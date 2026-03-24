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NA460 NA461 NA462 Quick Start Guide
Visi (4)
Philips Airfryer izdala plastmasas smaku
Kādu cepšanas formu varu izmantot savā Philips Airfryer ierīcē?
Kāpēc man ir jāsakrata ēdiens Philips Airfryer ierīcē?
Philips Airfryer ierīces tīrīšana
Airfryer piederumsCepšanas komplekts L
Mana Philips Airfryer ierīce neuzrādās lietotnes HomeID ierīču sarakstā
No Philips Airfryer ierīces izplūst balti dūmi
Philips Airfryer ierīcē gatavotie ēdieni nav kraukšķīgi vai tādi, kā paredzēts
Ar Philips Airfryer mājās gatavoti fritēti kartupeļi nav tādi, kā vēlējos
Philips Airfryer rāda svītras vai kļūdas kodu
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