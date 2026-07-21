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  • Divreiz vairāk ēdienu, par 45% mazāk vietas
  • Divreiz vairāk ēdienu, par 45% mazāk vietas
  • Divreiz vairāk ēdienu, par 45% mazāk vietas
  • Divreiz vairāk ēdienu, par 45% mazāk vietas
  • Divreiz vairāk ēdienu, par 45% mazāk vietas
  • Divreiz vairāk ēdienu, par 45% mazāk vietas
  • Divreiz vairāk ēdienu, par 45% mazāk vietas
  • Divreiz vairāk ēdienu, par 45% mazāk vietas
  • Divreiz vairāk ēdienu, par 45% mazāk vietas
  • Divreiz vairāk ēdienu, par 45% mazāk vietas
  • Divreiz vairāk ēdienu, par 45% mazāk vietas
  • Divreiz vairāk ēdienu, par 45% mazāk vietas
  • Divreiz vairāk ēdienu, par 45% mazāk vietas
  • Divreiz vairāk ēdienu, par 45% mazāk vietas
  • Divreiz vairāk ēdienu, par 45% mazāk vietas
  • Divreiz vairāk ēdienu, par 45% mazāk vietas
  • Divreiz vairāk ēdienu, par 45% mazāk vietas
  • Divreiz vairāk ēdienu, par 45% mazāk vietas
  • Divreiz vairāk ēdienu, par 45% mazāk vietas
  • Divreiz vairāk ēdienu, par 45% mazāk vietas

4000. sērijaGaisa cepamkatls ar diviem groziem

NA462/70

4.8
| (8) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Divreiz vairāk ēdienu, par 45% mazāk vietas
Mūsu Airfryer ierīce ar vienu virs otra novietotiem groziem pagatavo divus ēdienus vienlaicīgi, ietaupot vietu. Turklāt vertikālā RapidAir tehnoloģija nodrošina, ka ēdieni vienmēr ir gardi apcepti un maigi.
Skatīt visas priekšrocības

Abi ēdieni ir ideāli pagatavoti un gatavi vienlaicīgi

Divreiz vairāk ēdienu, par 45% mazāk vietas

  • Aizņem par 45% mazāk vietas

  • 2 grozi viens virs otra, divreiz vairāk ēdienu

  • Kraukšķīgs un vienmērīgi pagatavots ēdiens ar RapidAir tehnoloģiju

  • Pagatavojiet 2 ēdienus, kas ir gatavi vienlaicīgi

Grozi atrodas viens virs otra, un ierīce aizņem uz pusi mazāk vietas

Grozi atrodas viens virs otra, un ierīce aizņem uz pusi mazāk vietas

Mūsu kompaktā Airfryer ierīce ar diviem groziem ļauj vienkārši pagatavot gardus ēdienus un ietaupa 45% vietas uz darbvirsmas.*

2 viens virs otra novietoti grozi, divtik liela ietilpība

2 viens virs otra novietoti grozi, divtik liela ietilpība

Īpaši lielā 10 L Airfryer ierīce ar vienu virs otra novietotiem diviem 5 L groziem. Ģimenei paredzētā Airfryer viegli tiek galā ar 1,4 kg fritētu kartupeļu, 2 kg dārzeņu vai 24 cāļa stilbiņiem. Katrā 5 L grozā varat viegli ievietot nesagrieztu 1,2 kg smagu cāli.

Labi apcepts un vienmērīgi pagatavots ēdiens, izmantojot par 90% mazāk tauku**

Labi apcepts un vienmērīgi pagatavots ēdiens, izmantojot par 90% mazāk tauku**

Vertikālā RapidAir tehnoloģija nodrošina ideāli apceptus un maigi pagatavotus ēdienus. Karstais gaiss no augšas cirkulē ap ēdienu, vienmēr nodrošinot vienmērīgi pagatavotu maltīti.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

8

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
2
1

21/07/2026

Eesti

Eesti

Stiilne ja efektiivne abiline

Väga mahukas kuumaõhufritüür. Tänu kahele sahtlile saab valmistada erinevat kuumust vajavaid toite korraga. Lihtne ja efektiivne toiduvalmistaja, välimuselt stiilne.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 seeria NA462/70 Üksteise peal asetsevate sahtlitega Airfryer

Date of Use 2026-07-08

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 seeria NA462/70 Üksteise peal asetsevate sahtlitega Airfryer

Date of Use 2026-07-08

15/06/2026

България

България

Много съм доволен

Много съм доволен от уреда. Мощен е, заема малко място, а е с двойно по-голям обем, синхронизацията на двете кошници е изключително удобна функция. Използвам го след като доста време имах NA130 и разликата е огромна. Много бързо всичко става готово, почиства се лесно, защото е с керамично покритие, а не е с тефлон, през прозорчето се вижда каква е готовността на храната. Просто е супер!

Plusi

Силен, можеш да готвиш две неща без да се смесват миризмите.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница

Date of Use 2026-03-03

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница

Date of Use 2026-03-03

31/12/2025

България

България

Напълно си заслужава

Пести страшно много време и ток. На практика почти не включвам фурната, защото този уред готви по-бързо и по-икономично. Има много функции и предварителни програми, които улесняват готвенето

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница

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Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar citām Philips Airfryer ierīcēm

  2. Salīdzinājumā ar mājās gatavotiem fritētiem kartupeļiem, kas gatavoti parastā taukvāres katlā

  3. Iekšējās laboratorijas mērījums NA46x ar lasi un vistas krūtiņu salīdzinājumā ar A klases cepeškrāsni. Rezultāti katrai receptei var atšķirties