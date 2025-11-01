HR1503/00
Jaudīgs, ātrs, uzticams!
Šis lielais un vienkārši lietojamais smalcinātājs ir lielisks virtuves palīgs mājas maltīšu pagatavošanai. Tā jaudīgais motors sasmalcinās ikvienu sastāvdaļu, tāpēc viegli varēsit pagatavot iemīļotās mērcītes.Skatīt visas priekšrocības
Ja jums pienākas PVN atvieglojumi par medicīnas precēm, varat to pieprasīt par šo preci. PVN summa tiks atskaitīta no iepriekš norādītās cenas. Skatīt precīzu informāciju savā pirkumu grozā.
Ātrs un jaudīgs 500 W motors nodrošina ātru un precīzu smalcināšanu. Ātri pagatavojiet jebkurus ēdienus.
Vienmērīgi sasmalciniet mīkstas un cietas sastāvdaļas, pateicoties PowerChop tehnoloģijai, kurā apvienoti optimāli veidoti asmeņi, griešanas leņķis un trauka iekšpuse.
Vai jums garšo gvakamole, vai arī pesto ir jūsu iecienītākā mērcīte? Traukā, kurā ietilpst pat 2 litri, varat pagatavot, ko vien vēlaties.
Pateicoties divu ātrumu darbībai, viegli sasmalcināsit sastāvdaļas. Ja vēlaties sajust gabaliņus, dažas sekundes izmantojiet pirmo ātrumu, viendabīgāku rezultātu iegūsit ar otro ātrumu.
Smalciniet ar vienu roku, jo mūsu smalcinātājam ir stabila gumijas pamatne.
Neuztraucieties par tīrīšanu. Trauku un asmeņus var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.
Šis smalcinātājs viegli apstrādās gan salātu mērces, gan citus produktus. Varat izmantot to pat gaļas malšanai, riekstu sviesta pagatavošanai vai mērču pagatavošanai visai ģimenei.
Precīzie, ar lāzeru grieztie asmeņi ir īpaši veidoti un spēj griezt jebkādu veidu produktus. Viss tiks sasmalcināts vienā mirklī.
Varat mājās saviem spēkiem viegli pagatavot riekstu sviestu un izmēģināt jaunas un veselīgākas garšas iespējas. Varat pat pagatavot bērniem šokolādes smēriņu.
Vispārējas specifikācijas
Tehniskā specifikācija
Saderība
Drošības funkcija
Svars un izmēri
Izturība
Izcelsmes valsts
Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.