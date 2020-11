Apgrieziet deguna, ausu, atsevišķi augošus matiņus un uzacis maksimāli ērti

Viegli un komfortabli sasniedziet un atbrīvosities no deguna un ausu matiņiem. Pirms lietošanas pārliecinieties, vai jūsu nāsis ir tīras, un piesardzīgi, ievietojiet ierīci deguna iekšpusē ne dziļāk kā 0,5 cm un lēni kustiniet to. Apgriežot ausu matus, pārliecinieties, vai ausīs nav ausu sērs. Uzacu matiņiem iebīdiet vienu no divām ķemmēm (3 vai 5 mm) rievās un sagrieziet ar vieglu spiedienu, virzoties pret matu augšanas virzienu, lai tas būtu vienmērīgs griezums vajadzīgajā garumā. Detaļu apgriešanai izmantojiet komplektā iekļauto detaļu trimmera ķemmi vai bez tā. Pielāgojiet leņķi, lai apgrieztu, noformētu un definētu bārdas vai kazas bārdiņas malas ar precīzu trimmera galviņu.