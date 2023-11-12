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  • Izcila tīrīšana dažās sekundēs.*
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  • Izcila tīrīšana dažās sekundēs.*
  • Izcila tīrīšana dažās sekundēs.*
  • Izcila tīrīšana dažās sekundēs.*
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  • Izcila tīrīšana dažās sekundēs.*
  • Izcila tīrīšana dažās sekundēs.*

Izbeigta ražošana

Philips Sonicare For KidsStandarta zobu birstes uzgaļi

HX6042/33

5
| (62) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Izcila tīrīšana dažās sekundēs.*
Sonicare For Kids zobu birstes uzgalis ir lieliski piemērots bērnu mutēm ar augošiem zobiem. Tas darbojas tikai ar For Kids zobu birsti, lai kopā sniegtu drošu un patīkamu zobu tīrīšanas pieredzi, kas bērniem šķiet jautra un ļauj izstrādāt pieradumu.
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Tīra un aizsargā bērnu zobus 7+

Izcila tīrīšana dažās sekundēs.*

  • Komplektā 2 gab.

  • Standarta izmērs

  • Uzspraužams

  • Ērta tīrīšana bērniem

Vecums 7+

Vecums 7+

Philips Sonicare For Kids standarta zobu birstes uzgalim ir konturēts profils, kas piemērots to jūsu bērnu zobiem, kuri ir vecāki par 7 gadiem, un mīksti sari saudzīgai tīrīšanai. Birstes uzgaļa aizmugurē ir gumijas uzlika drošākai, patīkamākai tīrīšanai. Pieejams arī mazākā, kompaktā izmērā bērniem, kas ir vecāki par 4 gadiem.

Līdz pat 75% efektīvāka nekā parastā zobu birste

Līdz pat 75% efektīvāka nekā parastā zobu birste

Klīniski pierādīts, ka Philips Sonicare For Kids birstes uzgalis nodrošina labāku aplikuma notīrīšanu nekā parastā zobu birste. Palīdziet bērniem spert pirmos soļus zobu tīrīšanā ar labāku aizsardzību pret bojāšanos un patīkamākām vizītēm pie zobārsta. Garantēti labāki zobu pārbaužu rezultāti, vai arī atdosim jums naudu.

Izcila tīrīšana, maksimāli izmantojot katru sekundi

Izcila tīrīšana, maksimāli izmantojot katru sekundi

Sonic jauda sniedz iespēju pilnvērtīgi izmantot ierobežoto laiku, ko bērni atvēl zobu tīrīšanai, izkopjot veselīgus ieradumus un pieslīpējot tīrīšanas tehniku.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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5.0

no 5

62

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

12/11/2023

Polska

Polska

Polecam!

Moja córka wcześniej nie chętnie myła zęby, odkąd używamy szczoteczki sonicznej i właśnie tych końcówek mycie zębów stało się przyjemnością. Bardzo miękkie, idealne dla dzieci, nie podrażniają dziąseł. Moim zdaniem najlepsze 👌

Plusi

Miękkie, nie podrażniają dziąseł

Mīnusi

Bez wad

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6042/33 Końcówka dla dzieci 7+ lat

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6042/33 Końcówka dla dzieci 7+ lat

10/11/2023

Polska

Polska

Miękka idealna dla dzieci

Bardzo polecam końcówkę dla dzieci, jest Ona zabezpieczona gumą, tak aby przy przypadkowym dotknięciu zębami dziecko nie czuło się niekomfortowo. Włosie jest miękkie i jego uformowanie skutecznie wymiata wszystko z zębów i szczelin, zęby są ładnie wyczyszczone. Synek chętnie po nią sięga więc to najlepsza opinia.

Plusi

Delikatna, posiada zabezpieczenie gumowe, uformowanie dobrze wymiata wszystko ze szczelin

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6042/33 Końcówka dla dzieci 7+ lat

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6042/33 Końcówka dla dzieci 7+ lat

10/11/2023

Polska

Polska

Uczymy zdrowych nawyków

Moje dzieci nie lubią myć zębów zwykłymi szoteczkami. A dzięki końcówką do szczoteczki Philips Sonicare For Kids mycie zębów stało się przyjemnością. Końcówka ma wyprofilowany kształt, który dopasowuje się do zębów dzieci. Ma miękkie włosie, które umożliwia łagodne czyszczenie. A czas, który dzieci spędzają na myciu jest zębów jest znacznie krótszy dzięki technologii, która umożliwia maksymalne wykorzystanie ograniczonego czasu, jaki dzieci spędzają na szczotkowaniu zębów. Pomaga budować zdrowe nawyki i doskonalić technikę szczotkowania.

Plusi

Dokładność szczotkowania

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6042/33 Końcówka dla dzieci 7+ lat

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6042/33 Końcówka dla dzieci 7+ lat

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Likvidē līdz 7 reizēm vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste