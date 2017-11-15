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Izbeigta ražošana

Daily CollectionVirtuves kombains

HR7620/70

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Ekonomē telpu un pūles

Jaunais Philips virtuves kombains HR7620/70 aizņem mazāk vietas, tā darbība ir vienkāršāka, un tas ietaupa laiku. Tas ir ārkārtīgi jaudīgs un daudzfunkcionāls, un varat paveikt visus sagatavošanas darbus dažās sekundēs!

Skatīt visas priekšrocības

Īpaši kompakts virtuves kombains

Ekonomē telpu un pūles

  • 500 W

  • 2 l bļoda

Visi piederumi ir ievietojami traukā kompaktai uzglabāšanai.

Visi piederumi ir ievietojami traukā kompaktai uzglabāšanai.

Microstore ļauj jums glabāt visus piederumus traukā, kas ir vienkārši un kompakti.

Vertikāls dizains aizņem par 35% mazāk vietas.

* Speciāls vertikāls dizains aizņem par 35% mazāk vietas nekā blakus savietotie virtuves kombaini. Tas ieekonomē tik vērtīgo darba virsmas vietu un nozīmē, ka šo virtuves kombaini var ievietot pat vismazākajās virtuvēs.

2 ātrumi un pulsācijas režīms

2 ātrumi un pulsācijas režīms

Philips virtuves kombainam ir divi ātruma iestatījumi, lai varētu sasmalcināt cietus vai mīkstus produktus. Papildus pulsācijas režīms, piemēram, ķiploku smalcināšanai vai ledus sasmalcināšanai.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

15/11/2017

Slovensko

Slovensko

Odolný a jednoduchý

Mám tento stroj od roku 2008, funguje a dobre slúži dodnes. Plasty prežili aj umývačku riadov, nič neprasklo ani sa neulomilo.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7620/70 Kuchynský robot

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7620/70 Kuchynský robot

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