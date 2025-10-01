HR2040/00
Jaudīgs blenderis smūtiju gatavošanai ikdienā
Izstrādāts, lai uzlabotu smalcināšanu ikdienā. Pateicoties 350 W jaudai un kvalitatīvajam asmenim, varēsiet sasmalcināt visas sastāvdaļas un pat ledu. Ideāla konsistence ar minimālām pūlēm un laika ieguldījumu.Skatīt visas priekšrocības
Ja jums pienākas PVN atvieglojumi par medicīnas precēm, varat to pieprasīt par šo preci. PVN summa tiks atskaitīta no iepriekš norādītās cenas. Skatīt precīzu informāciju savā pirkumu grozā.
Gatavojiet ikdienas smūtijus bez piepūles, pateicoties jaudīgajam 350 W motoram. Ideāla konsistence bez gabaliņiem vienā acumirklī.
Ar diviem ātruma iestatījumiem kontrolējiet, cik ātri un smalki vēlies sablendēt sastāvdaļas, lai katru reizi pagatavotu izcilus smūtijus.
Neatkarīgi no tā, vai gatavojat mērcīti vai veselīgu smūtiju, mini blenderim tas viss ir pa spēkam. Sākot ar kivi un beidzot ar ledus gabaliņiem, tas smalki sasmalcina pat cietas sastāvdaļas.
Baudiet smūtiju jebkur, izmantojot ceļojumu krūku. Pagatavojiet smūtiju, aizveriet vāciņu un dodieties ceļā!
Kompaktais un modernais dizains ļauj mini blenderi glabāt uz virtuves darba virsmas, lai tas vienmēr būtu pa rokai pat saspringtās dienās.
Gatavojiet smūtijus, neraizējoties par tīrīšanu. Gan krūku, gan asmeņus var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.
Izturīgie nerūsējoša tērauda asmeņi ilgāk nezaudē asumu, nerūsē un neapsūbē.
Apskatiet arī citus mūsu noderīgos virtuves piederumus un izveidojiet vienotu virtuves komplektu, lai nodrošinātu ilgstoši konsekventu sniegumu.
Blenderim ir 2 gadu garantija.
Vispārējas specifikācijas
Tehniskā specifikācija
Saderība
Drošības funkcija
Svars un izmēri
Izturība
Izcelsmes valsts
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.