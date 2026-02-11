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Sonicare

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  • Vienkārša tīrīšana tikai 60 sekundēs
  • Vienkārša tīrīšana tikai 60 sekundēs
  • Vienkārša tīrīšana tikai 60 sekundēs
  • Vienkārša tīrīšana tikai 60 sekundēs
  • Vienkārša tīrīšana tikai 60 sekundēs
  • Vienkārša tīrīšana tikai 60 sekundēs
  • Vienkārša tīrīšana tikai 60 sekundēs
  • Vienkārša tīrīšana tikai 60 sekundēs
  • Vienkārša tīrīšana tikai 60 sekundēs
  • Vienkārša tīrīšana tikai 60 sekundēs
  • Vienkārša tīrīšana tikai 60 sekundēs
  • Vienkārša tīrīšana tikai 60 sekundēs
  • Vienkārša tīrīšana tikai 60 sekundēs
  • Vienkārša tīrīšana tikai 60 sekundēs
  • Vienkārša tīrīšana tikai 60 sekundēs
  • Vienkārša tīrīšana tikai 60 sekundēs
  • Vienkārša tīrīšana tikai 60 sekundēs
  • Vienkārša tīrīšana tikai 60 sekundēs
  • Vienkārša tīrīšana tikai 60 sekundēs
  • Vienkārša tīrīšana tikai 60 sekundēs
  • Vienkārša tīrīšana tikai 60 sekundēs
  • Vienkārša tīrīšana tikai 60 sekundēs
  • Vienkārša tīrīšana tikai 60 sekundēs
  • Vienkārša tīrīšana tikai 60 sekundēs

Philips Sonicare Compact Flosser 1000Mutes dobuma irrigators

HX3333/23

4.8
| (54) Atsauksmes | 94% ieteica šo produktu

Pieejams

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Vienkārša tīrīšana tikai 60 sekundēs
Vienkāršs veids, kā iekļaut zobu starpu tīrīšanu ikdienas tīrīšanas rituālā — Philips Sonicare 1000. sērijas kompaktais irigators. 60 sekunžu laikā tas likvidē līdz 99,9% aplikuma* zobu starpās un gar smaganu līniju. Tā sakļaujamā konstrukcija ir ērts risinājums ceļošanai.
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Reģistrē un izmēģini 30 dienas

Pagarinātā garantija +1 gads

Likvidē līdz 99,9% aplikuma tīrītajās zonās*

Vienkārša tīrīšana tikai 60 sekundēs

  • Kompakts un viegli pārnēsājams dizains

  • Saudzīgi likvidē līdz 99,9% aplikuma apstrādātajās zonās*

  • Līdz 100% veselīgākas smaganas salīdzinājumā ar zobu diegu**

  • 3 tīrīšanas režīmi

  • Akumulatora kalpošanas laiks — 21 diena***

Saudzīga, bet efektīva aplikuma noņemšana

Saudzīga, bet efektīva aplikuma noņemšana

Philips Sonicare 1000. sērijas kompaktais irigators Compact Flosser 1000 ir ātrs, efektīvs un vienmēr gatavs ceļam. Šis irigators likvidē līdz 99,9% aplikuma zobu starpās un gar smaganu līniju tikai 60 sekundēs*.

Līdz 100% veselīgākas smaganas salīdzinājumā ar zobu diegu**

Līdz 100% veselīgākas smaganas salīdzinājumā ar zobu diegu**

Philips Sonicare 1000. sērijas kompaktais irigators ir līdz 100% efektīvāks par zobu diegu, un tas uzlabos smaganu veselību tikai 4 nedēļās**.

Kompakts un viegli pārnēsājams dizains

Kompakts un viegli pārnēsājams dizains

Irigators ir kompakts un izstrādāts ceļošanai kopā ar jums. Tā sakļaujamo 200 ml ūdens tvertni var pārslidināt pāri rokturim, kad tā ir tukša, lai ierīci būtu vieglāk glabāt mājās vai ērtāk pārvadāt.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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4.8

no 5

54

Atsauksmes

94%

ieteica šo produktu

2

11/02/2026

Polska

Polska

wygodny, estetyczny, praktyczny

Ten produkt jest niesamowicie wygodny w użyciu - nie lubiłam czyścić przestrzeni międzyzębowych dopóki nie zapoznałam się z tym irygatorem.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/24 Irygator do jamy ustnej

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/24 Irygator do jamy ustnej

10/02/2026

Polska

Polska

świetne urządzenie

Irygator używam już od blisko miesiąca i jestem naprawdę zadowolona. Dokładnie czyści przestrzenie między zębami, usuwa osad i resztki jedzenia. Dzięki niemu moje zęby są bardziej czyste i fajnie uzupełnia czyszczenie zębów szczoteczką. Ma poręczną składaną formę i schowek na końcówki, dzięki czemu mogę zawsze zabrać go ze sobą w podróż. Polecam!

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/23 Irygator do jamy ustnej

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/23 Irygator do jamy ustnej

21/12/2025

Polska

Polska

Ten irygator odmieni Twój uśmiech

Jakość wykonania, kompaktowość i łatwość używania zasługuje na najwyższą ocenę. Plusem jest tryb pracy do 14 dni na jednym ładowaniu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/23 Irygator do jamy ustnej

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/23 Irygator do jamy ustnej

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. In vitro pētījums. Faktiskie rezultāti var atšķirties

  2. Pēc 4 nedēļām ar Standard uzgali salīdzinājumā ar zobu diegu

  3. Tīrot 1 reizi dienā 1 minūti