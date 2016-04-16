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Viegli pagatavot mājas delikateses
Jūsu ģimenei nekad nav bijis tik viegli pagatavot garšīgas mājas kūkas, pīrāgus un maizi. Šis 400 W Philips mikseris ar bļodu un statīvu padarīs visu smago darbu jūsu vietā, izveidojot lieliskus maisījumus dažu minūšu laikā. Universāls palīgs virtuvē.
400 W
Nerūsējošā tērauda putotāji
Mīklas āķi, 3 l rotējoša bļoda
Vairāki ātr. iest. un turbo funkcija perfektiem rezultātiem.
Jaudīgs 400 vatu motors dažādu sastāvdaļu apstrādāšanai.
4.9
no 5
8
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
lucjakowal
16/04/2016
Polska
Mikser moją prawą ręką!
Posiadam w domu mikser stojący Philips HR1565/40. Jest bardzo funkcjonalny. Posiada kilka stopni prędkości,oraz silnik o dużej mocy dzięki czemu nigdy nic nie wypadnie z miski. Ma końcówki do ubijania śmietany i wyrabiania ciasta, dzięki czemu nie muszę używać dwóch urządzeń na raz. Posiada również schowek na przewód z zaczepem i dzięki temu można przechowywać mikser bardzo wygodnie. Do tego obrotowa miska, która ma pojemność 3 litrów.
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mm08
22/02/2015
Polska
Najlżejszy Mikser na rynku
Zaletą miksera jest to, że jest on bardzo lekki co ułatwia pracę nim bez misy. Mikser jest bardzo prosty w montażu i w obsłudze. Samodzielnie możemy przygotować ciasta i inne potrawy. Włączamy mikser a on sam pracuje. Ubijanie piany nie wymaga z naszej strony żadnego wysiłku. Mikser Philips ma bardzo ładny i zgrabny wygląd.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR1565/40 Miksery stojące
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR1565/40 Miksery stojące
Masjka
29/07/2020
Україна
Виріб дуже зручний у використанні!
Мені дуже сподобався міксер фірми "Філіпс", він дуже потужний і надзвичайно зручний у використанні в домашніх умовах, добре вбиває та легко миється. Користуюся вже декілька років кілька разів в тиждень і дуже задоволена, що зупинилася саме на цьому міксері.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR1565/40 Stand mixers
Date of Use 2018-07-29
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR1565/40 Stand mixers
Date of Use 2018-07-29