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HX6851/53
HX684E
Pieejams
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Pagarinātā garantija +1 gads
elektrisko zobu suku zīmols, ko zobārsti izmanto visbiežāk
Iebūvēts spiediena sensors
3 režīmi
1 BrushSync funkcija
Ceļojumu futrālis
Uzlieciet W2 Optimal White birstes uzgali, lai notīrītu aplikumu un padarītu savu smaidu žilbinoši baltu. Birstes uzgaļa centrālajā daļā blīvi izvietotie sariņi noņem aplikumu, un ir klīniski pierādīts, ka tas spēj padarīt zobus baltākus tikai vienas nedēļas laikā.
Šo zobu birsti ir iespējams individuāli pielāgot jūsu vajadzībām, izvēloties kādu no trīs režīmiem. Clean režīms ir nepārspējamas tīrīšanas standarts. White režīms ir ideāli piemērots aplikuma noņemšanai. Savukārt Gum Care režīmā zobu birste papildus darbojas vienu minūti īpaši saudzīgā režīmā, ļaujot jums saudzīgi masēt smaganas.
Varat būt pārliecināts, ka zobu tīrīšana ir droša — Philips Sonic tehnoloģija ir piemērota lietošanai breketēm, plombēm, kroņiem un venīriem, un tā palīdz novērst kariesa veidošanos un uzlabo smaganu veselību.
Izprotiet produktu atsauksmes
4.8
no 5
1058
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
Zefīrs99
28/12/2023
Latvija
Verificēts pircējs
Izcila prece par labu cenu
Cenai atbilstoša prece. Viegli lietojama un ir redzams rezultāts pēc nedēļas.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 5100 HX6851/53 Elektriskā zobu birste
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 5100 HX6851/53 Elektriskā zobu birste
Len4ik
29/01/2023
Latvija
Verificēts pircējs
Labas īpašības
Labi tīra zobus. Zobi kļuva gaišīgāki. Man ļoti patīk rezultāts pēc nepilna mēneša izmantošanas
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 5100 HX6857/28 Elektriskā zobu birste
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 5100 HX6857/28 Elektriskā zobu birste
Šerbetiņš
21/04/2022
Latvija
Ir tā vērts!
Es izbaudu katru lietošanas reizi, zobi ir jūtami tīrāki kā pēc mazgāšanas ar parastu birstīti. Dažu mēnešu laikā esmu pamanījusi, ka zobi kļuvuši baltāki, īpaši zonā pie smaganām. Iesaku! Nekad vairs nevēlos atteikties no šīs sajūtas!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 5100 HX6851/53 Elektriskā zobu birste
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 5100 HX6851/53 Elektriskā zobu birste
Likvidē līdz 7 reizēm vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste
Katru dienu divas reizes tīrot zobus divas minūtes