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3000. sērija Airfryer ar diviem groziem
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NA353/10
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Kāpēc Philips Airfryer gatavošanas laikā atskaņo signālu?
6,2 l Airfryer piederumsGrila komplekts
Airfryer 6,2 l, 8,3 l un 9 l piederumsKomplekts gatavošanai 2 līmeņos
Airfryer 6,2 l, 8,3 l un 9 l piederumsBrokastu komplekts
3,2 l un 4,2 l Airfryer piederumsGrila komplekts
Airfryer piederumsKonditorejas komplekts XL
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