30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
5 uzliekamas ķemmes (2, 3, 5 un 7 mm)
Kontūrām sekojošs 2D skuveklis
61 min lietojums bez vada/1 h ilga uzlāde
Uzgalis muguras aizsniegšanai
Līdz pat 5 gadu garantija
Viegli un komfortabli sasniedziet un atbrīvosities no deguna un ausu matiņiem. Pirms lietošanas pārliecinieties, vai jūsu nāsis ir tīras, un piesardzīgi, ievietojiet ierīci deguna iekšpusē ne dziļāk kā 0,5 cm un lēni kustiniet to. Apgriežot ausu matus, pārliecinieties, vai ausīs nav ausu sērs. Uzacu matiņiem iebīdiet vienu no divām ķemmēm (3 vai 5 mm) rievās un sagrieziet ar vieglu spiedienu, virzoties pret matu augšanas virzienu, lai tas būtu vienmērīgs griezums vajadzīgajā garumā. Detaļu apgriešanai izmantojiet komplektā iekļauto detaļu trimmera ķemmi vai bez tā. Pielāgojiet leņķi, lai apgrieztu, noformētu un definētu bārdas vai kazas bārdiņas malas ar precīzu trimmera galviņu.
Deguna, ausu un uzacu trimmeris, kas izstrādāts drošībai un komfortam, ar Protective Guard sistēmu, kas nosedz asmeņus, lai tie nenonāktu tiešā kontaktā ar ādu. Trimmeris arī veidots tā, lai nodrošinātu pēc iespējas mazāk izlaisto matiņu vai aizķeršanos.
Mūsu novatoriskais, abpusēji precīzais trimmeris ātri un bez piepūles griež no jebkura leņķa un jebkurā virzienā.
4.7
no 5
83
Atsauksmes
94%
ieteica šo produktu
m4dzikson
05/03/2026
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Polecam
Świetnie się sprawdza. Nie mam porównania do innych ale chłopak zadowolony
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Trymer do brwi, nosa, uszu i modelowania
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Trymer do brwi, nosa, uszu i modelowania
Paweł1981_
17/05/2024
Polska
Praktyczny!
Świetny produkt, wcześniej miałem z Rossmanna i się szybko zepsuł a ten działa ekstra. Dużo akcesoriów i praktyczny woreczek do przechowywania. Polecam!
Plusi
Szybki i mały
Mīnusi
brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Trymer do brwi, nosa, uszu i modelowania
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Trymer do brwi, nosa, uszu i modelowania
Monika_wro
17/05/2024
Polska
Dobry trymer do nosa
Prezent dla męża. Dobry sprzęt - działa bezrobpemowo i bez zarzutów.
Plusi
Dobry jakościowy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Trymer do brwi, nosa, uszu i modelowania
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Trymer do brwi, nosa, uszu i modelowania
Garantija ir nodrošināta līdz 5 gadiem, proti, ir 2 gadu standarta globālā garantija un 3 gadu papildu garantija, ko var saņemt, ja ierīci reģistrē 90 dienās pēc iegādes.
Attiecas tikai uz 5000., 7000. un 9000. sērijas modeļiem. Pieejami starptautiskajā tirgū, izņemot ASV, Kanādu un Ķīnu.