    3000. sērijas smalcinātājs Smalcinātājs

    HR1503/00

    Jaudīgs, ātrs, uzticams!

    Šis lielais un vienkārši lietojamais smalcinātājs ir lielisks virtuves palīgs mājas maltīšu pagatavošanai. Tā jaudīgais motors sasmalcinās ikvienu sastāvdaļu, tāpēc viegli varēsit pagatavot iemīļotās mērcītes.

    3000. sērijas smalcinātājs

    Jaudīgs, ātrs, uzticams!

    Maltīšu gatavošana vēl nekad nav bijusi tik viegla.

    • Izcila smalcināšana, izmantojot PowerChop tehnoloģiju
    • 500 W motors nodrošina ātrus un ideālus rezultātus
    • Pagatavojiet iecienītākās mērcītes 2 L stikla traukā
    • Ar 2 ātrumu iestatījumiem kontrolējiet rezultātu
    • Trauku un asmeņus var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.
    Smalcināšanas jauda jūsu rokās.

    Smalcināšanas jauda jūsu rokās.

    Ātrs un jaudīgs 500 W motors nodrošina ātru un precīzu smalcināšanu. Ātri pagatavojiet jebkurus ēdienus.

    PowerChop tehnoloģija lieliskam griešanas sniegumam

    PowerChop tehnoloģija lieliskam griešanas sniegumam

    Vienmērīgi sasmalciniet mīkstas un cietas sastāvdaļas, pateicoties PowerChop tehnoloģijai, kurā apvienoti optimāli veidoti asmeņi, griešanas leņķis un trauka iekšpuse.

    2 L stikla traukā pagatavojiet iecienītākās mērcītes

    2 L stikla traukā pagatavojiet iecienītākās mērcītes

    Vai jums garšo gvakamole, vai arī pesto ir jūsu iecienītākā mērcīte? Traukā, kurā ietilpst pat 2 litri, varat pagatavot, ko vien vēlaties.

    Divi ātrumi, dubulta precizitāte!

    Divi ātrumi, dubulta precizitāte!

    Pateicoties divu ātrumu darbībai, viegli sasmalcināsit sastāvdaļas. Ja vēlaties sajust gabaliņus, dažas sekundes izmantojiet pirmo ātrumu, viendabīgāku rezultātu iegūsit ar otro ātrumu.

    Nekādas slīdēšanas.

    Nekādas slīdēšanas.

    Smalciniet ar vienu roku, jo mūsu smalcinātājam ir stabila gumijas pamatne.

    Viegla tīrīšana

    Viegla tīrīšana

    Neuztraucieties par tīrīšanu. Trauku un asmeņus var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.

    Viena ierīce, bezgalīgas iespējas!

    Viena ierīce, bezgalīgas iespējas!

    Šis smalcinātājs viegli apstrādās gan salātu mērces, gan citus produktus. Varat izmantot to pat gaļas malšanai, riekstu sviesta pagatavošanai vai mērču pagatavošanai visai ģimenei.

    4 nerūsējoša tērauda asmeņi smalcina ātri

    4 nerūsējoša tērauda asmeņi smalcina ātri

    Precīzie, ar lāzeru grieztie asmeņi ir īpaši veidoti un spēj griezt jebkādu veidu produktus. Viss tiks sasmalcināts vienā mirklī.

    Pagatavojiet riekstu sviestu saviem spēkiem.

    Pagatavojiet riekstu sviestu saviem spēkiem.

    Varat mājās saviem spēkiem viegli pagatavot riekstu sviestu un izmēģināt jaunas un veselīgākas garšas iespējas. Varat pat pagatavot bērniem šokolādes smēriņu.

    Tehniskā specifikācija

    • Vispārējas specifikācijas

      Galvenais materiāls
      Nerūsējošais tērauds
      Sekundārais materiāls
      Plastmasa
      Funkcijas
      1./2. ātrums
      Produkta veids
      Smalcinātājs
      Sertifikācijas
      CB
      Groza ietilpība
      Maks. 2 L
      Neslīdoša pamatne
      Vada garums
      > 1,2 m
      Tehnoloģija
      PowerChop tehnoloģija
      Detaļas var mazgāt trauku mašīnā
      Ietilpības līmeņa indikators
      Trauka materiāls
      Stikls
      Asmeņu materiāls
      Nerūsējošais tērauds
      Apgriezieni minūtē (RPM)
      27 000
      Nesatur BPA
      Impulsu režīms
      Atvienojami asmeņi
      Spēj smalcināt ledu
      Spēj sablendēt karstas sastāvdaļas
      < 60, bet neiesakām
      Trokšņa līmenis (standarta)
      < 80 dB
      Garantija
      2 gadi
      Saderīgs ar sauso pārtiku

    • Tehniskā specifikācija

      Jauda
      500 W
      Spriegums
      220–240 V
      Frekvence
      50–60 Hz
      Skaits iepakojumā
      1 PC uz F kārbu

    • Saderība

      Iekļautie piederumi 1
      S veida asmens

    • Drošības funkcija

      Drošības sertifikācija
      CB
      Automātiska asmeņu apstādināšana
      < 1,5 s atbilstoši drošības standartam

    • Svars un izmēri

      Produkta garums
      180 mm
      Produkta platums
      221 mm
      Produkta augstums
      271 mm
      Produkta svars
      2080 g
      Iepakojuma garums
      227 mm
      Iepakojuma platums
      372 mm
      Iepakojuma augstums
      187 mm
      Iepakojuma svars
      2826 g

    • Izturība

      Lietotāja rokasgrāmata
      Lietošanas instrukcija

    • Izcelsmes valsts

      Ražots
      Ķīna

    Palīdzība saistībā ar šo izstrādājumu

    Padomi par izstrādājumu, bieži uzdotie jautājumi, lietotāja rokasgrāmatas un informācija par drošību un atbilstību.

