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600 W
Plastmasas rokturis
Smalcinātājs un viens piederums
Philips rokas blendera divējādas darbības asmens griež horizontāli un vertikāli.
Neslīdošs rokturis un pogas nodrošina produkta lietošanas ērtības.
4.8
no 5
30
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
EDYTA77
23/03/2016
Polska
SUPER PRODUKT POLECAM
CICHY , FAJNY, WSZYSTKO CO POTRZEBUJE JESTEM WSTANIE NIM ZROBIC, POLECAM
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1363/00 Blender ręczny
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1363/00 Blender ręczny
Zoe41
29/12/2015
Polska
Verificēts pircējs
super sprzęt podręczny
łatwy w stosowaniu i myciu, bardzo przydatny do przygotowywania posiłków dla małych dzieci, sprawdza się do małych ilości jedzenia
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1363/00 Blender ręczny
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1363/00 Blender ręczny
Klaudiusz
19/09/2015
Polska
Verificēts pircējs
BARDZO PRZYDATNY PRZY ROBOTACH KUCHENNYCH DLA 1-2 OSOBOWEJ RODZINY.
[Employee of philipsglobal] Bardzo dobry produkt i bardzo przydatny do szybkich działań w kuchni.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1363/00 Blender ręczny
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1363/00 Blender ręczny