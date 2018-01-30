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Izbeigta ražošana

SoundBar skaļrunis

HTL5160B/12

2.8

| (6) Atsauksmes

Nepārspējami skaidra balss atveide no 3.1 skaļruņu kanāla

Uzlabojiet televizoru ar izcili skaidru balss atveidi un virtuālu telpisko skaņu labākam kino baudījumam. Baudiet augstas kvalitātes skaņu un atskaņošanas pieredzi, izmantojot iecienītās mūzikas lietotnes ar šo Soundbar skaļruņi, kurā iespējots Google Cast.

Skatīt visas priekšrocības

ar Google Cast un Spotify Connect

Nepārspējami skaidra balss atveide no 3.1 skaļruņu kanāla

  • 3.1 kanālu bezvadu basu skaļrunis

  • Google Cast un Spotify Connect

  • Bluetooth un NFC

  • 1 HDMI ieeja un HDMI izeja ARC

2 virzienu skaļrunis perfekti skaidrai skaņai un dinamiskam diapazonam

2 virzienu skaļrunis perfekti skaidrai skaņai un dinamiskam diapazonam

2 virzienu skaļrunis perfekti skaidrai skaņai un satriecošam dinamiskam diapazonam

Savienošana pārī ar vienu pieskārienu Bluetooth tīklā, izmantojot viedtālruņus ar iespējotu NFC

Savienošana pārī ar vienu pieskārienu Bluetooth tīklā, izmantojot viedtālruņus ar iespējotu NFC

Viegli savienojiet pārī Bluetooth® ierīces, izmantojot viena pieskāriena NFC (Near Field Communication - tuva darbības lauka sakari) tehnoloģiju. Vienkārši pieskarieties viedtālrunim vai planšetdatoram ar iespējotu NFC pie Soundstage NFC zonas, lai ieslēgtu skaļruni, aktivizētu Bluetooth® savienošanu pārī un sāktu mūzikas straumēšanu.

Spotify Connect ērtai lietošanas pieredzei

Spotify Connect ērtai lietošanas pieredzei

Izmantojot Spotify Connect, varat viegli pārlūkot, izpētīt un atskaņot mūziku no jebkuras telpas, izmantojot viedierīci kā tālvadības pulti. Izmantojot tiešu Spotify savienojumu, varat atskaņot mūziku tieši no mākoņa, lai izmantotu viedierīci zvaniem, videoklipiem vai pat doties ārpus darbības diapazona, nepārtraucot mūziku. Tas arī ietaupa enerģiju, jo mūzikai izmantotās enerģijas patēriņš ir minimāls. Šeit ir visas lieliskās Spotify iespējas no gataviem sarakstiem līdz lielam atskaņošanas ātrumam. Viss nepieciešamais, lai atrastu jaunu mūziku un to klausītos.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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2.8

no 5

6

Atsauksmes

4

30/01/2018

Slovenija

Slovenija

Super design, odličen zvok.

Z napravo sem zelo zadovoljna. Enostavna za uporabo in velika izbira storitev.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTL5160B Zvočnik Soundbar

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTL5160B Zvočnik Soundbar

04/03/2016

Slovenija

Slovenija

Ta soundbar je odličen!

Dizajn, čistost zvoka, moč basa, povezljivost....to je samo nekaj njegovih lastnosti, ki so me enostavno navdušile. Vreden vsakega centa. :) Zelo priporočam.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTL5160B Zvočnik Soundbar

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTL5160B Zvočnik Soundbar

06/07/2017

Polska

Polska

Jestem rozczarowany

Kupiłem ponieważ mam telewizor Philips z systemem Android i liczyłem że urządzenia będą że sobą współpracować. Niestety włączenie telewizora nie zawsze skutkuje włączeniem głośników więc można zapomnieć o nie używaniu drugiego pilota. Co wiecej czasem telwizor nie potrafi rozpoznac głośników i trzeba wszystko wyłączyć i wlaczyc ponownie. Kolejna problem to Subwoofer ktory potrafi się odołączać od głośników. Jedynym sposobem na jego ponowne podłączenie jest wypięcie głośników z zasilania.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTL5160B Soundbar

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTL5160B Soundbar

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Mūzikas pakalpojuma pieejamība ir atkarīga no valsts. Lūdzu, apmeklējiet attiecīgo mūzikas pakalpojumu tīmekļa vietni, lai uzzinātu informāciju.

  2. Šim skaļrunim nepieciešams Spotify Premium konts.