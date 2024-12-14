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HX6839/28
HX683P
Pieejams
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Pagarinātā garantija +1 gads
elektrisko zobu suku zīmols, ko zobārsti izmanto visbiežāk
Iebūvēts spiediena sensors
2 tīrīšanas režīmi
1 BrushSync funkcija
Ceļojumu futrālis
Uzlieciet W2 Optimal White birstes uzgali, lai notīrītu aplikumu un padarītu savu smaidu žilbinoši baltu. Birstes uzgaļa centrālajā daļā blīvi izvietotie sariņi noņem aplikumu, un ir klīniski pierādīts, ka tas spēj padarīt zobus baltākus tikai vienas nedēļas laikā.
Neatkarīgi no tā, vai vēlaties pievērst īpašu uzmanību aplikuma likvidēšanai vai vienkārši nopulēt zobus — mums tam ir risinājums. Clean režīms nodrošina izcilu tīrīšanas rezultātu, savukārt White režīms ir ideāli piemērots virsmas plankumu likvidēšanai.
Varat būt pārliecināts, ka zobu tīrīšana ir droša — Philips Sonic tehnoloģija ir piemērota lietošanai breketēm, plombēm, kroņiem un venīriem, un tā palīdz novērst kariesa veidošanos un uzlabo smaganu veselību.
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4.7
no 5
123
Atsauksmes
92%
ieteica šo produktu
KasparsS
14/12/2024
Latvija
Verificēts pircējs
Savu funkciju veic lieliski
Zobus iztīra labi, esmu apmeirināts ar šo ierīci, varu droši rekomendēt citiem, tiesa tikai laiks būs tas, kas parādīs cik uzticama ši ierīce ir
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Elektriskā zobu birste
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Elektriskā zobu birste
undersun
01/06/2024
Latvija
Verificēts pircējs
Pirmā elektriskā zobu birste
Šī ir mana pirmā elektriskā zobu birste, līdz ar to varu salīdzināt tikai ar parasto zobu birsti. Pirmās trīs dienas - savādi, laikam jāpierod pie vibrācijas. Bet zobi jūtas tīrāki, Smaganas veselīgākas. Pirms tam ar parasto zobu birsti bija smaganu problēmas.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Elektriskā zobu birste
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Elektriskā zobu birste
lapcija
12/12/2022
Latvija
Rūpīga un saudzīga zobu tīrīšana
Šo zobubirsti dāvināju vīram, taču, tā kā pasūtīju arī vairākus uzgaļus komplektācijā, izmantoju arī pati. Iesaku šo zobubirsti visiem ar jutīgiem zobiem un smaganām. Pēc grūtniecības, ar citām zobubirstēm tīrot zobus, asiņo smaganas, taču ne ar šo - tā tīra saudzīgi un rūpīgi. Pēc tīrīšanas tik tiešām pilnīgi tīru zobu sajūta. Patīk arī tas, ka zobubirstei ir 2 tīrīšanas režīmi, kā arī tas, ka tā "signalizē" (ar vibrāciju), ja zobu tīrīšanā tiek izmantonts pārlieku liels spiediens. Zobubirste pati izslēdzas, kad tīrīšana veikta, ko noteikti novērtēs steidzīgie cilvēki, kuriem nav laika sekot līdzi tam, cik minūtes tiek tīrīti zobi. Ne mazāk svarīgi minēt arī klasisko un gaumīgo zobubirstes dizainu, kas, manuprāt, iederēsies jebkurā vannasistabā.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 4500 HX6830/53 Elektriskā zobu birste
Likvidē līdz 7 reizēm vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste