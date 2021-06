DivX Plus HD sertificēts augstas izšķirtspējas DivX atskaņošanai

DivX Plus HD jūsu Blu-ray atskaņotājā un/vai DVD atskaņotājā piedāvā jaunāko DivX tehnoloģiju, kas sniedz iespēju baudīt HD video un filmas no interneta tieši Philips HDTV vai datorā. DivX Plus HD atbalsta DivX Plus satura (H.264 HD video ar augstas kvalitātes AAC audio MKV faila konteinerā) atskaņošanu, vienlaikus atbalstot arī iepriekšējās DivX video versijas līdz 1080p. DivX Plus HD patiesam HD digitālam video.