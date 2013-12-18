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Izbaudiet mājās gatavotus ēdienus un dzērienus katru dienu
Philips rokas blenderim ir 650 vatu jauda un divējādas darbības asmens. Dažu sekunžu laikā tas nodrošina lieliskus rezultātus. Veselīgu un gardu ēdienu gatavošana mājās nekad nav bijusi tik vienkārša!
650 W, plastmasas rokturis
Divējādas darbības asmens
1,7 l kauss, XL smalcinātājs, putotājs
16 ātrumi + turbo
No 16 ātruma iestatījumiem varat izvēlēties optimālo ātrumu visiem produktu veidiem, nodrošinot vēlamo konsistenci vai vienmērīgus blenderēšanas rezultātus.
Cietākajām sastāvdaļām.
4.9
no 5
7
Atsauksmes
86%
ieteica šo produktu
Nena
18/12/2013
Polska
Produkt super ,
Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Nie chowam go,bo cały czas jest mi potrzebny w przygotowywaniu koktaili ,kremów warzywnych i deserow . Jest bezpieczny i dlatego pozwalam wnuczce (7letniej)pomagać w przygotowywaniu deserow.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1613/00 Blender ręczny
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1613/00 Blender ręczny
ssylwia85
24/07/2013
Polska
Super blender.
Na pewno będę polecał innym. To nie jest mój pierwszy zakup i tym razem się nie zawiodłem.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1613/00 Blender ręczny
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1613/00 Blender ręczny
LeszekK
24/07/2013
Polska
Verificēts pircējs
Super blender.
Na pewno będę polecał innym. To nie jest mój pierwszy zakup i tym razem się nie zawiodłem.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1613/00 Blender ręczny
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR1613/00 Blender ręczny