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Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 Elektriskā zobu birste
Izbeigta ražošana
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HX6839/28
HX683P
Pieejams
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Kāpēc starp sukas uzgali un rokturi ir sprauga?
Kā tīrīšanas laikā Sonicare lietotnē darbojas ieteikumi?
Vai manu Sonicare lādētāju var izmantot citām sukām?
Kā Sonicare zobu sukai darbojas spiediena sensora norāde?
Kā var reģistrēt savu Sonicare zobu suku?
Sonicare zobu suka nevibrē
Sukas uzgalis nokrīt no Sonicare zobu sukas
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