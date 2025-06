Koka skaļruņi lieliskai dabiskai skaņai

Daba mums sniedz labāko. Un koks ir viens no tiem materiāliem. Kokam ir tādi akustikas raksturlielumi, kas to padara unikāli piemērotu lietojumam skaņu iekārtās un instrumentos. Smalki mūzikas instrumenti, piemēram, klavieres un vijoles, ne bez iemesla ir darināti no koka – un šī paša iemesla dēļ arī šo skaļruņu korpusi ir veidoti no koka. Baudiet bagātīgu un reālistisku klausīšanās pieredzi, kādu sniedz šie koka skaļruņi.