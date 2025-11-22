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  • Vēro cepšanas procesu, piedzīvojot garšu daudzveidību
  • Vēro cepšanas procesu, piedzīvojot garšu daudzveidību
  • Vēro cepšanas procesu, piedzīvojot garšu daudzveidību
  • Vēro cepšanas procesu, piedzīvojot garšu daudzveidību
  • Vēro cepšanas procesu, piedzīvojot garšu daudzveidību
  • Vēro cepšanas procesu, piedzīvojot garšu daudzveidību
  • Vēro cepšanas procesu, piedzīvojot garšu daudzveidību
  • Vēro cepšanas procesu, piedzīvojot garšu daudzveidību
  • Vēro cepšanas procesu, piedzīvojot garšu daudzveidību
  • Vēro cepšanas procesu, piedzīvojot garšu daudzveidību
  • Vēro cepšanas procesu, piedzīvojot garšu daudzveidību
  • Vēro cepšanas procesu, piedzīvojot garšu daudzveidību
  • Vēro cepšanas procesu, piedzīvojot garšu daudzveidību
  • Vēro cepšanas procesu, piedzīvojot garšu daudzveidību
  • Vēro cepšanas procesu, piedzīvojot garšu daudzveidību
  • Vēro cepšanas procesu, piedzīvojot garšu daudzveidību

3000. sērijaAirfryer 7,2 L

NA342/00

5
| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Vēro cepšanas procesu, piedzīvojot garšu daudzveidību
Iegūsti ko vairāk par gaisa cepamkatlu, izmantojot 16 funkcijas — no ātras mīklas izstrādājumu cepšanas līdz sutināšanai vairāku stundu garumā. Gardas maltītes pilnībā pagatavot mājās ir pavisam vienkārši. Katlam ir elegants lodziņš, lai redzētu, kad ēdiens ir perfekti pagatavots — kraukšķīgs un maigs.
Skatīt visas priekšrocības

Kraukšķīgs, mīksts un vienmērīgi pagatavots ēdiens katru reizi

Vēro cepšanas procesu, piedzīvojot garšu daudzveidību

  • Gatavošanas lodziņš

  • RapidAir Plus tehnoloģija

  • 16 gatavošanas funkcijas vienā ierīcē

  • Ātrs un energoefektīvs

Ātra, vienmērīga gatavošana, izmantojot RapidAir Plus tehnoloģiju

Ātra, vienmērīga gatavošana, izmantojot RapidAir Plus tehnoloģiju

Patentētā tehnoloģija RapidAir Plus ar unikālu zvaigznes formas dizainu virza karsto gaisu ap ēdienu un caur to ar lielāku gaisa plūsmas ātrumu, nodrošinot vienmērīgu gatavošanas procesu, lai radītu gardas mājās pagatavotas maltītes par 30% ātrāk*

Elegants gatavošanas lodziņš ēdiena uzraudzīšanai

Elegants gatavošanas lodziņš ēdiena uzraudzīšanai

Vairs nekādu minējumu! Vēro gatavošanas procesu un nosaki, kad ēdiens ir perfekts. Radīts ērtam gatavošanas procesam.

Tauku iztecināšana un atdalīšana, izmantojot unikālu grozu

Tauku iztecināšana un atdalīšana, izmantojot unikālu grozu

Līdz pat 40% lieko tauku izpil, lai maltītes būtu veselīgākas un pilnībā saglabātu garšu***. Grozs nodrošina, lai ēdiens nesaskartos ar cepšanas laikā pannā izpilējušajiem taukiem.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

22/11/2025

България

България

Уникален.Голямо удобство. Бързо лесно,вкусно и най важното здравословно.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l

03/11/2024

България

България

Новият Шеф готвач вкъщи

До сега не бяхме ползвали подобен продукт, но вече е неизменен помощник в нашата кухня. От хрупкави и здравословни картофки до сочна и вкусна пържола, бърза закуска, печива, замразени храни, но и сушене на плодове (любимата функция, която използваме). Препоръчвам!

Plusi

Тиха работа, бързина, здравословно приготвена храна

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l

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Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar mājās gatavotiem kartupeļiem frī, kas gatavoti parastā taukvāres katlā

  2. Salīdzinājumā ar Philips Airfryer ar RapidAir tehnoloģiju

  3. Vistas stilbiņš: par līdz pat 40% mazāk tauku nekā neapstrādātam produktam

  4. Recepšu skaits katrā valstī var atšķirties

  5. Procentuālās vērtības ir balstītas uz laboratorijā veiktiem mērījumiem ar Philips Airfryer, gatavojot vienu vistas fileju (AF iestatījums 160 °C bez uzkarsēšanas) vai laša fileju (AF iestatījums 200 °C bez uzkarsēšanas) un salīdzinātas ar A kategorijas cepeškrāsni. Konkrētas procentuālās vērtības var atšķirties atkarībā no produkta.

  6. MetrixLab tests ar 30 esošiem Philips 3000. sērijas Airfryer ierīču lietotājiem, 2024. gada jūlijs