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Izbeigta ražošana
HTL5160B/12
Nepārspējami skaidra balss atveide no 3.1 skaļruņu kanāla
Uzlabojiet televizoru ar izcili skaidru balss atveidi un virtuālu telpisko skaņu labākam kino baudījumam. Baudiet augstas kvalitātes skaņu un atskaņošanas pieredzi, izmantojot iecienītās mūzikas lietotnes ar šo Soundbar skaļruņi, kurā iespējots Google Cast.
3.1 kanālu bezvadu basu skaļrunis
Google Cast un Spotify Connect
Bluetooth un NFC
1 HDMI ieeja un HDMI izeja ARC
2 virzienu skaļrunis perfekti skaidrai skaņai un satriecošam dinamiskam diapazonam
Viegli savienojiet pārī Bluetooth® ierīces, izmantojot viena pieskāriena NFC (Near Field Communication - tuva darbības lauka sakari) tehnoloģiju. Vienkārši pieskarieties viedtālrunim vai planšetdatoram ar iespējotu NFC pie Soundstage NFC zonas, lai ieslēgtu skaļruni, aktivizētu Bluetooth® savienošanu pārī un sāktu mūzikas straumēšanu.
Izmantojot Spotify Connect, varat viegli pārlūkot, izpētīt un atskaņot mūziku no jebkuras telpas, izmantojot viedierīci kā tālvadības pulti. Izmantojot tiešu Spotify savienojumu, varat atskaņot mūziku tieši no mākoņa, lai izmantotu viedierīci zvaniem, videoklipiem vai pat doties ārpus darbības diapazona, nepārtraucot mūziku. Tas arī ietaupa enerģiju, jo mūzikai izmantotās enerģijas patēriņš ir minimāls. Šeit ir visas lieliskās Spotify iespējas no gataviem sarakstiem līdz lielam atskaņošanas ātrumam. Viss nepieciešamais, lai atrastu jaunu mūziku un to klausītos.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
2.8
no 5
6
Atsauksmes
Aleja84
30/01/2018
Slovenija
Super design, odličen zvok.
Z napravo sem zelo zadovoljna. Enostavna za uporabo in velika izbira storitev.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTL5160B Zvočnik Soundbar
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTL5160B Zvočnik Soundbar
Dacapio
04/03/2016
Slovenija
Ta soundbar je odličen!
Dizajn, čistost zvoka, moč basa, povezljivost....to je samo nekaj njegovih lastnosti, ki so me enostavno navdušile. Vreden vsakega centa. :) Zelo priporočam.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTL5160B Zvočnik Soundbar
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTL5160B Zvočnik Soundbar
LuckyLuke
06/07/2017
Polska
Jestem rozczarowany
Kupiłem ponieważ mam telewizor Philips z systemem Android i liczyłem że urządzenia będą że sobą współpracować. Niestety włączenie telewizora nie zawsze skutkuje włączeniem głośników więc można zapomnieć o nie używaniu drugiego pilota. Co wiecej czasem telwizor nie potrafi rozpoznac głośników i trzeba wszystko wyłączyć i wlaczyc ponownie. Kolejna problem to Subwoofer ktory potrafi się odołączać od głośników. Jedynym sposobem na jego ponowne podłączenie jest wypięcie głośników z zasilania.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTL5160B Soundbar
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HTL5160B Soundbar
Mūzikas pakalpojuma pieejamība ir atkarīga no valsts. Lūdzu, apmeklējiet attiecīgo mūzikas pakalpojumu tīmekļa vietni, lai uzzinātu informāciju.
Šim skaļrunim nepieciešams Spotify Premium konts.