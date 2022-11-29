30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Mitrina gaisu līdz 45 m² lielās telpās
Mitrināšanas ātrums 300 ml/h
Par līdz 99 % mazāk baktēriju
Automātiski mitruma iestatījumi
Unikālā NanoCloud tehnoloģija izmanto dabisko iztvaikošanu, lai izdalītu tīru ūdens tvaiku. NanoCloud īpaši smalkais izsmidzinātais ūdens ir neredzams, un tajā tikpat kā nevar būt baktēriju vai nosēdumu, jo gaisa mitrināšanas laikā no šī gaisa mitrinātāja izplūst par līdz pat 99 % mazāk baktēriju salīdzinājumā ar standarta ultraskaņas mitrinātājiem. (1)
3 ventilatora ātruma režīmi un automātiskie iestatījumi nodrošina izvēlēto veiktspēju un komfortu. Ar jaudu līdz 300 ml/h iekārta efektīvi mitrina jebkuru telpu ar platību līdz 45 m2. (2,3)
360 grādu difuzors vienmērīgi sadala mitrinātu gaisu visā telpā. Īpaši smalks NanoCloud tvaiks izplatās tālāk un novērš pārsātinājumu, tādējādi nodrošinot efektīvu mitrināšanu, it īpaši lielākās telpās.
4.7
no 5
15
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Divná lama
29/11/2022
Česká republika
Zvlhčovač vzduchu
Výrobek zakoupen kvůli dětem do paneláku. Splnil naše očekávání
Plusi
Jednoduché ovládání, noční režim
Mīnusi
Žádné
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series HU3916/10 Zvlhčovač vzduchu
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series HU3916/10 Zvlhčovač vzduchu
Bezinka
28/11/2022
Česká republika
Skvělý doporučený výrobek.
Na základě doporučení známých přátel jsme zakoupili tento váš výrobek a jsme s ním velice spokojeni.
Plusi
Zlepšení zdravotního stavu
Mīnusi
Žádné
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series HU3916/10 Zvlhčovač vzduchu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series HU3916/10 Zvlhčovač vzduchu
M123456789101112
22/11/2022
Česká republika
Spokojenost
Zakoupeno kvůli suchému kašli. Zvlhčovač funguje jak má a kašel zmizel, zlepšení cítím hlavně v noci.
Plusi
Funguje jak má
Mīnusi
Žádná
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series HU3916/10 Zvlhčovač vzduchu
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series HU3916/10 Zvlhčovač vzduchu
(1) Salīdzinājumā ar standarta ultraskaņas mitrinātāja moduļiem, kuros nav papildu tehnoloģiju baktēriju izplatīšanās samazināšanai; testēts neatkarīgā laboratorijā
(2) Testēts trešās puses laboratorijā atbilstoši standartam GB/T 23332-2018. Sākotnējā temperatūra 23±2 °C un relatīvais mitrums 30±2 % RH
(3) Aprēķināts, izmantojot AHAM HU-1-2016 7.3. punktu, pamatojoties uz mitrināšanas veiktspēju, kas pārbaudīta saskaņā ar GB/T 23332-2018 trešās puses laboratorijā
(4) Minerālu nogulsnēšanos uz mēbelēm 3 stundu periodā testējusi neatkarīga trešās puses laboratorija saskaņā ar standartu DIN 44973, IUTA e.V.
(5) Testējusi GB 21551.3-2010 trešās puses laboratorijā. Ozona, TVOC, PM10 un UV intensitāte ir zemāka par robežvērtību.
(6) Aprēķināts, izmantojot pilnu 3 L ūdens tvertni, darbību pirmā ātruma režīmā un mitrināšanas ātrumu 150 ml/h.