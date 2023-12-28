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  • Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
  • Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
  • Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
  • Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
  • Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
  • Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
  • Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
  • Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
  • Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
  • Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.

Philips Sonicare ProtectiveClean 5100Elektriskā zobu birste

HX6851/53

HX684E

4.8
| (1058) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu

Pieejams

Balta un gaiši zila
Jūras zils
Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.
Izjūtiet atšķirību, pateicoties saudzīgai tīrīšanai ar spiediena sensoru, kas padara zobus baltākus 1 nedēļas laikā.
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Reģistrē un izmēģini 30 dienas

Pagarinātā garantija +1 gads

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elektrisko zobu suku zīmols, ko zobārsti izmanto visbiežāk

Baltāki zobi tikai 1 nedēļas laikā.

Baltāki zobi. Saudzīga tīrīšana.

  • Iebūvēts spiediena sensors

  • 3 režīmi

  • 1 BrushSync funkcija

  • Ceļojumu futrālis

Padara zobus baltākus tikai vienas nedēļas laikā

Padara zobus baltākus tikai vienas nedēļas laikā

Uzlieciet W2 Optimal White birstes uzgali, lai notīrītu aplikumu un padarītu savu smaidu žilbinoši baltu. Birstes uzgaļa centrālajā daļā blīvi izvietotie sariņi noņem aplikumu, un ir klīniski pierādīts, ka tas spēj padarīt zobus baltākus tikai vienas nedēļas laikā.

Izvēlieties kādu no trīs režīmiem

Šo zobu birsti ir iespējams individuāli pielāgot jūsu vajadzībām, izvēloties kādu no trīs režīmiem. Clean režīms ir nepārspējamas tīrīšanas standarts. White režīms ir ideāli piemērots aplikuma noņemšanai. Savukārt Gum Care režīmā zobu birste papildus darbojas vienu minūti īpaši saudzīgā režīmā, ļaujot jums saudzīgi masēt smaganas.

Drošs un saudzīgs, tīrot jutīgās zonas, zobu ortodontiskas ierīces un labotus zobus.

Drošs un saudzīgs, tīrot jutīgās zonas, zobu ortodontiskas ierīces un labotus zobus.

Varat būt pārliecināts, ka zobu tīrīšana ir droša — Philips Sonic tehnoloģija ir piemērota lietošanai breketēm, plombēm, kroņiem un venīriem, un tā palīdz novērst kariesa veidošanos un uzlabo smaganu veselību.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Izprotiet produktu atsauksmes

4.8

no 5

1058

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

5
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Zefīrs99

28/12/2023

Latvija

Verificēts pircējs

Izcila prece par labu cenu

Cenai atbilstoša prece. Viegli lietojama un ir redzams rezultāts pēc nedēļas.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 5100 HX6851/53 Elektriskā zobu birste

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 5100 HX6851/53 Elektriskā zobu birste

Len4ik

29/01/2023

Latvija

Verificēts pircējs

Labas īpašības

Labi tīra zobus. Zobi kļuva gaišīgāki. Man ļoti patīk rezultāts pēc nepilna mēneša izmantošanas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 5100 HX6857/28 Elektriskā zobu birste

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 5100 HX6857/28 Elektriskā zobu birste

Šerbetiņš

21/04/2022

Latvija

Ir tā vērts!

Es izbaudu katru lietošanas reizi, zobi ir jūtami tīrāki kā pēc mazgāšanas ar parastu birstīti. Dažu mēnešu laikā esmu pamanījusi, ka zobi kļuvuši baltāki, īpaši zonā pie smaganām. Iesaku! Nekad vairs nevēlos atteikties no šīs sajūtas!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 5100 HX6851/53 Elektriskā zobu birste

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par ProtectiveClean 5100 HX6851/53 Elektriskā zobu birste

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Atrunas

  1. Likvidē līdz 7 reizēm vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste

  2. Katru dienu divas reizes tīrot zobus divas minūtes