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Sonicare
Pieejams
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Pagarinātā garantija +1 gads
Kompakts un viegli pārnēsājams dizains
Saudzīgi likvidē līdz 99,9% aplikuma apstrādātajās zonās*
Līdz 100% veselīgākas smaganas salīdzinājumā ar zobu diegu**
3 tīrīšanas režīmi
Akumulatora kalpošanas laiks — 21 diena***
Philips Sonicare 1000. sērijas kompaktais irigators Compact Flosser 1000 ir ātrs, efektīvs un vienmēr gatavs ceļam. Šis irigators likvidē līdz 99,9% aplikuma zobu starpās un gar smaganu līniju tikai 60 sekundēs*.
Philips Sonicare 1000. sērijas kompaktais irigators ir līdz 100% efektīvāks par zobu diegu, un tas uzlabos smaganu veselību tikai 4 nedēļās**.
Irigators ir kompakts un izstrādāts ceļošanai kopā ar jums. Tā sakļaujamo 200 ml ūdens tvertni var pārslidināt pāri rokturim, kad tā ir tukša, lai ierīci būtu vieglāk glabāt mājās vai ērtāk pārvadāt.
4.8
no 5
54
Atsauksmes
94%
ieteica šo produktu
Paulina Maria
11/02/2026
Polska
Akcijas daļa
wygodny, estetyczny, praktyczny
Ten produkt jest niesamowicie wygodny w użyciu - nie lubiłam czyścić przestrzeni międzyzębowych dopóki nie zapoznałam się z tym irygatorem.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/24 Irygator do jamy ustnej
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/24 Irygator do jamy ustnej
Barbara H.
10/02/2026
Polska
Akcijas daļa
świetne urządzenie
Irygator używam już od blisko miesiąca i jestem naprawdę zadowolona. Dokładnie czyści przestrzenie między zębami, usuwa osad i resztki jedzenia. Dzięki niemu moje zęby są bardziej czyste i fajnie uzupełnia czyszczenie zębów szczoteczką. Ma poręczną składaną formę i schowek na końcówki, dzięki czemu mogę zawsze zabrać go ze sobą w podróż. Polecam!
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/23 Irygator do jamy ustnej
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/23 Irygator do jamy ustnej
Agnieszka24241995
21/12/2025
Polska
Akcijas daļa
Ten irygator odmieni Twój uśmiech
Jakość wykonania, kompaktowość i łatwość używania zasługuje na najwyższą ocenę. Plusem jest tryb pracy do 14 dni na jednym ładowaniu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/23 Irygator do jamy ustnej
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips Sonicare Compact Flosser 1000 HX3333/23 Irygator do jamy ustnej
In vitro pētījums. Faktiskie rezultāti var atšķirties
Pēc 4 nedēļām ar Standard uzgali salīdzinājumā ar zobu diegu
Tīrot 1 reizi dienā 1 minūti