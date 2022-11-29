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  • Ieelpo atšķirību
  • Ieelpo atšķirību
  • Ieelpo atšķirību
  • Ieelpo atšķirību
  • Ieelpo atšķirību
  • Ieelpo atšķirību
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3000. sērijaGaisa mitrinātājs

HU3916/10

4.7
| (15) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
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Piepildi savu mājokli ar patīkamu, tīru gaisu. NanoCloud tehnoloģija mitrina bez baltiem putekļiem vai slapjiem plankumiem, un līdz 99% mazāk baktēriju (1). Viedie sensori un vienmērīga gaisa sadale nodrošina ideālu mitrumu visā telpā.
Skatīt visas priekšrocības

Mitrina sausu gaisu un automātiski pielāgojas

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  • Mitrina gaisu līdz 45 m² lielās telpās

  • Mitrināšanas ātrums 300 ml/h

  • Par līdz 99 % mazāk baktēriju

  • Automātiski mitruma iestatījumi

Līdz 99 % mazāk baktēriju, izmantojot NanoCloud tehnoloģiju (1)

Līdz 99 % mazāk baktēriju, izmantojot NanoCloud tehnoloģiju (1)

Unikālā NanoCloud tehnoloģija izmanto dabisko iztvaikošanu, lai izdalītu tīru ūdens tvaiku. NanoCloud īpaši smalkais izsmidzinātais ūdens ir neredzams, un tajā tikpat kā nevar būt baktēriju vai nosēdumu, jo gaisa mitrināšanas laikā no šī gaisa mitrinātāja izplūst par līdz pat 99 % mazāk baktēriju salīdzinājumā ar standarta ultraskaņas mitrinātājiem. (1)

Efektīva darbība telpās ar platību līdz 45 m2 (3)

Efektīva darbība telpās ar platību līdz 45 m2 (3)

3 ventilatora ātruma režīmi un automātiskie iestatījumi nodrošina izvēlēto veiktspēju un komfortu. Ar jaudu līdz 300 ml/h iekārta efektīvi mitrina jebkuru telpu ar platību līdz 45 m2. (2,3)

Vienmērīga un efektīva cirkulācija visā telpā

Vienmērīga un efektīva cirkulācija visā telpā

360 grādu difuzors vienmērīgi sadala mitrinātu gaisu visā telpā. Īpaši smalks NanoCloud tvaiks izplatās tālāk un novērš pārsātinājumu, tādējādi nodrošinot efektīvu mitrināšanu, it īpaši lielākās telpās.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

15

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

29/11/2022

Česká republika

Česká republika

Zvlhčovač vzduchu

Výrobek zakoupen kvůli dětem do paneláku. Splnil naše očekávání

Plusi

Jednoduché ovládání, noční režim

Mīnusi

Žádné

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series HU3916/10 Zvlhčovač vzduchu

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series HU3916/10 Zvlhčovač vzduchu

28/11/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělý doporučený výrobek.

Na základě doporučení známých přátel jsme zakoupili tento váš výrobek a jsme s ním velice spokojeni.

Plusi

Zlepšení zdravotního stavu

Mīnusi

Žádné

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series HU3916/10 Zvlhčovač vzduchu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series HU3916/10 Zvlhčovač vzduchu

22/11/2022

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

Zakoupeno kvůli suchému kašli. Zvlhčovač funguje jak má a kašel zmizel, zlepšení cítím hlavně v noci.

Plusi

Funguje jak má

Mīnusi

Žádná

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series HU3916/10 Zvlhčovač vzduchu

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series HU3916/10 Zvlhčovač vzduchu

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Atrunas

  1. (1) Salīdzinājumā ar standarta ultraskaņas mitrinātāja moduļiem, kuros nav papildu tehnoloģiju baktēriju izplatīšanās samazināšanai; testēts neatkarīgā laboratorijā

  2. (2) Testēts trešās puses laboratorijā atbilstoši standartam GB/T 23332-2018. Sākotnējā temperatūra 23±2 °C un relatīvais mitrums 30±2 % RH

  3. (3) Aprēķināts, izmantojot AHAM HU-1-2016 7.3. punktu, pamatojoties uz mitrināšanas veiktspēju, kas pārbaudīta saskaņā ar GB/T 23332-2018 trešās puses laboratorijā

  4. (4) Minerālu nogulsnēšanos uz mēbelēm 3 stundu periodā testējusi neatkarīga trešās puses laboratorija saskaņā ar standartu DIN 44973, IUTA e.V.

  5. (5) Testējusi GB 21551.3-2010 trešās puses laboratorijā. Ozona, TVOC, PM10 un UV intensitāte ir zemāka par robežvērtību.

  6. (6) Aprēķināts, izmantojot pilnu 3 L ūdens tvertni, darbību pirmā ātruma režīmā un mitrināšanas ātrumu 150 ml/h.