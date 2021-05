Spotify Connect ērtai lietošanas pieredzei

Izmantojot Spotify Connect, varat viegli pārlūkot, izpētīt un atskaņot mūziku no jebkuras telpas, izmantojot viedierīci kā tālvadības pulti. Izmantojot tiešu Spotify savienojumu, varat atskaņot mūziku tieši no mākoņa, lai izmantotu viedierīci zvaniem, videoklipiem vai pat doties ārpus darbības diapazona, nepārtraucot mūziku. Tas arī ietaupa enerģiju, jo mūzikai izmantotās enerģijas patēriņš ir minimāls. Šeit ir visas lieliskās Spotify iespējas no gataviem sarakstiem līdz lielam atskaņošanas ātrumam. Viss nepieciešamais, lai atrastu jaunu mūziku un to klausītos.