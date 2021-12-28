ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Veselīga mājās gatavota pārtika, bezgalīgas iespējas
  • Veselīga mājās gatavota pārtika, bezgalīgas iespējas
  • Veselīga mājās gatavota pārtika, bezgalīgas iespējas
  • Veselīga mājās gatavota pārtika, bezgalīgas iespējas
  • Veselīga mājās gatavota pārtika, bezgalīgas iespējas
  • Veselīga mājās gatavota pārtika, bezgalīgas iespējas
  • Veselīga mājās gatavota pārtika, bezgalīgas iespējas
  • Veselīga mājās gatavota pārtika, bezgalīgas iespējas
  • Veselīga mājās gatavota pārtika, bezgalīgas iespējas
  • Veselīga mājās gatavota pārtika, bezgalīgas iespējas
  • Veselīga mājās gatavota pārtika, bezgalīgas iespējas
  • Veselīga mājās gatavota pārtika, bezgalīgas iespējas
  • Veselīga mājās gatavota pārtika, bezgalīgas iespējas
  • Veselīga mājās gatavota pārtika, bezgalīgas iespējas
  • Veselīga mājās gatavota pārtika, bezgalīgas iespējas
  • Veselīga mājās gatavota pārtika, bezgalīgas iespējas
  • Veselīga mājās gatavota pārtika, bezgalīgas iespējas
  • Veselīga mājās gatavota pārtika, bezgalīgas iespējas
  • Veselīga mājās gatavota pārtika, bezgalīgas iespējas
  • Veselīga mājās gatavota pārtika, bezgalīgas iespējas

Izbeigta ražošana

Viva CollectionKompaktais virtuves kombains

HR7520/00

4.4
| (22) Atsauksmes | 90% ieteica šo produktu

1 godalga

Veselīga mājās gatavota pārtika, bezgalīgas iespējas
Ja garšo veselīgi, mājās gatavoti ēdieni, tev noteikti patiks mūsu Philips Viva kolekcijas kompaktais virtuves kombains. Sērija izstrādāta īpaši cilvēkiem ar aktīvu dzīvesstilu. Vari ātri pagatavot lieliskus ēdienus pat tad, ja tie satur cietākās sastāvdaļas.
Skatīt visas priekšrocības

Lielisks rezultāts pat ar cietākajām sastāvdaļām

Veselīga mājās gatavota pārtika, bezgalīgas iespējas

  • 850 W

  • 30 funkcijas

  • Disks “divi vienā”

  • Citrusaugļu spiede un smalcinātājs

Jaudīgs 850 W motors vieglai apstrādei

Mūsu jaudīgais motors viegli apstrādā dažādas sastāvdaļas, sākot ar maizes mīklu un beidzot ar cietiem dārzeņiem, sieru vai šokolādi. Tas arī viegli griež šķēlēs un rīvē.

PowerChop tehnoloģija lieliskam griešanas sniegumam

PowerChop tehnoloģija lieliskam griešanas sniegumam

PowerChop tehnoloģija ir asmens formas, griešanas leņķa un iekšējās bļodas apvienojums, kas garantē lielisku griešanas rezultātu gan mīkstiem, gan cietiem produktiem. Tā ir ideāli piemērota arī biezeņu pagatavošanai un kūku mīklas jaukšanai.

Viss vienā ierīcē: jaukšana, kulšana, smalcināšana, malšana un sulas spiešana

Pateicoties vairāk nekā 30 funkcijām, gatavošanas iespējas ir neierobežotas: ēdieni, maize, mērces, maltas kafijas pupiņas, sulas un citi ēdieni vai dzērieni. Izmanto ierīces augstās kvalitātes daudzfunkcionālos piederumus, lai sasmalcinātu, sakultu biezenī un samaltu sastāvdaļas (S formas asmens), vai vienkārši sagriezietu šķēlēs un sarīvētu tās (disks “divi vienā”).

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • Award image VRS_AWARD-1679621

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.4

no 5

22

Atsauksmes

90%

ieteica šo produktu

3
2

28/12/2021

Україна

Україна

Компактний та функціональний

Задоволені даним виробом. Приємно здивував відносно низький рівень робочого шуму. Компактний корпус не займає багато місця у робочій зоні. Присоски замість стандартних ніжок - дуже корисна опція.

Plusi

компактний, тихий, функціональний

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн

30/10/2021

Україна

Україна

Виріб відмінний по функціях

По-перше: комбайн дуже компактний (що дуже важливо коли кухня не велика). По-друге: бездоганно виконує функції, блендера, м'ясорубки, подрібнювача и т.д. Дуже зручний, щвидкий та тихий в користуванні. Швидко та тоненько подрібнює капсуту, робить тісто (наприклад для пельменів) та взбиває паштет. Подрібнює ягоди до стану, такого собі, мусу чи желе - наприклад в малині подрібнюються всі кісточки і це стає справжньою повітряною смакотою. Також дуже зручно та швитко подрібнювати томати та горіхі, терти овочі та сир, робити смачні коктейлі. Що ще подобається це, гарна фіксація на поверхні столешниці та тиха робота комбайну. Для щвидкого та якісного приготування йжи - незамінні річ. Відчула справжню заботу про себе з появою на кухні цього гаджету! А ще, час який я витрачаю на кухонні справи відчутно скоротився. Всім раджу мати такого помічника!

Plusi

Компактний, зручний, багатофункціональний

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн

26/10/2021

Україна

Україна

Хороший помічник для господині на кухні.

Доброго дня. Ми придбали з дружиною цей кухоний комбайн і він виправдав наші мрії та сподівання. Компактний, ефективний та багатофункціональний помічник на кухні. Все продумано до самих дрібниць. Якісна річ . Хороше поєднання ціни та якості товару.

Plusi

Всім рекомендую)))

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.