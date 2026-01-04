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  • Sabalansētas maltītes gatavošanai atbilstoši tavām vēlmēm
  • Sabalansētas maltītes gatavošanai atbilstoši tavām vēlmēm
  • Sabalansētas maltītes gatavošanai atbilstoši tavām vēlmēm
  • Sabalansētas maltītes gatavošanai atbilstoši tavām vēlmēm
  • Sabalansētas maltītes gatavošanai atbilstoši tavām vēlmēm
  • Sabalansētas maltītes gatavošanai atbilstoši tavām vēlmēm

3000. sērijaAirfryer ar diviem groziem

NA350/03

Sabalansētas maltītes gatavošanai atbilstoši tavām vēlmēm
3000. sērijas Philips Airfryer ar diviem groziem nodrošina, lai vienlaikus būtu gatavi un silti divi ēdieni. Pagatavojiet gardu, veselīgu maltīti lielā atvilktnē, kas paredzēta pamatēdieniem visai ģimenei, bet mazāko atvilktni varat izmantot piedevām vai vienai porcijai.
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Kraukšķīgs, mīksts un vienmērīgi pagatavots ēdiens katru reizi

Sabalansētas maltītes gatavošanai atbilstoši tavām vēlmēm

  • Sabalansētu maltīšu pagatavošanai

Kraukšķīgs, mīksts, vienmērīgi pagatavots ēdiens ar Rapid Air Plus tehnoloģiju

Kraukšķīgs, mīksts, vienmērīgi pagatavots ēdiens ar Rapid Air Plus tehnoloģiju

Aizmirsti piedegušu vai nepietiekami pagatavotu ēdienu. Mūsu patentētais dizains optimizē karstuma cirkulāciju ne tikai ap ēdienu, bet arī caur to, lai nodrošinātu vislabāko rezultātu: kraukšķīgu, mīkstu, vienmērīgi pagatavotu ēdienu katru reizi.

2 atvilktnes un 2 izmēri, lai pagatavotu jebkuru maltīti

2 atvilktnes un 2 izmēri, lai pagatavotu jebkuru maltīti

Airfryer ierīces ar divām atvilktnēm: lielā atvilktne ir ideāli piemērota otrajiem ēdieniem, fritētiem kartupeļiem un citiem taviem iecienītākajiem ēdieniem. Izmanto mazāko atvilktni piedevām, dārzeņiem un uzkodām.

Līdz pat 4 grauzdiņiem un olām vienā piegājienā.

Pagatavojiet bagātīgas brokastis savai ģimenei vienā piegājienā. Meistarīgi pagatavojiet veselīgas brokastis ar bez čaumalas vārītām olām, grauzdētām maizītēm, desiņām un dārzeņiem.

Tehniskā specifikācija

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Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar mājās gatavotiem kartupeļiem frī, kas gatavoti parastā taukvāres katlā.

  2. Pārbaude veikta ar desiņām kreisajā grozā, salīdzinot ar tradicionālajām konvekcijas krāsnīm.

  3. Pārbaude veikta ar desiņām kreisajā grozā, salīdzinot ar tradicionālajām konvekcijas krāsnīm.