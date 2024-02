Bluetooth®, vai mūzikas izvilkšana no LP, CD, FM savā USB ierīcē

Ar šo viedo līdzekli varat viegli klausīties visu mūzikas saturu savā Hi-Fi sistēmā tieši no portatīvā MP3 atskaņotāja. Vienkārši klausieties savu mīļāko mūziku, izmantojot Bluetooth®, vai izvelciet mūziku no LP, CD, FM radio pārraidēm un pievienojiet savu sistēmu tieši USB ierīcei. Glabājiet iecienītos plašu ierakstus un pārvērtiet to saturu MP3 formātā - neizmantojot datoru. Varat arī iestatīt taimeri, lai ierakstītu iecienītos radio raidījumus savā sistēmā, un raidījums tiks ierakstīts jūsu USB ierīcē.