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  • Patiešām gluds skuvums
  • Patiešām gluds skuvums
  • Patiešām gluds skuvums
  • Patiešām gluds skuvums
  • Patiešām gluds skuvums
  • Patiešām gluds skuvums
  • Patiešām gluds skuvums
  • Patiešām gluds skuvums
  • Patiešām gluds skuvums
  • Patiešām gluds skuvums
  • Patiešām gluds skuvums
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  • Patiešām gluds skuvums
  • Patiešām gluds skuvums
  • Patiešām gluds skuvums
  • Patiešām gluds skuvums
  • Patiešām gluds skuvums
  • Patiešām gluds skuvums
  • Patiešām gluds skuvums
  • Patiešām gluds skuvums
  • Patiešām gluds skuvums
  • Patiešām gluds skuvums

Izbeigta ražošana

PowerTouchelektriskais skuveklis sausai skūšanai

PT720/16

4.5
| (335) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu
Patiešām gluds skuvums
Jaunais Philips PowerTouch elektriskais skuveklis piešķirs možumu jūsu rītam. Tagad ar ilgāku darbības laiku, pilnībā mazgājamu korpusu un Super Lift & Cut sistēmu šis skuveklis garantē, ka ikrīta sejas kopšana būs ātri un viegli paveicama.
Skatīt visas priekšrocības

Patiešām gluds skuvums

  • Super Lift&Cut

  • Kustīgas galviņas

40+ minūšu ilga bezvada skūšanās, 8 stundu ilga uzlāde

40+ minūšu ilga bezvada skūšanās, 8 stundu ilga uzlāde

40+ minūšu ilga bezvada jauda 14 dienām. Pilnībā uzlādējas 8 stundu laikā, tātad skuveklis ir vienmēr gatavs darbam, kad tas jums vajadzīgs

Super Lift & Cut sistēma pārliecinoši gludam skuvumam

Super Lift & Cut sistēma pārliecinoši gludam skuvumam

Mūsu elektriskajos skuvekļos iebūvētā dubultā asmens sistēma paceļ matiņus, lai tos ērti nogrieztu zem ādas līmeņa un skuvums būtu gludāks.

Pielāgošanās sejas vaibstiem – sejas un kakla izliekumiem

Pielāgošanās sejas vaibstiem – sejas un kakla izliekumiem

Skuveklis automātiski pielāgojas katram sejas un kakla izliekumam gludākai skūšanai

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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4.5

no 5

335

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

23/09/2015

Lietuva

Lietuva

Skutimasis tapo itin greitas ir patogus

Aštrūs peiliukai, patogiai priglundanti galvutė, dvejų metų garantija ir patraukli kaina - niekada netikėjau, kad tai suderinama (y)

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6946/16 Sauso skutimo barzdaskutė

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6946/16 Sauso skutimo barzdaskutė

21/01/2016

Eesti

Eesti

Verificēts pircējs

Eeskujulik masin

Lahendus on väga viimistletud ja käepärane, tõeline tipptehnoloogia.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6927/16 pardel

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6927/16 pardel

11/01/2015

Eesti

Eesti

väga hea

töötab hästi, mugav , kerge ja juhtmevaba. ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 PT731/16 pardel

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 PT731/16 pardel

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.