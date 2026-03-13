10% atlaide pirmajam pasūtījumam
30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Interneta veikals
Gaisa attīrītājs un gaisa mitrinātājs
Visas sērijas
3000. sērija Gaisa mitrinātājs
Atbalsts
HU3916/10
Doties uz veikalu
Piesakieties vai izveidojiet kontu
Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.
EDC 505b HU3916. HU3918 - English (US)
Important Information Manual Philips 3000 Series Air humidifier HU3916/10 - English (US)
Visi (2)
No Philips gaisa mitrinātāja neplūst ūdens tvaiki / migla
Kā uzglabāt Philips mitrinātāju vai Combi attīrītāju un mitrinātāju.
Philips oriģinālais nomaiņas filtrsMitrināšanas filtrs
Philips mitrinātāja zema ūdens līmeņa indikators nedarbojas
Mans Philips mitrinātājs rada sliktu smaku
Mans Philips gaisa mitrinātājs nemitrina gaisu
Sazinies ar mums
Mēs labprāt tev palīdzēsim