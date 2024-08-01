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Sonicare

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  • Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
  • Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
  • Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
  • Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
  • Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
  • Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
  • Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
  • Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
  • Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
  • Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.

Izbeigta ražošana

Philips Sonicare ProtectiveClean 4300Sonic elektriskā zobu birste

HX6848/92

4.7
| (779) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu
Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
Izjūtiet atšķirību, pateicoties saudzīgai tīrīšanai ar spiediena sensoru, kas padara zobus baltākus 1 nedēļas laikā.
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elektrisko zobu suku zīmols, ko zobārsti izmanto visbiežāk

Baltāki zobi tikai 1 nedēļas laikā.

Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.

  • Iebūvēts spiediena sensors

  • 1 tīrīšanas režīms

  • 1 BrushSync funkcija

Padara zobus baltākus tikai vienas nedēļas laikā

Padara zobus baltākus tikai vienas nedēļas laikā

Uzlieciet W2 Optimal White birstes uzgali, lai notīrītu aplikumu un padarītu savu smaidu žilbinoši baltu. Birstes uzgaļa centrālajā daļā blīvi izvietotie sariņi noņem aplikumu, un ir klīniski pierādīts, ka tas spēj padarīt zobus baltākus tikai vienas nedēļas laikā.

Uzlabo smaganu veselību tikai 2 nedēļās

Uzlabo smaganu veselību tikai 2 nedēļās

InterCare sukas uzgalim ir īpaši gari, blīvi izvietoti augstas kvalitātes sariņi, kas piekļūst aplikumam dziļi zobu starpās. Ir klīniski pierādīts, ka šis uzgalis samazina smaganu asiņošanu un iekaisumu tikai divu nedēļu laikā.

Viegls atgādinājums tīrīt maigi un saudzīgi

Viegls atgādinājums tīrīt maigi un saudzīgi

Pacienti var pat nepamanīt, ka tīra zobus ar pārmērīgu spēku, bet to pamanīs viņu zobu birste. Līdzko uz smaganām tiks izdarīts pārmērīgs spiediens, zobu birste ar skaņas signālu aicinās spiedienu samazināt.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
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4.7

no 5

779

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

01/08/2024

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Krutākā zobu birste ever!

Kāpēc šo izvēlējos: sēžu, skatos Panorāmu, bet zobu birste pate dara savu darbu! Kruta!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 4300 HX6800/63 Sonic elektriskā zobu birste

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 4300 HX6800/63 Sonic elektriskā zobu birste

29/12/2023

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Jaudīgs

Iepriekšējais Sonic salūza tieši pēc garantijas beigām. Tika nopirkts mazjaudīgāks- tas strādā vēl jo projām, bet nupat kā iegādātais šis modelis ir daudz labāks par otru. Žēl, ka pirmais salūza- slikti

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 4300 HX6800/63 Sonic elektriskā zobu birste

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 4300 HX6800/63 Sonic elektriskā zobu birste

09/01/2023

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Loti laba zobu birste.

Labi tīra, ļoti patīkami strādā un patīkamas sajūtas pēc procedūras.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 4300 HX6807/24 Sonic elektriskā zobu birste

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 4300 HX6807/24 Sonic elektriskā zobu birste

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
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Atrunas

  1. Likvidē līdz 7 reizēm vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste