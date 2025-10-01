Meklējamie vārdi

    5000. sērijas smalcinātājs Smalcinātājs

    HR1507/00

    Šefpavārs katrā virtuvē.

    Mūsu hibrīdtehnoloģijas smalcinātājs ir ideāls virtuves rīks maltīšu pagatavošanai mājās. Smalcina, sagriež šķēlēs, rīvē atbilstoši sarežģītākajām receptēm. Var pavisam vienkārši sarīvēt sieru, sakult putukrējumu vai nomizot ķiplokus.

    5000. sērijas smalcinātājs Smalcinātājs

    Šefpavārs katrā virtuvē.

    Ēdienu gatavošana ar mūsu hibrīdtehnoloģijas smalcinātāju “seši vienā”.

    • Izcila smalcināšana, izmantojot PowerChop tehnoloģiju
    • Pagatavo jebkuru ēdienu, izmantojot mūsu hibrīdtehnoloģijas smalcinātāju “seši vienā”
    • 650 W motors nodrošina ātru un ideālu rezultātu
    • Pagatavo visdažādākās mērces 2 L stikla bļodā
    • Bļodu un piederumus var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.
    Jaudīgs smalcinātājs katrai virtuvei.

    Jaudīgs smalcinātājs katrai virtuvei.

    650 W jaudīgs motors nodrošina ātru un precīzu smalcināšanu, lai varētu ātri pagatavot gardus ēdienus.

    PowerChop tehnoloģija lieliskam griešanas sniegumam

    PowerChop tehnoloģija lieliskam griešanas sniegumam

    Vienmērīgi sasmalcina mīkstas un cietas sastāvdaļas, pateicoties PowerChop tehnoloģijai, kurā apvienoti optimāli veidoti asmeņi, griešanas leņķis un trauka iekšpuse.

    Gatavo ēdienus ģimenei 2 L stikla bļodā

    Gatavo ēdienus ģimenei 2 L stikla bļodā

    Vai nepieciešams pagatavot vairāk porciju visai ģimenei? 2 L stikla bļodā varat pagatavot gan mērces, gan salātu mērcītes un riekstu sviestu.

    Četri ātruma iestatījumi ļauj sasniegt izcilu precizitāti

    Četri ātruma iestatījumi ļauj sasniegt izcilu precizitāti

    Četri ātruma iestatījumi ļauj pagatavot jebkādu veidu ēdienus. Izmantojot mazāko ātruma iestatījumu, var pagatavot mērces vai pastētes ar gabaliņiem. Izmantojot lielākos ātruma iestatījumus, tās būs maigas un viendabīgas.

    Nekādas slīdēšanas.

    Nekādas slīdēšanas.

    Smalcina bez rūpēm, jo mūsu hibrīdtehnoloģijas smalcinātājam ir stabila gumijas pamatne.

    Viegla tīrīšana

    Viegla tīrīšana

    Nav jāuztraucas par tīrīšanu, jo bļodu, asmeņus un diskus var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.

    Viena ierīce, bezgalīgas iespējas!

    Viena ierīce, bezgalīgas iespējas!

    Šis smalcinātājs viegli apstrādā visu veidu produktus mērcītēm un salātiem. Var sagriezt šķēlēs augļus vai dārzeņus, sarīvēt sieru vai šokolādi un, protams, sasmalcināt pašus cietākos produktus — riekstus vai gaļu.

    Pagatavo riekstu sviestu saviem spēkiem.

    Pagatavo riekstu sviestu saviem spēkiem.

    Var mājās saviem spēkiem viegli pagatavot riekstu sviestu un izmēģināt jaunas un veselīgākas garšas iespējas, piemēram šokolādes smēriņu bērniem.

    4 nerūsējoša tērauda asmeņi smalcina ātri

    4 nerūsējoša tērauda asmeņi smalcina ātri

    Precīzie, ar lāzeru grieztie asmeņi ir īpaši veidoti un spēj griezt jebkādu veidu produktus. Viss tiks sasmalcināts vienā mirklī.

    Viegli un bez pūlēm sagriež šķēlēs dārzeņus

    Viegli un bez pūlēm sagriež šķēlēs dārzeņus

    Griešanas disks ļauj bez pūlēm pagatavot maltītes vai salātus. Tas nodrošina ātru un vienādu griešanas rezultātu.

    Viegli sarīvē dārzeņus vai sieru

    Viegli sarīvē dārzeņus vai sieru

    Rīvēšanas disks ļauj sarīvēt sieru uzkaisīšanai uz ēdieniem vai dārzeņus veselīgiem salātiem.

    Ķiploku mizotājs ļauj ātrāk pagatavot ēdienu

    Ķiploku mizotājs ļauj ātrāk pagatavot ēdienu

    Vai vēlies pagatavot ēdienu, kurā ir daudz ķiploku? Uzstādi ķiploku mizotāju un ievieto ķiplokus. Rezultāts: notīrītas ķiploku daiviņas un tīras rokas.

    Sarīvē sieru jebkuram ēdienam, ko vēlies pagatavot

    Sarīvē sieru jebkuram ēdienam, ko vēlies pagatavot

    Mūsu smalcināšanas disks ļauj ātri sarīvēt sieru vai pagatavot kartupeļu biezeni jebkurai receptei.

    Putukrējums saldajiem ēdieniem

    Putukrējums saldajiem ēdieniem

    Ar putošanas disku var viegli saputot putukrējumu vai olu baltumus.

    Tehniskā specifikācija

    • Vispārējas specifikācijas

      Galvenais materiāls
      Plastmasa
      Sekundārais materiāls
      Plastmasa/nerūsējošais tērauds
      Funkcijas
      Ātrums 1/2/3/4
      Produkta veids
      Hibrīdtehnoloģijas smalcinātājs
      Sertifikācijas
      CB
      Trauka ietilpība
      Maks. 2 L
      Neslīdoša pamatne
      Vada garums
      > 1,2 m
      Tehnoloģija
      PowerChop tehnoloģija
      Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
      Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
      Detaļas var mazgāt trauku mašīnā
      Ietilpības līmeņa indikators
      Trauka materiāls
      Plastmasa/stikls
      Asmeņu materiāls
      Nerūsējošais tērauds
      Apgriezieni minūtē (RPM)
      5000
      Nesatur BPA
      Impulsu režīms
      Atvienojami asmeņi
      Spēj smalcināt ledu
      Spēj sablendēt karstas sastāvdaļas
      < 60, bet neiesakām
      Trokšņa līmenis (standarta)
      < 80 dB
      Garantija
      2 gadi
      Saderīgs ar sausajiem produktiem

    • Tehniskā specifikācija

      Jauda
      450 W
      Spriegums
      220–240 V
      Frekvence
      50–60 Hz
      Skaits iepakojumā
      1 gab. F kārbā

    • Saderība

      Iekļautie piederumi 1
      S veida asmens (SKU4/5)
      Iekļautie piederumi 2
      Griešanas disks (SKU4/5)
      Iekļautie piederumi 3
      Rīvēšanas disks (SKU4/5)
      Saistītie piederumi 1
      Smalcināšanas disks (SKU4/5)
      Saistītie piederumi 2
      Ķiploku mizotājs (SKU5)
      Saistītie piederumi 3
      Putošanas disks (SKU5)

    • Drošības funkcija

      Drošības sertifikācija
      CB
      Automātiska asmeņu apstādināšana
      < 1,5 s atbilstoši drošības standartam

    • Svars un izmēri

      Produkta garums
      221,4 mm
      Produkta platums
      183,7 mm
      Produkta augstums
      317,9 mm
      Produkta svars
      1647 (SKU4) 2380 (SKU5)
      Iepakojuma garums
      367 mm
      Iepakojuma platums
      257 mm
      Iepakojuma augstums
      240 mm
      Iepakojuma svars
      2835 (SKU4) 3724 (SKU5)

    • Izturība

      Lietotāja rokasgrāmata
      Lietošanas instrukcija

    • Izcelsmes valsts

      Ražots
      Ķīna

    Palīdzība saistībā ar šo izstrādājumu

    Padomi par izstrādājumu, bieži uzdotie jautājumi, lietotāja rokasgrāmatas un informācija par drošību un atbilstību.

