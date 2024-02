Dolby Digital un DTS lieliskai telpiskai skaņai

Izvēlieties digitālu sistēmu un gūstiet maksimālu baudījumu no savas mūzikas un filmu kolekcijas. Pat stereo skan lieliski, jo Dolby Digital un DTS Digital Surround pastiprina digitālo mūziku un video, to uzlabojot, tādējādi sniedzot jums patiesi visaptverošu skanējumu no mājas kinozāles skaļruņiem.