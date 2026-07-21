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Aizņem par 45% mazāk vietas
2 grozi viens virs otra, divreiz vairāk ēdienu
Kraukšķīgs un vienmērīgi pagatavots ēdiens ar RapidAir tehnoloģiju
Pagatavojiet 2 ēdienus, kas ir gatavi vienlaicīgi
Mūsu kompaktā Airfryer ierīce ar diviem groziem ļauj vienkārši pagatavot gardus ēdienus un ietaupa 45% vietas uz darbvirsmas.*
Īpaši lielā 10 L Airfryer ierīce ar vienu virs otra novietotiem diviem 5 L groziem. Ģimenei paredzētā Airfryer viegli tiek galā ar 1,4 kg fritētu kartupeļu, 2 kg dārzeņu vai 24 cāļa stilbiņiem. Katrā 5 L grozā varat viegli ievietot nesagrieztu 1,2 kg smagu cāli.
Vertikālā RapidAir tehnoloģija nodrošina ideāli apceptus un maigi pagatavotus ēdienus. Karstais gaiss no augšas cirkulē ap ēdienu, vienmēr nodrošinot vienmērīgi pagatavotu maltīti.
4.8
no 5
8
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Triinu578
21/07/2026
Eesti
Stiilne ja efektiivne abiline
Väga mahukas kuumaõhufritüür. Tänu kahele sahtlile saab valmistada erinevat kuumust vajavaid toite korraga. Lihtne ja efektiivne toiduvalmistaja, välimuselt stiilne.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 seeria NA462/70 Üksteise peal asetsevate sahtlitega Airfryer
Date of Use 2026-07-08
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 seeria NA462/70 Üksteise peal asetsevate sahtlitega Airfryer
Date of Use 2026-07-08
Gopeto
15/06/2026
България
Много съм доволен
Много съм доволен от уреда. Мощен е, заема малко място, а е с двойно по-голям обем, синхронизацията на двете кошници е изключително удобна функция. Използвам го след като доста време имах NA130 и разликата е огромна. Много бързо всичко става готово, почиства се лесно, защото е с керамично покритие, а не е с тефлон, през прозорчето се вижда каква е готовността на храната. Просто е супер!
Plusi
Силен, можеш да готвиш две неща без да се смесват миризмите.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница
Date of Use 2026-03-03
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница
Date of Use 2026-03-03
Sis33
31/12/2025
България
Напълно си заслужава
Пести страшно много време и ток. На практика почти не включвам фурната, защото този уред готви по-бързо и по-икономично. Има много функции и предварителни програми, които улесняват готвенето
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница
Salīdzinājumā ar citām Philips Airfryer ierīcēm
Salīdzinājumā ar mājās gatavotiem fritētiem kartupeļiem, kas gatavoti parastā taukvāres katlā
Iekšējās laboratorijas mērījums NA46x ar lasi un vistas krūtiņu salīdzinājumā ar A klases cepeškrāsni. Rezultāti katrai receptei var atšķirties