

| (46) Atsauksmes | 86% ieteica šo produktu

Viegli pagatavojama veselīga pārtika

Philips rokas blenderis ar tā jaudīgo 250 vatu motoru jums palīdz viegli sagatavot nevainojamas zupas, biezeņus un kokteiļus.

Skatīt visas priekšrocības

Nevainojamām zupām, biezeņiem un kokteiļiem

Viegli pagatavojama veselīga pārtika

  • 250 W

  • Ar krūku

Jaudīgs 250 vatu motors

1 ātrums

1 ātrums

Noņemams plastmasas stienis

Noņemams plastmasas stienis

Noņemams, pagriežot ar roku.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.4

no 5

46

Atsauksmes

86%

ieteica šo produktu

28/06/2016

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Pilda savas funkcijas

Lieliski palīdz pagatavot mazulim biezenīšus ( ērti lietot un mazgāt )

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1600/00 Rokas blenderis

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1600/00 Rokas blenderis

21/08/2018

Lietuva

Lietuva

Philips“ Daily Collection Rankinis maišytuvas HR1600/00 550 w

Unikalu, nes paprastas, bet ne prastas. Labai patogiai laikyti rankoje. Pomidorai ir paprikos jau sutrinti su visomis zievelemis. Peiliukas - Liuks.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1600/00 Rankinis maišytuvas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1600/00 Rankinis maišytuvas

28/06/2017

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Bllender przyjacielem nie tylko kobiety fit

Użytkuję już dosyć długo blender Philips z kolekcji Daily. Doskonałe urządzenie. Bardzo przydatne na co dzień w robieniu koktajli, a także super pomocnik przy robieniu zupy - krem. Ma metalową kolbę, przez co bez problemu można zblendować gorące płyny, do tego końcówka kielichowa, która nie rozpryskuje wkoło płynu. Dobrze radzi sobie też z mrożonymi owocami.Dodatkowym dla mnie plusem jest to, że jest stabilny, można go "postawić" w garnku, podczas gdy sięga się np. po przyprawy, nie trzeba go odkładać na bok. Zdecydowanie polecam ten produkt.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.