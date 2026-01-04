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NA350/03
Sabalansētu maltīšu pagatavošanai
Aizmirsti piedegušu vai nepietiekami pagatavotu ēdienu. Mūsu patentētais dizains optimizē karstuma cirkulāciju ne tikai ap ēdienu, bet arī caur to, lai nodrošinātu vislabāko rezultātu: kraukšķīgu, mīkstu, vienmērīgi pagatavotu ēdienu katru reizi.
Airfryer ierīces ar divām atvilktnēm: lielā atvilktne ir ideāli piemērota otrajiem ēdieniem, fritētiem kartupeļiem un citiem taviem iecienītākajiem ēdieniem. Izmanto mazāko atvilktni piedevām, dārzeņiem un uzkodām.
Pagatavojiet bagātīgas brokastis savai ģimenei vienā piegājienā. Meistarīgi pagatavojiet veselīgas brokastis ar bez čaumalas vārītām olām, grauzdētām maizītēm, desiņām un dārzeņiem.
Atsauksmes
Salīdzinājumā ar mājās gatavotiem kartupeļiem frī, kas gatavoti parastā taukvāres katlā.
Pārbaude veikta ar desiņām kreisajā grozā, salīdzinot ar tradicionālajām konvekcijas krāsnīm.
Pārbaude veikta ar desiņām kreisajā grozā, salīdzinot ar tradicionālajām konvekcijas krāsnīm.