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NA331/10
Gatavošanas lodziņš
RapidAir Plus tehnoloģija
16 gatavošanas funkcijas vienā ierīcē
Ātrs un energoefektīvs
Baudiet gardu ēdienu, kura sastāvā ir līdz pat 90% mazāk tauku*. Patentētā RapidAir Plus tehnoloģija ar unikālu zvaigznes formas dizainu virza karsto gaisu ap produktu un caur to, izmantojot ātrāku gaisa plūsmu**, nodrošinot vienmērīgu gatavošanas procesu no iekšpuses un ārpuses, lai radītu garšīgas mājās pagatavotas maltītes.
Vairs nekādu minējumu! Vēro gatavošanas procesu un nosaki, kad ēdiens ir perfekts. Radīts ērtam gatavošanas procesam.
83% klientu norādīja, ka Philips Airfryer 3000. sērijas ierīcē pagatavotie vistas stilbiņi garšo labāk nekā pagatavoti cepeškrāsnī.******
Atsauksmes
Salīdzinājumā ar mājās gatavotiem kartupeļiem frī, kas gatavoti parastā taukvāres katlā
Salīdzinājumā ar Philips Airfryer ar RapidAir tehnoloģiju
Vistas stilbiņš: par līdz pat 40% mazāk tauku nekā termiski neapstrādātam produktam
Recepšu skaits katrā valstī var atšķirties
Procentuālās vērtības ir balstītas uz laboratorijā veiktiem mērījumiem ar Philips Airfryer, gatavojot vienu vistas fileju (AF iestatījums 160 °C bez uzkarsēšanas) vai laša fileju (AF iestatījums 200 °C bez uzkarsēšanas) un salīdzinātas ar A kategorijas cepeškrāsni. Konkrētas procentuālās vērtības var atšķirties atkarībā no produkta.
MetrixLab tests ar 30 esošiem Philips 3000. sērijas Airfryer ierīču lietotājiem, 2024. gada jūlijs