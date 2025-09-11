ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

Philips Sonicare For Kids Elektriskā zobu birste bērniem

Atbalsts

Philips Sonicare For KidsElektriskā zobu birste bērniem

HX6322/04

Philips Sonicare For Kids Elektriskā zobu birste bērniem

Pieejams

Rozā
Rozā
Violeta
Violeta
Zaļa
Zaļa
Ūdens zila
Ūdens zila

Doties uz veikalu

Piesakieties vai izveidojiet kontu

Reģistrē savu produktu

Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.

Reģistrēties tūlīt

Rokasgrāmatas un dokumentācija

Data Act Document

  • PDF fails, 239.8 kB
  • 11 September 2025

Apvienotās Karalistes atbilstības deklarācija - English (US)

  • PDF fails, 143.3 kB
  • 8 August 2025

Bieži uzdotie jautājumi

Problēmu novēršana

Garantija un apkalpošana

Pārbaudiet garantijas noteikumus un sāciet izstrādājuma maiņas vai remonta procesu

Atrast servisa centru

Atrodiet tuvākos servisa centrus, kuros veikt remontu, diagnostiku un iegādāties oriģinālās detaļas

Garantija

Mūsu izstrādājumu garantijas politikas

Sazinies ar mums

Mēs labprāt tev palīdzēsim