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  • Izbaudiet mājās gatavotu ēdienu dažās sekundēs
  • Izbaudiet mājās gatavotu ēdienu dažās sekundēs
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  • Izbaudiet mājās gatavotu ēdienu dažās sekundēs

Izbeigta ražošana

Daily CollectionRokas blenderis

HR1363/00

4.8
| (30) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Izbaudiet mājās gatavotu ēdienu dažās sekundēs
Philips rokas blenderim ir 600 vatu jauda un divējādas darbības asmens, un dažu sekunžu laikā tas nodrošina lieliskus rezultātus. Veselīgu un gardu ēdienu gatavošana mājās nekad nav bijusi tik vienkārša!
Skatīt visas priekšrocības

Blenderis ar divējādas darbības asmeni

Izbaudiet mājās gatavotu ēdienu dažās sekundēs

  • 600 W

  • Plastmasas rokturis

  • Smalcinātājs un viens piederums

Noņemams plastmasas stienis

Divējādas darbības asmens

Divējādas darbības asmens

Philips rokas blendera divējādas darbības asmens griež horizontāli un vertikāli.

Neslīdošs rokturis un pogas

Neslīdošs rokturis un pogas nodrošina produkta lietošanas ērtības.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.8

no 5

30

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

23/03/2016

Polska

Polska

SUPER PRODUKT POLECAM

CICHY , FAJNY, WSZYSTKO CO POTRZEBUJE JESTEM WSTANIE NIM ZROBIC, POLECAM

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1363/00 Blender ręczny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1363/00 Blender ręczny

29/12/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

super sprzęt podręczny

łatwy w stosowaniu i myciu, bardzo przydatny do przygotowywania posiłków dla małych dzieci, sprawdza się do małych ilości jedzenia

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1363/00 Blender ręczny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1363/00 Blender ręczny

19/09/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

BARDZO PRZYDATNY PRZY ROBOTACH KUCHENNYCH DLA 1-2 OSOBOWEJ RODZINY.

[Employee of philipsglobal] Bardzo dobry produkt i bardzo przydatny do szybkich działań w kuchni.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1363/00 Blender ręczny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR1363/00 Blender ręczny

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.