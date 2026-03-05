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  • Izcils komforts bez matu raušanas
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  • Izcils komforts bez matu raušanas
  • Izcils komforts bez matu raušanas
  • Izcils komforts bez matu raušanas
  • Izcils komforts bez matu raušanas
  • Izcils komforts bez matu raušanas
  • Izcils komforts bez matu raušanas
  • Izcils komforts bez matu raušanas
  • Izcils komforts bez matu raušanas
  • Izcils komforts bez matu raušanas
  • Izcils komforts bez matu raušanas
  • Izcils komforts bez matu raušanas
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Izcils komforts bez matu raušanas
  • Izcils komforts bez matu raušanas
  • Izcils komforts bez matu raušanas
  • Izcils komforts bez matu raušanas
  • Izcils komforts bez matu raušanas
  • Izcils komforts bez matu raušanas
  • Izcils komforts bez matu raušanas
  • Izcils komforts bez matu raušanas
  • Izcils komforts bez matu raušanas
  • Izcils komforts bez matu raušanas

Nose trimmer series 5000Deguna, ausu, uzacu un sejas zonās trimmeris

NT5650/16

4.7
| (83) Atsauksmes | 94% ieteica šo produktu
Izcils komforts bez matu raušanas
Philips Series 5000 deguna trimmeris maigi apgriež deguna, ausu, uzacu un atsevišķi augošus matiņus. Jaunā PrecisionTrim tehnoloģija un Protective Guard sistēma ir izstrādāta tā, lai nodrošinātu vieglu un efektīvu apgriešanu bez jebkādas vilkšanas un raušanas.
Skatīt visas priekšrocības

Apgrieziet deguna, ausu, atsevišķi augošus matiņus un uzacis maksimāli ērti

Izcils komforts bez matu raušanas

  • 5 uzliekamas ķemmes (2, 3, 5 un 7 mm)

  • Kontūrām sekojošs 2D skuveklis

  • 61 min lietojums bez vada/1 h ilga uzlāde

  • Uzgalis muguras aizsniegšanai

  • Līdz pat 5 gadu garantija

Apgrieziet deguna, ausu, atsevišķi augošus matiņus un uzacis maksimāli ērti

Apgrieziet deguna, ausu, atsevišķi augošus matiņus un uzacis maksimāli ērti

Viegli un komfortabli sasniedziet un atbrīvosities no deguna un ausu matiņiem. Pirms lietošanas pārliecinieties, vai jūsu nāsis ir tīras, un piesardzīgi, ievietojiet ierīci deguna iekšpusē ne dziļāk kā 0,5 cm un lēni kustiniet to. Apgriežot ausu matus, pārliecinieties, vai ausīs nav ausu sērs. Uzacu matiņiem iebīdiet vienu no divām ķemmēm (3 vai 5 mm) rievās un sagrieziet ar vieglu spiedienu, virzoties pret matu augšanas virzienu, lai tas būtu vienmērīgs griezums vajadzīgajā garumā. Detaļu apgriešanai izmantojiet komplektā iekļauto detaļu trimmera ķemmi vai bez tā. Pielāgojiet leņķi, lai apgrieztu, noformētu un definētu bārdas vai kazas bārdiņas malas ar precīzu trimmera galviņu.

Viegla, efektīva griešana bez savainojumiem

Viegla, efektīva griešana bez savainojumiem

Deguna, ausu un uzacu trimmeris, kas izstrādāts drošībai un komfortam, ar Protective Guard sistēmu, kas nosedz asmeņus, lai tie nenonāktu tiešā kontaktā ar ādu. Trimmeris arī veidots tā, lai nodrošinātu pēc iespējas mazāk izlaisto matiņu vai aizķeršanos.

Griešana bez piepūles no jebkura leņķa

Griešana bez piepūles no jebkura leņķa

Mūsu novatoriskais, abpusēji precīzais trimmeris ātri un bez piepūles griež no jebkura leņķa un jebkurā virzienā.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.7

no 5

83

Atsauksmes

94%

ieteica šo produktu

2

05/03/2026

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Polecam

Świetnie się sprawdza. Nie mam porównania do innych ale chłopak zadowolony

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Trymer do brwi, nosa, uszu i modelowania

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Trymer do brwi, nosa, uszu i modelowania

17/05/2024

Polska

Polska

Praktyczny!

Świetny produkt, wcześniej miałem z Rossmanna i się szybko zepsuł a ten działa ekstra. Dużo akcesoriów i praktyczny woreczek do przechowywania. Polecam!

Plusi

Szybki i mały

Mīnusi

brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Trymer do brwi, nosa, uszu i modelowania

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Trymer do brwi, nosa, uszu i modelowania

17/05/2024

Polska

Polska

Dobry trymer do nosa

Prezent dla męża. Dobry sprzęt - działa bezrobpemowo i bez zarzutów.

Plusi

Dobry jakościowy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Trymer do brwi, nosa, uszu i modelowania

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Trymer do brwi, nosa, uszu i modelowania

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Garantija ir nodrošināta līdz 5 gadiem, proti, ir 2 gadu standarta globālā garantija un 3 gadu papildu garantija, ko var saņemt, ja ierīci reģistrē 90 dienās pēc iegādes.

  2. Attiecas tikai uz 5000., 7000. un 9000. sērijas modeļiem. Pieejami starptautiskajā tirgū, izņemot ASV, Kanādu un Ķīnu.