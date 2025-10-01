HR1507/00
Šefpavārs katrā virtuvē.
Mūsu hibrīdtehnoloģijas smalcinātājs ir ideāls virtuves rīks maltīšu pagatavošanai mājās. Smalcina, sagriež šķēlēs, rīvē atbilstoši sarežģītākajām receptēm. Var pavisam vienkārši sarīvēt sieru, sakult putukrējumu vai nomizot ķiplokus.Skatīt visas priekšrocības
650 W jaudīgs motors nodrošina ātru un precīzu smalcināšanu, lai varētu ātri pagatavot gardus ēdienus.
Vienmērīgi sasmalcina mīkstas un cietas sastāvdaļas, pateicoties PowerChop tehnoloģijai, kurā apvienoti optimāli veidoti asmeņi, griešanas leņķis un trauka iekšpuse.
Vai nepieciešams pagatavot vairāk porciju visai ģimenei? 2 L stikla bļodā varat pagatavot gan mērces, gan salātu mērcītes un riekstu sviestu.
Četri ātruma iestatījumi ļauj pagatavot jebkādu veidu ēdienus. Izmantojot mazāko ātruma iestatījumu, var pagatavot mērces vai pastētes ar gabaliņiem. Izmantojot lielākos ātruma iestatījumus, tās būs maigas un viendabīgas.
Smalcina bez rūpēm, jo mūsu hibrīdtehnoloģijas smalcinātājam ir stabila gumijas pamatne.
Nav jāuztraucas par tīrīšanu, jo bļodu, asmeņus un diskus var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.
Šis smalcinātājs viegli apstrādā visu veidu produktus mērcītēm un salātiem. Var sagriezt šķēlēs augļus vai dārzeņus, sarīvēt sieru vai šokolādi un, protams, sasmalcināt pašus cietākos produktus — riekstus vai gaļu.
Var mājās saviem spēkiem viegli pagatavot riekstu sviestu un izmēģināt jaunas un veselīgākas garšas iespējas, piemēram šokolādes smēriņu bērniem.
Precīzie, ar lāzeru grieztie asmeņi ir īpaši veidoti un spēj griezt jebkādu veidu produktus. Viss tiks sasmalcināts vienā mirklī.
Griešanas disks ļauj bez pūlēm pagatavot maltītes vai salātus. Tas nodrošina ātru un vienādu griešanas rezultātu.
Rīvēšanas disks ļauj sarīvēt sieru uzkaisīšanai uz ēdieniem vai dārzeņus veselīgiem salātiem.
Vai vēlies pagatavot ēdienu, kurā ir daudz ķiploku? Uzstādi ķiploku mizotāju un ievieto ķiplokus. Rezultāts: notīrītas ķiploku daiviņas un tīras rokas.
Mūsu smalcināšanas disks ļauj ātri sarīvēt sieru vai pagatavot kartupeļu biezeni jebkurai receptei.
Ar putošanas disku var viegli saputot putukrējumu vai olu baltumus.
