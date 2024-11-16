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  • Sabalansētas maltītes gatavošanai atbilstoši tavām vēlmēm
  • Sabalansētas maltītes gatavošanai atbilstoši tavām vēlmēm
  • Sabalansētas maltītes gatavošanai atbilstoši tavām vēlmēm
  • Sabalansētas maltītes gatavošanai atbilstoši tavām vēlmēm
  • Sabalansētas maltītes gatavošanai atbilstoši tavām vēlmēm
  • Sabalansētas maltītes gatavošanai atbilstoši tavām vēlmēm
  • Sabalansētas maltītes gatavošanai atbilstoši tavām vēlmēm

3000. sērijaAirfryer ar diviem groziem

NA353/10

5
| (5) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Sabalansētas maltītes gatavošanai atbilstoši tavām vēlmēm
3000. sērijas Philips Airfryer ar diviem groziem nodrošina, lai vienlaikus būtu gatavi un silti divi ēdieni. Pagatavojiet gardu, veselīgu maltīti lielā atvilktnē, kas paredzēta pamatēdieniem visai ģimenei, bet mazāko atvilktni varat izmantot piedevām vai vienai porcijai.
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Kraukšķīgs, mīksts un vienmērīgi pagatavots ēdiens katru reizi

Sabalansētas maltītes gatavošanai atbilstoši tavām vēlmēm

  • Sabalansētu maltīšu pagatavošanai

Kraukšķīgs, mīksts, vienmērīgi pagatavots ēdiens ar Rapid Air Plus tehnoloģiju

Kraukšķīgs, mīksts, vienmērīgi pagatavots ēdiens ar Rapid Air Plus tehnoloģiju

Aizmirsti piedegušu vai nepietiekami pagatavotu ēdienu. Mūsu patentētais dizains optimizē karstuma cirkulāciju ne tikai ap ēdienu, bet arī caur to, lai nodrošinātu vislabāko rezultātu: kraukšķīgu, mīkstu, vienmērīgi pagatavotu ēdienu katru reizi.

2 atvilktnes un 2 izmēri, lai pagatavotu jebkuru maltīti

2 atvilktnes un 2 izmēri, lai pagatavotu jebkuru maltīti

Airfryer ierīces ar divām atvilktnēm: lielā atvilktne ir ideāli piemērota otrajiem ēdieniem, fritētiem kartupeļiem un citiem taviem iecienītākajiem ēdieniem. Izmanto mazāko atvilktni piedevām, dārzeņiem un uzkodām.

Ieplāno laiku tā, lai abas puses tiktu pabeigtas vienlaikus.

Ieplāno laiku tā, lai abas puses tiktu pabeigtas vienlaikus.

Automātiski sinhronizē gatavošanas laikus abās atvilktnēs, lai viss ēdiens būtu gatavs pasniegšanai vienlaicīgi. Viena maltīte — svaiga un karsta!

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

5

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

16/11/2024

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník do kuchyně

Hledala jsem větší fritézu,ve které bych připravila zdravější a chutnější pokrmy pro naši čtyřčlenou rodinu. A našla jsem. Fritézu už nějakou dobu používáme, a jsme moc spokojeni. Jídlo je z ní rychle hotové, křupavé a zdravé,protože není potřeba použití téměř žádného oleje. Vyzkoušela jsem i různé recepty z kuchařky,která se dá najít v aplikaci HomeId. A vše bylo moc dobré. Dokoupila jsem si sadu na pečení,díky které mohu dělat ve fritéze i omáčky. Oceňuji také funkci času,při jejímž nastavení se pokrmy dovaří v obou nádobách ve stejnou chvíli. Závěrem mohu jen říci, že fritézu moc doporučuji těm,co hledají úspornou a zdravější verzi klasického fritovacího hrnce.

Plusi

Zdravé vaření, použití minima oleje,rychlost vaření,recepty a nápovědy v aplikaci Homeid,velikost košů, úspora energie.

Mīnusi

Nevýhodu jsem zatím žádnou nenašla, jen někomu může vadit velikost fritézy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

29/10/2024

Česká republika

Česká republika

Zdravé pečení

O fritézu jsem se začal zajímat neboť se zaměřuji na zdravější způsob přípravy jídel. A právě tento produkt mě přesvědčil díky své schopnosti připravit pokrmy s minimálním množstvím oleje. Kromě toho mě zaujal design a kvalita značky Philips. S fritézou se dobře pracuje a jídlo z ní je křupavé a s nižším obsahem tuku. Ovladatelnost je velmi jednoduchá i díky digitálnímu displeji. Velikost je dostatečná jak pro jednotlivce, tak pro menší rodinu. Protože nerad myju nádobí, tak se mi líbí i možnost vyjmutí košů a mytí v myčce.

Plusi

moderní vzhled, praktická údržba, velký objem, zdravější příprava jídel, rychlost a úspora energie, multifunkční využití

Mīnusi

velikost přístroje, mírná hlučnost

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

29/10/2024

Česká republika

Česká republika

Super rychlý pomocník pro všechny kuchaře

Fritéza je moc hezký designový kousek, který mě hned oslovil svým vzhledem. A byl to dobrý výběr. Překvapila mě svou výkoností a rychlostí. Přes to, že není potřeba používat velké množství oleje, tak jsou například hranolky do 30 minut krásně dokřupava upečené. Oceňuji i rozdělení na dva koše, takže lze připravovat dva chody zároveň nebo vařit odděleně hlavní chod a přílohu. Snadné je jak ovládání, tak také údržba, jelikož se koše dají rozložit na několik kousků. V naší kuchyni si určitě najde své místo. Je ale potřeba počítat s tím, že je to větší spotřebič a mít pro ní dostatek vyhrazeného místa.

Plusi

snadnost ovládání, rychlost přípravy,všestranné využití, dobrý výkon, hezký design, snadná údržba

Mīnusi

rozměrnost

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

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Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar mājās gatavotiem kartupeļiem frī, kas gatavoti parastā taukvāres katlā.

  2. Pārbaude veikta ar desiņām kreisajā grozā, salīdzinot ar tradicionālajām konvekcijas krāsnīm.

  3. Pārbaude veikta ar desiņām kreisajā grozā, salīdzinot ar tradicionālajām konvekcijas krāsnīm.