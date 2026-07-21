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  • Izbaudiet garšu bez lielas piepūles!
  • Izbaudiet garšu bez lielas piepūles!
  • Izbaudiet garšu bez lielas piepūles!
  • Izbaudiet garšu bez lielas piepūles!
  • Izbaudiet garšu bez lielas piepūles!
  • Izbaudiet garšu bez lielas piepūles!
  • Izbaudiet garšu bez lielas piepūles!
  • Izbaudiet garšu bez lielas piepūles!
  • Izbaudiet garšu bez lielas piepūles!
  • Izbaudiet garšu bez lielas piepūles!
  • Izbaudiet garšu bez lielas piepūles!
  • Izbaudiet garšu bez lielas piepūles!

1000. sērijaAirfryer 1000. sērija 6,2 l

NA130/00

3
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu
Izbaudiet garšu bez lielas piepūles!
Kraukšķīga ārpuse, maiga iekšpuse. Unikālā RapidAir tehnoloģija ietaupa laiku un enerģiju, neietekmējot garšu. Vienkārši palieliniet laiku un temperatūru, lai baudītu gardas, veselīgas piedevas un uzkodas mazāk nekā 15 minūtēs.
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Kraukšķīga garoziņa, pateicoties RapidAir tehnoloģijai

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  • Ātrs un energoefektīvs

  • Mazāk eļļas

  • Regulējams laiks un temperatūra

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Baudi veselīgu ēdienu ar līdz 90% mazāk tauku!*

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Cepšana ar gaisu, cepšana cepeškrāsnī, grilēšana, apcepšana un citas iespējas. Vienkārši noregulējiet laiku un temperatūru 12 dažādiem pagatavošanas veidiem, ieskaitot ātru uzsildīšanu, atkausēšanu un žāvēšanu.

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Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

5
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1

21/07/2026

България

България

Плюсове и минуси - PHILIPS NA130/00 AIR

+Закупих уреда преди 2 седмици. Доволен съм за сега от мощността и бързината на приготвяне на продуктите. Не се налага да включвам голямата фурна и да чакам 20 минутки да загрее за две парчета месо и шепа картофки. -Това от което съм недоволен; Дами и господа от Филипс, как е възможно уред произведен и закупен през 2026 година да няма дори една светлинка да свети че работи? Когато е по шумно в помещението се налага да слагам ръка зад уреда да усетя дали работи или не. Покритието на решетката е по добро от покритието на кошницата в която постоянно залепва и загаря нещо. Мие се трудно поради извитото дъно. Отворите на решетката са големи и при печене на бланширани картофки, част от тях падат долу в кошницата. Дано съ би полезен с мнението си.

Plusi

Мощен с голяма кошница

Mīnusi

Липса на индикатор че работи. Залепващо покритие на кошницата. Големи отвори на решетката.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 1000 NA130/00 Airfryer от серия 1000, 6,2 l

Date of Use 2026-07-20

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 1000 NA130/00 Airfryer от серия 1000, 6,2 l

Date of Use 2026-07-20

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Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar mājās gatavotiem kartupeļiem frī, kas gatavoti parastā taukvāres katlā.

  2. NutriU lietotāju aptauja, 6000 respondentu, 2021. gads.

  3. Vidējās procentuālās vērtības ir balstītas uz laboratorijā veiktiem mērījumiem ar Philips Airfryer, gatavojot vienu vistas fileju (AF iestatījums 160 C bez uzkarsēšanas) vai laša fileju (AF iestatījums 200 C bez uzkarsēšanas) un salīdzinātas ar A kategorijas cepeškrāsni.