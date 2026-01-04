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  • Vēro cepšanas procesu, piedzīvojot garšu daudzveidību
  • Vēro cepšanas procesu, piedzīvojot garšu daudzveidību
  • Vēro cepšanas procesu, piedzīvojot garšu daudzveidību
  • Vēro cepšanas procesu, piedzīvojot garšu daudzveidību
  • Vēro cepšanas procesu, piedzīvojot garšu daudzveidību
  • Vēro cepšanas procesu, piedzīvojot garšu daudzveidību
  • Vēro cepšanas procesu, piedzīvojot garšu daudzveidību
  • Vēro cepšanas procesu, piedzīvojot garšu daudzveidību
  • Vēro cepšanas procesu, piedzīvojot garšu daudzveidību
  • Vēro cepšanas procesu, piedzīvojot garšu daudzveidību
  • Vēro cepšanas procesu, piedzīvojot garšu daudzveidību
  • Vēro cepšanas procesu, piedzīvojot garšu daudzveidību
  • Vēro cepšanas procesu, piedzīvojot garšu daudzveidību
  • Vēro cepšanas procesu, piedzīvojot garšu daudzveidību

3000. sērijaAirfryer 6,2 L

NA331/10

Vēro cepšanas procesu, piedzīvojot garšu daudzveidību
Iegūstiet ko vairāk par karstā gaisa krāsni, izmantojot 16 funkcijas — no ātrās cepšanas līdz lēnai ēdiena pagatavošanai vienā traukā. Garšīgas maltītes pilnībā pagatavot mājās ir pavisam vienkārši. Krāsnij ir elegants lodziņš, kas paredzēts, lai redzētu, kad ēdiens ir perfekts — kraukšķīgs un maigs.
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Kraukšķīgs, mīksts un vienmērīgi pagatavots ēdiens katru reizi

Vēro cepšanas procesu, piedzīvojot garšu daudzveidību

  • Gatavošanas lodziņš

  • RapidAir Plus tehnoloģija

  • 16 gatavošanas funkcijas vienā ierīcē

  • Ātrs un energoefektīvs

Ātra, vienmērīga gatavošana, izmantojot RapidAir Plus tehnoloģiju

Ātra, vienmērīga gatavošana, izmantojot RapidAir Plus tehnoloģiju

Baudiet gardu ēdienu, kura sastāvā ir līdz pat 90% mazāk tauku*. Patentētā RapidAir Plus tehnoloģija ar unikālu zvaigznes formas dizainu virza karsto gaisu ap produktu un caur to, izmantojot ātrāku gaisa plūsmu**, nodrošinot vienmērīgu gatavošanas procesu no iekšpuses un ārpuses, lai radītu garšīgas mājās pagatavotas maltītes.

Elegants gatavošanas lodziņš ēdiena uzraudzīšanai

Elegants gatavošanas lodziņš ēdiena uzraudzīšanai

Vairs nekādu minējumu! Vēro gatavošanas procesu un nosaki, kad ēdiens ir perfekts. Radīts ērtam gatavošanas procesam.

Bez kompromisiem garšas ziņā

Bez kompromisiem garšas ziņā

83% klientu norādīja, ka Philips Airfryer 3000. sērijas ierīcē pagatavotie vistas stilbiņi garšo labāk nekā pagatavoti cepeškrāsnī.******

Tehniskā specifikācija

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Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar mājās gatavotiem kartupeļiem frī, kas gatavoti parastā taukvāres katlā

  2. Salīdzinājumā ar Philips Airfryer ar RapidAir tehnoloģiju

  3. Vistas stilbiņš: par līdz pat 40% mazāk tauku nekā termiski neapstrādātam produktam

  4. Recepšu skaits katrā valstī var atšķirties

  5. Procentuālās vērtības ir balstītas uz laboratorijā veiktiem mērījumiem ar Philips Airfryer, gatavojot vienu vistas fileju (AF iestatījums 160 °C bez uzkarsēšanas) vai laša fileju (AF iestatījums 200 °C bez uzkarsēšanas) un salīdzinātas ar A kategorijas cepeškrāsni. Konkrētas procentuālās vērtības var atšķirties atkarībā no produkta.

  6. MetrixLab tests ar 30 esošiem Philips 3000. sērijas Airfryer ierīču lietotājiem, 2024. gada jūlijs