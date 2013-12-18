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  • Izbaudiet mājās gatavotus ēdienus un dzērienus katru dienu
  • Izbaudiet mājās gatavotus ēdienus un dzērienus katru dienu
  • Izbaudiet mājās gatavotus ēdienus un dzērienus katru dienu
  • Izbaudiet mājās gatavotus ēdienus un dzērienus katru dienu
  • Izbaudiet mājās gatavotus ēdienus un dzērienus katru dienu
  • Izbaudiet mājās gatavotus ēdienus un dzērienus katru dienu
  • Izbaudiet mājās gatavotus ēdienus un dzērienus katru dienu
  • Izbaudiet mājās gatavotus ēdienus un dzērienus katru dienu
  • Izbaudiet mājās gatavotus ēdienus un dzērienus katru dienu
  • Izbaudiet mājās gatavotus ēdienus un dzērienus katru dienu
  • Izbaudiet mājās gatavotus ēdienus un dzērienus katru dienu
  • Izbaudiet mājās gatavotus ēdienus un dzērienus katru dienu

Izbeigta ražošana

Viva CollectionRokas blenderis

HR1613/00

4.9

| (7) Atsauksmes | 86% ieteica šo produktu

Izbaudiet mājās gatavotus ēdienus un dzērienus katru dienu

Philips rokas blenderim ir 650 vatu jauda un divējādas darbības asmens. Dažu sekunžu laikā tas nodrošina lieliskus rezultātus. Veselīgu un gardu ēdienu gatavošana mājās nekad nav bijusi tik vienkārša!

Skatīt visas priekšrocības

Viegla maisīšana, smalcināšana un putošana visos ātruma režīmos

Izbaudiet mājās gatavotus ēdienus un dzērienus katru dienu

  • 650 W, plastmasas rokturis

  • Divējādas darbības asmens

  • 1,7 l kauss, XL smalcinātājs, putotājs

  • 16 ātrumi + turbo

Jaudīgs 650 W motors

Jaudīgs 650 W motors

Izvēlieties optimālu ātrumu katra veida produktiem

Izvēlieties optimālu ātrumu katra veida produktiem

No 16 ātruma iestatījumiem varat izvēlēties optimālo ātrumu visiem produktu veidiem, nodrošinot vēlamo konsistenci vai vienmērīgus blenderēšanas rezultātus.

Papildjaudas turbo poga cietākajām sastāvdaļām

Papildjaudas turbo poga cietākajām sastāvdaļām

Cietākajām sastāvdaļām.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.9

no 5

7

Atsauksmes

86%

ieteica šo produktu

3
2
1

18/12/2013

Polska

Polska

Produkt super ,

Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Nie chowam go,bo cały czas jest mi potrzebny w przygotowywaniu koktaili ,kremów warzywnych i deserow . Jest bezpieczny i dlatego pozwalam wnuczce (7letniej)pomagać w przygotowywaniu deserow.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1613/00 Blender ręczny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1613/00 Blender ręczny

24/07/2013

Polska

Polska

Super blender.

Na pewno będę polecał innym. To nie jest mój pierwszy zakup i tym razem się nie zawiodłem.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1613/00 Blender ręczny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1613/00 Blender ręczny

24/07/2013

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Super blender.

Na pewno będę polecał innym. To nie jest mój pierwszy zakup i tym razem się nie zawiodłem.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1613/00 Blender ręczny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1613/00 Blender ręczny

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.