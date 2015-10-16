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  • Izcils sniegums bez piepūles
  • Izcils sniegums bez piepūles
  • Izcils sniegums bez piepūles
  • Izcils sniegums bez piepūles
  • Izcils sniegums bez piepūles
  • Izcils sniegums bez piepūles
  • Izcils sniegums bez piepūles
  • Izcils sniegums bez piepūles
  • Izcils sniegums bez piepūles
  • Izcils sniegums bez piepūles
  • Izcils sniegums bez piepūles
  • Izcils sniegums bez piepūles
  • Izcils sniegums bez piepūles
  • Izcils sniegums bez piepūles
  • Izcils sniegums bez piepūles
  • Izcils sniegums bez piepūles
  • Izcils sniegums bez piepūles
  • Izcils sniegums bez piepūles
  • Izcils sniegums bez piepūles
  • Izcils sniegums bez piepūles
  • Izcils sniegums bez piepūles
  • Izcils sniegums bez piepūles
  • Izcils sniegums bez piepūles

Izbeigta ražošana

Pure Essentials CollectionVirtuves kombains

HR7774/30

4.4

| (11) Atsauksmes | 91% ieteica šo produktu

Izcils sniegums bez piepūles

Šajā mūsdienīgajā virtuves kombainā iekļautas dažas no visattīstītākajām tehnoloģijām. Tā daudzpusība tiek nodrošināta, izmantojot 7 piederumus, kas viegli veic vairāk nekā 30 funkcijas.

Skatīt visas priekšrocības

Lielāka atvere. Lielāks trauks. Lielāka jauda. Bez piepūles

Izcils sniegums bez piepūles

  • 1000 W

  • kompakts divi vienā iestatījums

  • 3,4 l bļoda

7 palīgierīces, lai viegli veiktu vairāk nekā 30 funkciju

7 palīgierīces, lai viegli veiktu vairāk nekā 30 funkciju

Piederumi, kurus var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā, ir šādi: mīcīšanas piederums sviesta jaukšanai un spēcīgai mīcīšanai, nerūsējoša tērauda smalcināšanas nazis gaļas un dārzeņu smalcināšanai, divi metāla disku ieliktņi vidējai smalcināšanai un drupināšanai, triecienizturīgs 1,5 l blenderis dažādu sastāvdaļu jaukšanai, drupināšanai un maisīšanai, citrusaugļu spiede citrusaugļu spiešanai, balona putotājs zema tauku satura sviesta putošanai un sakulšanai.

Regulējams asmens šķēlēm no 1 līdz 7 mm

Ar regulējamu šķēlēšanas asmeni varat izgatavot no 1 mm līdz 7 mm biezas šķēlītes.

1000 W motors

Ar šī Philips virtuves kombaina jaudīgo 1000 W motoru varat precīzi pielāgot ātrumu, lai iegūtu vēlamos rezultātus.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.4

no 5

11

Atsauksmes

91%

ieteica šo produktu

3
1

16/10/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Produkt rewelacyjny i banalnie prosty w obsłudze

Używam już ten produkt od 3 lat, jest rewelacyjny, korzystałem już ze wszystkich możliwych opcji. Polecam.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90

16/10/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Produkt rewelacyjny i banalnie prosty w obsłudze

Używam już ten produkt od 3 lat, jest rewelacyjny, korzystałem już ze wszystkich możliwych opcji. Polecam.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90

08/11/2013

Polska

Polska

ocena

Jest bardzo dobry , wiele rzeczy wykonuję w mgnieniu oka szybko działają wszystkie elementy , silnik bardzo dobry ,dokładnie działa wyciskarka do cytrusów ,do miksowania , robienia koktajli gorzej wychodzą mi ciasta ale to wina moja a nie robota Polecam produkt

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.