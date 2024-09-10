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Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 Elektriskā zobu birste
Izbeigta ražošana
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HX6851/53
HX684E
Pieejams
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Kā Sonicare zobu sukai darbojas spiediena sensora norāde?
Kā iespējot vai atspējot Sonicare zobu sukas spiediena sensoru?
Kādi ir Sonicare zobu sukai pieejamie zobu tīrīšanas režīmi?
Kurās valstīs ir pieejama Sonicare lietotne?
Kā lādēt Sonicare zobu suku?
Zobu suku nevar savienot ar Sonicare lietotni.
Mana Sonicare zobu suka vibrē pārāk spēcīgi
Sonicare zobu suka neuzlādējas
Sukas uzgalis nokrīt no Sonicare zobu sukas
Sonicare zobu suka nevibrē
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