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Izbeigta ražošana
Komplektā 2 gab.
Standarta izmērs
Uzspraužams
Ērta tīrīšana bērniem
Philips Sonicare For Kids standarta zobu birstes uzgalim ir konturēts profils, kas piemērots to jūsu bērnu zobiem, kuri ir vecāki par 7 gadiem, un mīksti sari saudzīgai tīrīšanai. Birstes uzgaļa aizmugurē ir gumijas uzlika drošākai, patīkamākai tīrīšanai. Pieejams arī mazākā, kompaktā izmērā bērniem, kas ir vecāki par 4 gadiem.
Klīniski pierādīts, ka Philips Sonicare For Kids birstes uzgalis nodrošina labāku aplikuma notīrīšanu nekā parastā zobu birste. Palīdziet bērniem spert pirmos soļus zobu tīrīšanā ar labāku aizsardzību pret bojāšanos un patīkamākām vizītēm pie zobārsta. Garantēti labāki zobu pārbaužu rezultāti, vai arī atdosim jums naudu.
Sonic jauda sniedz iespēju pilnvērtīgi izmantot ierobežoto laiku, ko bērni atvēl zobu tīrīšanai, izkopjot veselīgus ieradumus un pieslīpējot tīrīšanas tehniku.
5.0
no 5
62
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Ewa J91
12/11/2023
Polska
Polecam!
Moja córka wcześniej nie chętnie myła zęby, odkąd używamy szczoteczki sonicznej i właśnie tych końcówek mycie zębów stało się przyjemnością. Bardzo miękkie, idealne dla dzieci, nie podrażniają dziąseł. Moim zdaniem najlepsze 👌
Plusi
Miękkie, nie podrażniają dziąseł
Mīnusi
Bez wad
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6042/33 Końcówka dla dzieci 7+ lat
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6042/33 Końcówka dla dzieci 7+ lat
Ania frejkove
10/11/2023
Polska
Miękka idealna dla dzieci
Bardzo polecam końcówkę dla dzieci, jest Ona zabezpieczona gumą, tak aby przy przypadkowym dotknięciu zębami dziecko nie czuło się niekomfortowo. Włosie jest miękkie i jego uformowanie skutecznie wymiata wszystko z zębów i szczelin, zęby są ładnie wyczyszczone. Synek chętnie po nią sięga więc to najlepsza opinia.
Plusi
Delikatna, posiada zabezpieczenie gumowe, uformowanie dobrze wymiata wszystko ze szczelin
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6042/33 Końcówka dla dzieci 7+ lat
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6042/33 Końcówka dla dzieci 7+ lat
Mamcianieidealna
10/11/2023
Polska
Uczymy zdrowych nawyków
Moje dzieci nie lubią myć zębów zwykłymi szoteczkami. A dzięki końcówką do szczoteczki Philips Sonicare For Kids mycie zębów stało się przyjemnością. Końcówka ma wyprofilowany kształt, który dopasowuje się do zębów dzieci. Ma miękkie włosie, które umożliwia łagodne czyszczenie. A czas, który dzieci spędzają na myciu jest zębów jest znacznie krótszy dzięki technologii, która umożliwia maksymalne wykorzystanie ograniczonego czasu, jaki dzieci spędzają na szczotkowaniu zębów. Pomaga budować zdrowe nawyki i doskonalić technikę szczotkowania.
Plusi
Dokładność szczotkowania
Mīnusi
Brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6042/33 Końcówka dla dzieci 7+ lat
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6042/33 Końcówka dla dzieci 7+ lat
Likvidē līdz 7 reizēm vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste