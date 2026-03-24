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3000. sērija Airfryer ar diviem groziem
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NA350/03
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NA35x Quick Start Guide
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Kāpēc Philips Airfryer gatavošanas laikā atskaņo signālu?
Kāpēc man ir jāsakrata ēdiens Philips Airfryer ierīcē?
6,2 l Airfryer piederumsGrila komplekts
Airfryer 6,2 l, 8,3 l un 9 l piederumsKomplekts gatavošanai 2 līmeņos
Airfryer 6,2 l, 8,3 l un 9 l piederumsBrokastu komplekts
3,2 l un 4,2 l Airfryer piederumsGrila komplekts
Airfryer piederumsKonditorejas komplekts XL
Philips Airfryer ierīcē gatavotie ēdieni nav kraukšķīgi vai tādi, kā paredzēts
Ar Philips Airfryer mājās gatavoti fritēti kartupeļi nav tādi, kā vēlējos
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