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Šajā mūsdienīgajā virtuves kombainā iekļautas dažas no visattīstītākajām tehnoloģijām. Tā daudzpusība tiek nodrošināta, izmantojot 7 piederumus, kas viegli veic vairāk nekā 30 funkcijas.
1000 W
kompakts divi vienā iestatījums
3,4 l bļoda
Piederumi, kurus var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā, ir šādi: mīcīšanas piederums sviesta jaukšanai un spēcīgai mīcīšanai, nerūsējoša tērauda smalcināšanas nazis gaļas un dārzeņu smalcināšanai, divi metāla disku ieliktņi vidējai smalcināšanai un drupināšanai, triecienizturīgs 1,5 l blenderis dažādu sastāvdaļu jaukšanai, drupināšanai un maisīšanai, citrusaugļu spiede citrusaugļu spiešanai, balona putotājs zema tauku satura sviesta putošanai un sakulšanai.
Ar regulējamu šķēlēšanas asmeni varat izgatavot no 1 mm līdz 7 mm biezas šķēlītes.
Ar šī Philips virtuves kombaina jaudīgo 1000 W motoru varat precīzi pielāgot ātrumu, lai iegūtu vēlamos rezultātus.
4.4
no 5
11
Atsauksmes
91%
ieteica šo produktu
Gadek
16/10/2015
Polska
Verificēts pircējs
Produkt rewelacyjny i banalnie prosty w obsłudze
Używam już ten produkt od 3 lat, jest rewelacyjny, korzystałem już ze wszystkich możliwych opcji. Polecam.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90
wiesia56
16/10/2015
Polska
Verificēts pircējs
Produkt rewelacyjny i banalnie prosty w obsłudze
Używam już ten produkt od 3 lat, jest rewelacyjny, korzystałem już ze wszystkich możliwych opcji. Polecam.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90
Ania60
08/11/2013
Polska
ocena
Jest bardzo dobry , wiele rzeczy wykonuję w mgnieniu oka szybko działają wszystkie elementy , silnik bardzo dobry ,dokładnie działa wyciskarka do cytrusów ,do miksowania , robienia koktajli gorzej wychodzą mi ciasta ale to wina moja a nie robota Polecam produkt
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90