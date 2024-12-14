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  • Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
  • Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
  • Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
  • Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
  • Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
  • Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
  • Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
  • Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
  • Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
  • Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.

Philips Sonicare ProtectiveClean 4500Elektriskā zobu birste

HX6839/28

HX683P

4.7
| (123) Atsauksmes | 92% ieteica šo produktu

Pieejams

Balta un gaiši zila
Melna, pelēka
Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
Izjūtiet atšķirību, pateicoties saudzīgai tīrīšanai ar spiediena sensoru, kas padara zobus baltākus 1 nedēļas laikā.
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Reģistrē un izmēģini 30 dienas

Pagarinātā garantija +1 gads

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elektrisko zobu suku zīmols, ko zobārsti izmanto visbiežāk

Baltāki zobi tikai 1 nedēļas laikā.

Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.

  • Iebūvēts spiediena sensors

  • 2 tīrīšanas režīmi

  • 1 BrushSync funkcija

  • Ceļojumu futrālis

Padara zobus baltākus tikai vienas nedēļas laikā

Padara zobus baltākus tikai vienas nedēļas laikā

Uzlieciet W2 Optimal White birstes uzgali, lai notīrītu aplikumu un padarītu savu smaidu žilbinoši baltu. Birstes uzgaļa centrālajā daļā blīvi izvietotie sariņi noņem aplikumu, un ir klīniski pierādīts, ka tas spēj padarīt zobus baltākus tikai vienas nedēļas laikā.

Režīmi Clean un White

Režīmi Clean un White

Neatkarīgi no tā, vai vēlaties pievērst īpašu uzmanību aplikuma likvidēšanai vai vienkārši nopulēt zobus — mums tam ir risinājums. Clean režīms nodrošina izcilu tīrīšanas rezultātu, savukārt White režīms ir ideāli piemērots virsmas plankumu likvidēšanai.

Drošs un saudzīgs, tīrot jutīgās zonas, zobu ortodontiskas ierīces un labotus zobus.

Drošs un saudzīgs, tīrot jutīgās zonas, zobu ortodontiskas ierīces un labotus zobus.

Varat būt pārliecināts, ka zobu tīrīšana ir droša — Philips Sonic tehnoloģija ir piemērota lietošanai breketēm, plombēm, kroņiem un venīriem, un tā palīdz novērst kariesa veidošanos un uzlabo smaganu veselību.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Izprotiet produktu atsauksmes

4.7

no 5

123

Atsauksmes

92%

ieteica šo produktu

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KasparsS

14/12/2024

Latvija

Verificēts pircējs

Savu funkciju veic lieliski

Zobus iztīra labi, esmu apmeirināts ar šo ierīci, varu droši rekomendēt citiem, tiesa tikai laiks būs tas, kas parādīs cik uzticama ši ierīce ir

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Elektriskā zobu birste

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Elektriskā zobu birste

undersun

01/06/2024

Latvija

Verificēts pircējs

Pirmā elektriskā zobu birste

Šī ir mana pirmā elektriskā zobu birste, līdz ar to varu salīdzināt tikai ar parasto zobu birsti. Pirmās trīs dienas - savādi, laikam jāpierod pie vibrācijas. Bet zobi jūtas tīrāki, Smaganas veselīgākas. Pirms tam ar parasto zobu birsti bija smaganu problēmas.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Elektriskā zobu birste

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Elektriskā zobu birste

lapcija

12/12/2022

Latvija

Rūpīga un saudzīga zobu tīrīšana

Šo zobubirsti dāvināju vīram, taču, tā kā pasūtīju arī vairākus uzgaļus komplektācijā, izmantoju arī pati. Iesaku šo zobubirsti visiem ar jutīgiem zobiem un smaganām. Pēc grūtniecības, ar citām zobubirstēm tīrot zobus, asiņo smaganas, taču ne ar šo - tā tīra saudzīgi un rūpīgi. Pēc tīrīšanas tik tiešām pilnīgi tīru zobu sajūta. Patīk arī tas, ka zobubirstei ir 2 tīrīšanas režīmi, kā arī tas, ka tā "signalizē" (ar vibrāciju), ja zobu tīrīšanā tiek izmantonts pārlieku liels spiediens. Zobubirste pati izslēdzas, kad tīrīšana veikta, ko noteikti novērtēs steidzīgie cilvēki, kuriem nav laika sekot līdzi tam, cik minūtes tiek tīrīti zobi. Ne mazāk svarīgi minēt arī klasisko un gaumīgo zobubirstes dizainu, kas, manuprāt, iederēsies jebkurā vannasistabā.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Elektriskā zobu birste

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Elektriskā zobu birste

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Atrunas

  1. Likvidē līdz 7 reizēm vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste