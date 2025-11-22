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Gatavošanas lodziņš
RapidAir Plus tehnoloģija
16 gatavošanas funkcijas vienā ierīcē
Ātrs un energoefektīvs
Patentētā tehnoloģija RapidAir Plus ar unikālu zvaigznes formas dizainu virza karsto gaisu ap ēdienu un caur to ar lielāku gaisa plūsmas ātrumu, nodrošinot vienmērīgu gatavošanas procesu, lai radītu gardas mājās pagatavotas maltītes par 30% ātrāk*
Vairs nekādu minējumu! Vēro gatavošanas procesu un nosaki, kad ēdiens ir perfekts. Radīts ērtam gatavošanas procesam.
Līdz pat 40% lieko tauku izpil, lai maltītes būtu veselīgākas un pilnībā saglabātu garšu***. Grozs nodrošina, lai ēdiens nesaskartos ar cepšanas laikā pannā izpilējušajiem taukiem.
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Мери79
22/11/2025
България
Уникален.Голямо удобство. Бързо лесно,вкусно и най важното здравословно.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l
Hrissis
03/11/2024
България
Новият Шеф готвач вкъщи
До сега не бяхме ползвали подобен продукт, но вече е неизменен помощник в нашата кухня. От хрупкави и здравословни картофки до сочна и вкусна пържола, бърза закуска, печива, замразени храни, но и сушене на плодове (любимата функция, която използваме). Препоръчвам!
Plusi
Тиха работа, бързина, здравословно приготвена храна
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l
Salīdzinājumā ar mājās gatavotiem kartupeļiem frī, kas gatavoti parastā taukvāres katlā
Salīdzinājumā ar Philips Airfryer ar RapidAir tehnoloģiju
Vistas stilbiņš: par līdz pat 40% mazāk tauku nekā neapstrādātam produktam
Recepšu skaits katrā valstī var atšķirties
Procentuālās vērtības ir balstītas uz laboratorijā veiktiem mērījumiem ar Philips Airfryer, gatavojot vienu vistas fileju (AF iestatījums 160 °C bez uzkarsēšanas) vai laša fileju (AF iestatījums 200 °C bez uzkarsēšanas) un salīdzinātas ar A kategorijas cepeškrāsni. Konkrētas procentuālās vērtības var atšķirties atkarībā no produkta.
MetrixLab tests ar 30 esošiem Philips 3000. sērijas Airfryer ierīču lietotājiem, 2024. gada jūlijs