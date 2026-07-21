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Vienkārša lietošana
Ātrs un energoefektīvs
Mazāk eļļas
Regulējams laiks un temperatūra
Tagad var pagatavot garšīgus ēdienus bez vainas apziņas, jo nav nepieciešams pievienot gandrīz nemaz eļļas, lai pagatavotu veselīgas maltītes, neupurējot garšu.
Cepšana ar gaisu, cepšana cepeškrāsnī, grilēšana, apcepšana un citas iespējas. Vienkārši noregulējiet laiku un temperatūru 12 dažādiem pagatavošanas veidiem, ieskaitot ātru uzsildīšanu, atkausēšanu un žāvēšanu.
Atklājiet tūkstošiem bezmaksas recepšu un īpašus iestatījumus savai Airfryer ierīcei. 93 % lietotāju apstiprina, ka lietotne HomeID padara ēdiena gatavošanu vienkāršāku.**
3.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
21/07/2026
България
Плюсове и минуси - PHILIPS NA130/00 AIR
+Закупих уреда преди 2 седмици. Доволен съм за сега от мощността и бързината на приготвяне на продуктите. Не се налага да включвам голямата фурна и да чакам 20 минутки да загрее за две парчета месо и шепа картофки. -Това от което съм недоволен; Дами и господа от Филипс, как е възможно уред произведен и закупен през 2026 година да няма дори една светлинка да свети че работи? Когато е по шумно в помещението се налага да слагам ръка зад уреда да усетя дали работи или не. Покритието на решетката е по добро от покритието на кошницата в която постоянно залепва и загаря нещо. Мие се трудно поради извитото дъно. Отворите на решетката са големи и при печене на бланширани картофки, част от тях падат долу в кошницата. Дано съ би полезен с мнението си.
Plusi
Мощен с голяма кошница
Mīnusi
Липса на индикатор че работи. Залепващо покритие на кошницата. Големи отвори на решетката.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 1000 NA130/00 Airfryer от серия 1000, 6,2 l
Date of Use 2026-07-20
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 1000 NA130/00 Airfryer от серия 1000, 6,2 l
Date of Use 2026-07-20
Salīdzinājumā ar mājās gatavotiem kartupeļiem frī, kas gatavoti parastā taukvāres katlā.
NutriU lietotāju aptauja, 6000 respondentu, 2021. gads.
Vidējās procentuālās vērtības ir balstītas uz laboratorijā veiktiem mērījumiem ar Philips Airfryer, gatavojot vienu vistas fileju (AF iestatījums 160 C bez uzkarsēšanas) vai laša fileju (AF iestatījums 200 C bez uzkarsēšanas) un salīdzinātas ar A kategorijas cepeškrāsni.