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Sonicare
Izbeigta ražošana
elektrisko zobu suku zīmols, ko zobārsti izmanto visbiežāk
Iebūvēts spiediena sensors
1 tīrīšanas režīms
1 BrushSync funkcija
Uzlieciet W2 Optimal White birstes uzgali, lai notīrītu aplikumu un padarītu savu smaidu žilbinoši baltu. Birstes uzgaļa centrālajā daļā blīvi izvietotie sariņi noņem aplikumu, un ir klīniski pierādīts, ka tas spēj padarīt zobus baltākus tikai vienas nedēļas laikā.
InterCare sukas uzgalim ir īpaši gari, blīvi izvietoti augstas kvalitātes sariņi, kas piekļūst aplikumam dziļi zobu starpās. Ir klīniski pierādīts, ka šis uzgalis samazina smaganu asiņošanu un iekaisumu tikai divu nedēļu laikā.
Pacienti var pat nepamanīt, ka tīra zobus ar pārmērīgu spēku, bet to pamanīs viņu zobu birste. Līdzko uz smaganām tiks izdarīts pārmērīgs spiediens, zobu birste ar skaņas signālu aicinās spiedienu samazināt.
4.7
no 5
779
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
wotesi
01/08/2024
Latvija
Verificēts pircējs
Krutākā zobu birste ever!
Kāpēc šo izvēlējos: sēžu, skatos Panorāmu, bet zobu birste pate dara savu darbu! Kruta!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 4300 HX6800/63 Sonic elektriskā zobu birste
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 4300 HX6800/63 Sonic elektriskā zobu birste
JānisSonicsPhilips3
29/12/2023
Latvija
Verificēts pircējs
Jaudīgs
Iepriekšējais Sonic salūza tieši pēc garantijas beigām. Tika nopirkts mazjaudīgāks- tas strādā vēl jo projām, bet nupat kā iegādātais šis modelis ir daudz labāks par otru. Žēl, ka pirmais salūza- slikti
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 4300 HX6800/63 Sonic elektriskā zobu birste
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 4300 HX6800/63 Sonic elektriskā zobu birste
Sesks
09/01/2023
Latvija
Verificēts pircējs
Loti laba zobu birste.
Labi tīra, ļoti patīkami strādā un patīkamas sajūtas pēc procedūras.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 4300 HX6807/24 Sonic elektriskā zobu birste
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 4300 HX6807/24 Sonic elektriskā zobu birste
Likvidē līdz 7 reizēm vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste