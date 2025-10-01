Meklējamie vārdi

    5000. sērija Mikseris

    HR3739/00

    Jaudīgs mikseris kēksiņu un kūku gatavošanai ikdienā.

    Ar Philips mikseri varat pagatavot ģimenei gardas un gaisīgas kūkas un maizes izstrādājumus. Konusveida lāpstiņas nodrošina gaisa iestrādi un saīsina kulšanas laiku, lai iegūtu vienmērīgas konsistences mīklu. Jaudīgais 400 W motors atvieglos darbu pat ar visstingrāko mīklu.

    5000. sērija Mikseris

    Jaudīgs mikseris kēksiņu un kūku gatavošanai ikdienā.

    • 400 vatu motora jauda
    • 5 ātrumi + Turbo režīms visu veidu mīklai
    • 25% ātrāk nekā ar parastajām lāpstiņām
    • Daļas var mazgāt trauku mašīnā
    400 W motora jauda būs pietiekama pat visstingrākajai mīklai

    Jaudīgais 400 W motors tiks galā pat ar visstingrāko mīklu.

    5 ātrumi un Turbo režīms labākai veiktspējai

    Dažādie ātrumi ļauj pilnīgi kontrolēt putošanas procesu, bet Turbo režīms palīdz bez pūlēm pagatavot jebkādu mīklu.

    Putošanas slot. un mīklas āķi

    Gatavojiet gardus konditorejas izstrādājumus, izmantojot īpašos piederumus. Ar mīklas āķiem varat mājās gatavot maizes mīklu, bet konusveida lāpstiņas ļaus pagatavot jebkādas kūkas.

    Konusveida lāpstiņa darbojas par 25% ātrāk nekā parastās putošanas slotiņas

    Unikālās konusveida lāpstiņas nodrošina maksimālu gaisa iestrādi, lai iegūtu gaisīgu un vienmērīgu mīklu kūkām

    Vienkārša lāpstiņu uzstādīšana

    Lāpstiņām vienā galā ir atšķirīga konstrukcija vienkāršai intuitīvai uzstādīšanai.

    Parocīga poga lāpstiņu atbrīvošanai

    Lāpstiņas vai mīklas āķus var viegli noņemt, nospiežot pogu.

    Ierīce, bez kuras virtuvē neiztikt

    Apskati arī citus mūsu noderīgos un ilgmūžīgos virtuves piederumus un izveido savu virtuves komplektu vienotā stilā.

    2 gadu garantija

    Mikserim ir 2 gadu garantija.

    Tehniskā specifikācija

    • Vispārējas specifikācijas

      Galvenais materiāls
      Plastmasa
      Sekundārais materiāls
      Metāls
      Iepriekš ieprogrammētie iestatījumi
      Funkcijas
      Putošana, mīcīšana
      Produkta veids
      Rokas mikseris
      Saskarne
      Pagriežama poga
      Vada garums
      1,2
      Vada glabātuve
      Taimeris
      Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
      Regulējams termostats
      Ieslēgšanas indikators
      Detaļas var mazgāt trauku mašīnā
      Asmeņu materiāls
      Nerūsējošais tērauds
      Apgriezieni minūtē (RPM)
      1150
      Nesatur BPA
      Impulsu režīms
      Atvienojami asmeņi
      Spēj smalcināt ledu
      Spēj sablendēt karstas sastāvdaļas
      Recepšu grāmata
      Trokšņa līmenis (standarta)
      Lc = 86 dB(A)
      Garantija
      2
      Saderīgs ar sausajiem produktiem
      Pašattīrīšanās funkcija

    • Tehniskā specifikācija

      Jauda
      400 W
      Spriegums
      230 V
      Frekvence
      50 Hz
      Skaits iepakojumā
      1
      Akumulatora/bateriju produkts
      Energoefektivitātes līmenis

    • Saderība

      Iekļautie piederumi 1
      Dubults stiepļu putotājs
      Iekļautie piederumi 2
      Mīklas āķis
      Saistītie piederumi 1
      Lietošanas instrukcija
      Saistītie piederumi 2
      Garantijas kartīte

    • Drošības funkcija

      Drošības sertifikācija

    • Svars un izmēri

      Produkta garums
      9 cm
      Produkta platums
      19,4 cm
      Produkta augstums
      31,9 cm
      Produkta svars
      1139 kg
      Iepakojuma garums
      11 cm
      Iepakojuma platums
      21,2 cm
      Iepakojuma augstums
      20,9 cm
      Iepakojuma svars
      1,46 kg

    • Izturība

      Korpuss
      100% pārstrādāts saturs
      Lietotāja rokasgrāmata
      100% pārstrādāts papīrs

    • Izcelsmes valsts

      Ražots
      Ķīna

