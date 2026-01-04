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PET716/12
Skatieties un dalieties iespaidos par filmām un digitālajiem fotoattēliem ar ģimeni un draugiem. 16:9 platekrāna malu attiecība ir universāla un augstas izšķirtspējas digitālā televizora standarts. Standarta 16:9 malu attiecība nodrošina video parādīšanu bez joslām attēla augšdaļā un apakšā, kā arī neietekmē kvalitāti, kuru parasti bojā mērogošana, mainot attēlu, lai to ietilpinātu cita lieluma ekrānā.
MP3 ir revolucionāra saspiešanas tehnoloģija, ar kuru līdz pat 10 reizēm var samazināt digitālos mūzikas failus, būtiski neietekmējot to kvalitāti. Vienā kompaktdiskā var saglabāt mūziku 10 stundām.
Pateicoties DivX® atbalstam, varat izbaudīt DivX® kodētos video savā dzīvojamajā istabā. DivX® multivides formāts ir uz MPEG4 balstīta video saspiešanas tehnoloģiju, kas sniedz iespēju saglabāt lielus failus, piemēram, filmas, reklāmu rullīšus un mūzikas video, tādos datu nesējos kā CD-R/RW, atmiņas kartēs un DVD diskos. DivX® kompaktdiskus var atskaņot noteiktos DVD disku atskaņotājos, DVD disku rakstītājos un mājas kinoteātra sistēmās.
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