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850 W
30 funkcijas
Disks “divi vienā”
Citrusaugļu spiede un smalcinātājs
Mūsu jaudīgais motors viegli apstrādā dažādas sastāvdaļas, sākot ar maizes mīklu un beidzot ar cietiem dārzeņiem, sieru vai šokolādi. Tas arī viegli griež šķēlēs un rīvē.
PowerChop tehnoloģija ir asmens formas, griešanas leņķa un iekšējās bļodas apvienojums, kas garantē lielisku griešanas rezultātu gan mīkstiem, gan cietiem produktiem. Tā ir ideāli piemērota arī biezeņu pagatavošanai un kūku mīklas jaukšanai.
Pateicoties vairāk nekā 30 funkcijām, gatavošanas iespējas ir neierobežotas: ēdieni, maize, mērces, maltas kafijas pupiņas, sulas un citi ēdieni vai dzērieni. Izmanto ierīces augstās kvalitātes daudzfunkcionālos piederumus, lai sasmalcinātu, sakultu biezenī un samaltu sastāvdaļas (S formas asmens), vai vienkārši sagriezietu šķēlēs un sarīvētu tās (disks “divi vienā”).
Godalgas
4.4
no 5
22
Atsauksmes
90%
ieteica šo produktu
Spider777
28/12/2021
Україна
Компактний та функціональний
Задоволені даним виробом. Приємно здивував відносно низький рівень робочого шуму. Компактний корпус не займає багато місця у робочій зоні. Присоски замість стандартних ніжок - дуже корисна опція.
Plusi
компактний, тихий, функціональний
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн
Simuran
30/10/2021
Україна
Виріб відмінний по функціях
По-перше: комбайн дуже компактний (що дуже важливо коли кухня не велика). По-друге: бездоганно виконує функції, блендера, м'ясорубки, подрібнювача и т.д. Дуже зручний, щвидкий та тихий в користуванні. Швидко та тоненько подрібнює капсуту, робить тісто (наприклад для пельменів) та взбиває паштет. Подрібнює ягоди до стану, такого собі, мусу чи желе - наприклад в малині подрібнюються всі кісточки і це стає справжньою повітряною смакотою. Також дуже зручно та швитко подрібнювати томати та горіхі, терти овочі та сир, робити смачні коктейлі. Що ще подобається це, гарна фіксація на поверхні столешниці та тиха робота комбайну. Для щвидкого та якісного приготування йжи - незамінні річ. Відчула справжню заботу про себе з появою на кухні цього гаджету! А ще, час який я витрачаю на кухонні справи відчутно скоротився. Всім раджу мати такого помічника!
Plusi
Компактний, зручний, багатофункціональний
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн
Muchko.1984
26/10/2021
Україна
Хороший помічник для господині на кухні.
Доброго дня. Ми придбали з дружиною цей кухоний комбайн і він виправдав наші мрії та сподівання. Компактний, ефективний та багатофункціональний помічник на кухні. Все продумано до самих дрібниць. Якісна річ . Хороше поєднання ціни та якості товару.
Plusi
Всім рекомендую)))
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн