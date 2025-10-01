Meklējamie vārdi

  • Jaudīgs blenderis smūtiju gatavošanai ikdienā Jaudīgs blenderis smūtiju gatavošanai ikdienā Jaudīgs blenderis smūtiju gatavošanai ikdienā
  • Play Pause

    1000. sērija Blenderis

    HR2040/00

    Overall rating / 5
    • Atsauksmes Atsauksmes Atsauksmes

    Jaudīgs blenderis smūtiju gatavošanai ikdienā

    Izstrādāts, lai uzlabotu smalcināšanu ikdienā. Pateicoties 350 W jaudai un kvalitatīvajam asmenim, varēsiet sasmalcināt visas sastāvdaļas un pat ledu. Ideāla konsistence ar minimālām pūlēm un laika ieguldījumu.

    Skatīt visas priekšrocības

    1000. sērija Blenderis

    Līdzīgi produkti

    Skatīt visu Blenderis

    Jaudīgs blenderis smūtiju gatavošanai ikdienā

    Ierīce, bez kuras virtuvē neiztikt.

    • 350 vatu motora jauda
    • Ceļojumu krūka 0,6 L
    • Sasmalcina ledu un cietus produktus
    • Daļas var mazgāt trauku mašīnā
    350 vatu jauda vienmērīgai konsistencei

    350 vatu jauda vienmērīgai konsistencei

    Gatavojiet ikdienas smūtijus bez piepūles, pateicoties jaudīgajam 350 W motoram. Ideāla konsistence bez gabaliņiem vienā acumirklī.

    Divi ātruma iestatījumi smalkai blendēšanai

    Divi ātruma iestatījumi smalkai blendēšanai

    Ar diviem ātruma iestatījumiem kontrolējiet, cik ātri un smalki vēlies sablendēt sastāvdaļas, lai katru reizi pagatavotu izcilus smūtijus.

    Sasmalcina ledu un citas cietas sastāvdaļas

    Sasmalcina ledu un citas cietas sastāvdaļas

    Neatkarīgi no tā, vai gatavojat mērcīti vai veselīgu smūtiju, mini blenderim tas viss ir pa spēkam. Sākot ar kivi un beidzot ar ledus gabaliņiem, tas smalki sasmalcina pat cietas sastāvdaļas.

    Ceļojumu krūka

    Ceļojumu krūka

    Baudiet smūtiju jebkur, izmantojot ceļojumu krūku. Pagatavojiet smūtiju, aizveriet vāciņu un dodieties ceļā!

    Kompakts dizains: 10,8 cm.

    Kompakts dizains: 10,8 cm.

    Kompaktais un modernais dizains ļauj mini blenderi glabāt uz virtuves darba virsmas, lai tas vienmēr būtu pa rokai pat saspringtās dienās.

    Piederumus var mazgāt trauku mašīnā

    Piederumus var mazgāt trauku mašīnā

    Gatavojiet smūtijus, neraizējoties par tīrīšanu. Gan krūku, gan asmeņus var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.

    Izturīgi nerūsējošā tērauda asmeņi

    Izturīgi nerūsējošā tērauda asmeņi

    Izturīgie nerūsējoša tērauda asmeņi ilgāk nezaudē asumu, nerūsē un neapsūbē.

    Ierīce, bez kuras virtuvē neiztikt

    Ierīce, bez kuras virtuvē neiztikt

    Apskatiet arī citus mūsu noderīgos virtuves piederumus un izveidojiet vienotu virtuves komplektu, lai nodrošinātu ilgstoši konsekventu sniegumu.

    2 gadu garantija

    2 gadu garantija

    Blenderim ir 2 gadu garantija.

    Tehniskā specifikācija

    • Vispārējas specifikācijas

      Galvenais materiāls
      Plastmasa
      Sekundārais materiāls
      Metāls
      Iepriekš ieprogrammētie iestatījumi
      Funkcijas
      Maisīšana
      Produkta veids
      Mini blenderis
      Porciju skaits
      2
      Neslīdoša pamatne
      Saskarne
      Poga
      Vada garums
      0,85 m
      Vada glabātuve
      Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
      Regulējams termostats
      Ieslēgšanas indikators
      Detaļas var mazgāt trauku mašīnā
      Ietilpības līmeņa indikators
      Trauka materiāls
      Plastmasa, PP
      Asmeņu materiāls
      Nerūsējošais tērauds
      Apgriezieni minūtē (RPM)
      25 000
      Nesatur BPA
      Impulsu režīms
      Atvienojami asmeņi
      Spēj smalcināt ledu
      Spēj sablendēt karstas sastāvdaļas
      Recepšu grāmata
      Trokšņa līmenis (standarta)
      Lc = 86 dB(A)
      Garantija
      2
      Saderīgs ar sausajiem produktiem
      Pašattīrīšanās funkcija

    • Tehniskā specifikācija

      Jauda
      350 W
      Spriegums
      230 V
      Frekvence
      50 Hz
      Skaits iepakojumā
      1
      Akumulatora/bateriju produkts
      Energoefektivitātes līmenis

    • Saderība

      Iekļautie piederumi 1
      Ceļojumu krūzes vāciņš
      Saistītie piederumi 1
      Lietošanas instrukcija
      Saistītie piederumi 2
      Garantijas kartīte

    • Drošības funkcija

      Drošības sertifikācija

    • Svars un izmēri

      Produkta garums
      10,8 cm
      Produkta platums
      10,8 cm
      Produkta augstums
      36,2 cm
      Produkta svars
      1,017 cm
      Iepakojuma garums
      14,1 cm
      Iepakojuma platums
      23,1 cm
      Iepakojuma augstums
      25,1 cm
      Iepakojuma svars
      1,38 kg

    • Izturība

      Korpuss
      100% pārstrādāts saturs
      Lietotāja rokasgrāmata
      100% pārstrādāts saturs

    • Izcelsmes valsts

      Ražots
      Ķīna

    Badge-D2C

    Palīdzība saistībā ar šo izstrādājumu

    Padomi par izstrādājumu, bieži uzdotie jautājumi, lietotāja rokasgrāmatas un informācija par drošību un atbilstību.

    Ieteiktās preces

    Nesen skatītie produkti

    Atsauksmes

    Esi pirmais, kurš novērtēs šo produktu

    Abonē mūsu biļetenu

    * Šis ir obligātais lauks

    Ekskluzīvi piedāvājumi un kuponi

    Jaunu produktu izlaišana

    Padomi un ieteikumi

    *
    Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!
    Ko tas nozīmē?

    Mazās sadzīves tehnika virtuvei:

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Visas tiesības aizsargātas

    By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

    I understand

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.