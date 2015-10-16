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Šajā mūsdienīgajā virtuves kombainā iekļautas dažas no visattīstītākajām tehnoloģijām. Tā daudzpusība tiek nodrošināta, izmantojot 7 piederumus, kas viegli veic vairāk nekā 30 funkcijas.
1000 W
kompakts divi vienā iestatījums
3,4 l bļoda
Piederumi, kurus var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā, ir šādi: mīcīšanas piederums mīklas jaukšanai un mīcīšanai, nerūsējoša tērauda smalcināšanas nazis gaļas un dārzeņu smalcināšanai, divi metāla disku ieliktņi vidējai smalcināšanai un drupināšanai, triecienizturīgs 1,5 l blenderis dažādu sastāvdaļu jaukšanai, drupināšanai un maisīšanai, citrusaugļu spiede citrusaugļu spiešanai, balona putotājs gaisīgas mīklas putošanai un sakulšanai.
XL atverē var ievietot visus augļus un dārzeņus, tāpēc tie vairs nav iepriekš jāsagriež.
XL bļodā ļauj pārstrādāt maksimālus produktu daudzumus 1 reizē: ietilpība - 2 l zupas, 1,7 kg mīklas, 7 olu baltumi.
4.4
no 5
11
Atsauksmes
91%
ieteica šo produktu
Gadek
16/10/2015
Polska
Verificēts pircējs
Produkt rewelacyjny i banalnie prosty w obsłudze
Używam już ten produkt od 3 lat, jest rewelacyjny, korzystałem już ze wszystkich możliwych opcji. Polecam.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90
wiesia56
16/10/2015
Polska
Verificēts pircējs
Produkt rewelacyjny i banalnie prosty w obsłudze
Używam już ten produkt od 3 lat, jest rewelacyjny, korzystałem już ze wszystkich możliwych opcji. Polecam.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90
Ania60
08/11/2013
Polska
ocena
Jest bardzo dobry , wiele rzeczy wykonuję w mgnieniu oka szybko działają wszystkie elementy , silnik bardzo dobry ,dokładnie działa wyciskarka do cytrusów ,do miksowania , robienia koktajli gorzej wychodzą mi ciasta ale to wina moja a nie robota Polecam produkt
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90