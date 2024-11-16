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Sabalansētu maltīšu pagatavošanai
Aizmirsti piedegušu vai nepietiekami pagatavotu ēdienu. Mūsu patentētais dizains optimizē karstuma cirkulāciju ne tikai ap ēdienu, bet arī caur to, lai nodrošinātu vislabāko rezultātu: kraukšķīgu, mīkstu, vienmērīgi pagatavotu ēdienu katru reizi.
Airfryer ierīces ar divām atvilktnēm: lielā atvilktne ir ideāli piemērota otrajiem ēdieniem, fritētiem kartupeļiem un citiem taviem iecienītākajiem ēdieniem. Izmanto mazāko atvilktni piedevām, dārzeņiem un uzkodām.
Automātiski sinhronizē gatavošanas laikus abās atvilktnēs, lai viss ēdiens būtu gatavs pasniegšanai vienlaicīgi. Viena maltīte — svaiga un karsta!
5.0
no 5
5
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Sweet.girl
16/11/2024
Česká republika
Skvělý pomocník do kuchyně
Hledala jsem větší fritézu,ve které bych připravila zdravější a chutnější pokrmy pro naši čtyřčlenou rodinu. A našla jsem. Fritézu už nějakou dobu používáme, a jsme moc spokojeni. Jídlo je z ní rychle hotové, křupavé a zdravé,protože není potřeba použití téměř žádného oleje. Vyzkoušela jsem i různé recepty z kuchařky,která se dá najít v aplikaci HomeId. A vše bylo moc dobré. Dokoupila jsem si sadu na pečení,díky které mohu dělat ve fritéze i omáčky. Oceňuji také funkci času,při jejímž nastavení se pokrmy dovaří v obou nádobách ve stejnou chvíli. Závěrem mohu jen říci, že fritézu moc doporučuji těm,co hledají úspornou a zdravější verzi klasického fritovacího hrnce.
Plusi
Zdravé vaření, použití minima oleje,rychlost vaření,recepty a nápovědy v aplikaci Homeid,velikost košů, úspora energie.
Mīnusi
Nevýhodu jsem zatím žádnou nenašla, jen někomu může vadit velikost fritézy
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky
Chef123
29/10/2024
Česká republika
Zdravé pečení
O fritézu jsem se začal zajímat neboť se zaměřuji na zdravější způsob přípravy jídel. A právě tento produkt mě přesvědčil díky své schopnosti připravit pokrmy s minimálním množstvím oleje. Kromě toho mě zaujal design a kvalita značky Philips. S fritézou se dobře pracuje a jídlo z ní je křupavé a s nižším obsahem tuku. Ovladatelnost je velmi jednoduchá i díky digitálnímu displeji. Velikost je dostatečná jak pro jednotlivce, tak pro menší rodinu. Protože nerad myju nádobí, tak se mi líbí i možnost vyjmutí košů a mytí v myčce.
Plusi
moderní vzhled, praktická údržba, velký objem, zdravější příprava jídel, rychlost a úspora energie, multifunkční využití
Mīnusi
velikost přístroje, mírná hlučnost
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky
Zuzina68
29/10/2024
Česká republika
Super rychlý pomocník pro všechny kuchaře
Fritéza je moc hezký designový kousek, který mě hned oslovil svým vzhledem. A byl to dobrý výběr. Překvapila mě svou výkoností a rychlostí. Přes to, že není potřeba používat velké množství oleje, tak jsou například hranolky do 30 minut krásně dokřupava upečené. Oceňuji i rozdělení na dva koše, takže lze připravovat dva chody zároveň nebo vařit odděleně hlavní chod a přílohu. Snadné je jak ovládání, tak také údržba, jelikož se koše dají rozložit na několik kousků. V naší kuchyni si určitě najde své místo. Je ale potřeba počítat s tím, že je to větší spotřebič a mít pro ní dostatek vyhrazeného místa.
Plusi
snadnost ovládání, rychlost přípravy,všestranné využití, dobrý výkon, hezký design, snadná údržba
Mīnusi
rozměrnost
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky
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Salīdzinājumā ar mājās gatavotiem kartupeļiem frī, kas gatavoti parastā taukvāres katlā.
Pārbaude veikta ar desiņām kreisajā grozā, salīdzinot ar tradicionālajām konvekcijas krāsnīm.
Pārbaude veikta ar desiņām kreisajā grozā, salīdzinot ar tradicionālajām konvekcijas krāsnīm.