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Ekonomē telpu un pūles
Jaunais Philips virtuves kombains HR7620/70 aizņem mazāk vietas, tā darbība ir vienkāršāka, un tas ietaupa laiku. Tas ir ārkārtīgi jaudīgs un daudzfunkcionāls, un varat paveikt visus sagatavošanas darbus dažās sekundēs!
500 W
2 l bļoda
Microstore ļauj jums glabāt visus piederumus traukā, kas ir vienkārši un kompakti.
* Speciāls vertikāls dizains aizņem par 35% mazāk vietas nekā blakus savietotie virtuves kombaini. Tas ieekonomē tik vērtīgo darba virsmas vietu un nozīmē, ka šo virtuves kombaini var ievietot pat vismazākajās virtuvēs.
Philips virtuves kombainam ir divi ātruma iestatījumi, lai varētu sasmalcināt cietus vai mīkstus produktus. Papildus pulsācijas režīms, piemēram, ķiploku smalcināšanai vai ledus sasmalcināšanai.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
delikatesy
15/11/2017
Slovensko
Odolný a jednoduchý
Mám tento stroj od roku 2008, funguje a dobre slúži dodnes. Plasty prežili aj umývačku riadov, nič neprasklo ani sa neulomilo.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7620/70 Kuchynský robot
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7620/70 Kuchynský robot