Jaudīgs mikseris kēksiņu un kūku gatavošanai ikdienā.
Ar Philips mikseri varat pagatavot ģimenei gardas un gaisīgas kūkas un maizes izstrādājumus. Konusveida lāpstiņas nodrošina gaisa iestrādi un saīsina kulšanas laiku, lai iegūtu vienmērīgas konsistences mīklu. Jaudīgais 400 W motors atvieglos darbu pat ar visstingrāko mīklu.Skatīt visas priekšrocības
Jaudīgais 400 W motors tiks galā pat ar visstingrāko mīklu.
Dažādie ātrumi ļauj pilnīgi kontrolēt putošanas procesu, bet Turbo režīms palīdz bez pūlēm pagatavot jebkādu mīklu.
Gatavojiet gardus konditorejas izstrādājumus, izmantojot īpašos piederumus. Ar mīklas āķiem varat mājās gatavot maizes mīklu, bet konusveida lāpstiņas ļaus pagatavot jebkādas kūkas.
Unikālās konusveida lāpstiņas nodrošina maksimālu gaisa iestrādi, lai iegūtu gaisīgu un vienmērīgu mīklu kūkām
Lāpstiņām vienā galā ir atšķirīga konstrukcija vienkāršai intuitīvai uzstādīšanai.
Lāpstiņas vai mīklas āķus var viegli noņemt, nospiežot pogu.
Apskati arī citus mūsu noderīgos un ilgmūžīgos virtuves piederumus un izveido savu virtuves komplektu vienotā stilā.
Mikserim ir 2 gadu garantija.
