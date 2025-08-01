Meklējamie vārdi

    Philips Sonicare Sonic electric toothbrush Uzlabota tīrīšana

    HX3792/12

    Overall rating / 5
    Vieda tīrīšana personalizētam un saudzīgam rezultātam

    Parāda katras dienas tīrīšanas sniegumu mazā iebūvētā viedā ekrānā. Jaunais Gum Pro režīms un mutes dobuma veselības spiediena sensors pasargās jūsu smaganas. Lai iegūtu nevainojamu tīrīšanas sniegumu, izmantojiet G3 Premium Gum Care sukas uzgali.

    Philips Sonicare Sonic electric toothbrush Uzlabota tīrīšana

    Vieda tīrīšana personalizētam un saudzīgam rezultātam

    Līdz šim nebijušas rūpes par mutes dobuma veselību!

    • Viedais ekrāns
    • Progresīva Sonic tehnoloģija
    • Spiediena sensors
    • 5 tīrīšanas režīmi
    Spiediena sensors palīdz aizsargāt zobus un smaganas

    Spiediena sensors palīdz aizsargāt zobus un smaganas

    Philips Sonicare Advanced Clean ir iebūvēts progresīvs sensors, kas mēra tīrīšanas spiedienu. Tīrot ar pārmērīgu spiedienu, zobu suka tūlīt brīdinās, lai norādītu, ka jākoriģē spiediens. Brīdinājums būs redzams oranžas krāsas gaismas aplī roktura apakšā.

    Viedais ekrāns pastāvīgai tīrīšanas uzraudzībai

    Viedais ekrāns pastāvīgai tīrīšanas uzraudzībai

    Iebūvētais viedais ekrāns pastāvīgi uzrādīs tīrīšanas spiedienu, ilgumu, baterijas darbības laiku un pat paziņos par sukas uzgaļa maiņu. Tikai ar vienu klikšķi uzlabosit zobu tīrīšanas paradumus, neinstalējot lietotni.

    Mūsu tehnoloģija nodrošinās efektīvu un saudzīgu tīrīšanu

    Mūsu tehnoloģija nodrošinās efektīvu un saudzīgu tīrīšanu

    Mūsu unikālā Sonic tīrīšanas kustība ir rūpīgi kalibrēta, lai radītu maigus mikroburbuļus, kas iekļūst dziļi zobu starpās. 31 000 zobu sukas kustību minūtē** maigi notīrīs zobus, sadrupinās aplikumu un aizslaucīs to projām, nodrošinot lielisku ikdienas tīrīšanas rezultātu.

    Optimizējiet zobu tīrīšanu ar SmarTimer un QuadPacer

    Optimizējiet zobu tīrīšanu ar SmarTimer un QuadPacer

    2 minūšu SmarTimer un 30 sekunžu QuadPacer palīdz zobu tīrīšanu visās mutes dobuma vietās veikt ieteiktu laika ilgumu, lai nodrošinātu pilnīgu tīrību.

    G3 zobu sukas uzgalis absorbēs pārmērīgu spiedienu uz smaganām

    G3 zobu sukas uzgalis absorbēs pārmērīgu spiedienu uz smaganām

    G3 Premium Gum Care zobu sukas uzgalim ir gela pārklājums. Tas maigi mīkstina spiedienu uz smaganām un zobiem, tādējādi nodrošinot vislabāko tīrīšanu. Saru gali ir noapaļoti, un izliekums konstruēts tā, lai palielinātu saru kontaktvirsmu, aizsargātu un efektīvi notīrītu smaganas.

    5 režīmi: Clean, Gum Pro, Deep Clean, Sensitive, White

    5 režīmi: Clean, Gum Pro, Deep Clean, Sensitive, White

    6800. sērijas Philips Sonicare Advanced Clean ir 5 režīmi visām zobu kopšanas vajadzībām. Clean režīms nodrošina izcilu ikdienas tīrīšanu. Gum Pro režīms ar trīskāršu kustības biežuma pārveidi vienlaikus nodrošina gan tīrīšanu, gan kopšanu. Deep režīms nodrošina atsvaidzinošu un rūpīgu tīrīšanu. Sensitive režīms maigi apkopj jutīgas smaganas un notīra zobus. White režīms efektīvi notīra plankumus.

    Easy-Start palīdzēs pāriet

    Easy-Start palīdzēs pāriet

    Mūsu Easy-Start programma sniedz jums iespēju pirmās 14 tīrīšanas reizēs pakāpeniski un saudzīgi palielināt jaunās zobu birstes tīrīšanas jaudu.

    Tehniskā specifikācija

    • Strāvas padeve

      Spriegums
      5 V līdzstrāva

    • Tehniskā specifikācija

      Akumulators
      Uzlādējams
      Darbības laiks (no pilnas līdz tukšai)
      Līdz 14 dienām
      Akumulatora tips
      Litija jonu

    • Dizains un apdare

      Krāsa
      Gaiši rozā metālika

    • Serviss

      Garantija
      2 gadu ierobežota garantija

    • Vienkārša lietošana

      Birstes uzgaļu sistēma
      Viegli uzspraužami birstes uzgaļi

    • Komplektā iekļautie piederumi

      Rokturis
      1 Philips Sonicare Advanced Clean
      Suku uzgaļi
      1 C3 Premium Gum Care
      Lādētājs
      1 lādētājs
      Ceļojumu somiņa
      1

    • Tīrīšanas veiktspēja

      Taimeris
      BrushPacer un SmarTimer
      Informācija par tīrīšanas spiedienu
      Roktura apakšdaļā iedegas gredzens oranžā krāsā

    • Režīmi

      Tīrīšana
      Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā (2 minūtes)
      Rūpīga tīrīšana
      Atsvaidzinošai un rūpīgai tīrīšanai (3 minūtes)
      Balta
      Noņem no zobiem plankumus (2 minūtes un 30 sekundes)
      Jutīgais režīms
      Saudzīga smaganu tīrīšana (2 minūtes)
      Gum Pro
      Izcila tīrība un maiga smaganu masāža (3 minūtes)

    • Smart sensoru tehnoloģija

      Spiediena sensors
      Brīdina, ja tīrot tiek lietots pārmērīgs spiediens
      BrushSync uzgaļa nomaiņas atgādinājums
      • Vienmēr ziniet pareizo
      • uzgaļa nomaiņas brīdi

    • Izmantojot kopā ar G3 Premium Gum Care sukas uzgali Clean režīmā, salīdzinot ar manuālo zobu suku; pētījums veikts laboratorijā, faktiskie rezultāti var atšķirties.
    • * Gum Pro režīmā vai White režīmā

    Mutes veselības aprūpe:

