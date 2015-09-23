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  • ComfortCut
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  • ComfortCut
  • ComfortCut
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  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut

Izbeigta ražošana

Shaver series 3000Elektriskais skuveklis sausai skūšanai

PT731/16

4.5
| (335) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu
ComfortCut
PowerTouch piešķir možuma devu jūsu rītam. Tagad ar ilgāku darbības laiku, pilnībā mazgājamām galviņām un ComfortCut asmeņiem, kas nodrošina ērtāku skuvumu. Ar PowerTouch jūs vienā mirklī tiksiet galā ar ikrīta sejas kopšanu.
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Pasaulē labākais zīmols elektrisko skuvekļu kategorijā1

Komfortabla un ātra skūšanās

ComfortCut

  • ComfortCut, kustīgās galviņas

  • 45 min izm. bez vada/8 h uzlāde

  • Izbīdāmais trimmeris

ComfortCut asmeņi gludam, vienmērīgam skuvumam

ComfortCut asmeņi gludam, vienmērīgam skuvumam

ComfortCut asmeņiem ir ieapaļas malas, kas gludi slīd pa ādu, tāpēc vienmēr iegūsiet gludu skuvumu un skūšanās būs ērta.

Flex & Float pielāgojas sejas un kakla izliekumam

Flex & Float pielāgojas sejas un kakla izliekumam

Automātiski seko katram sejas un kakla izliekumam gludākai skūšanai.

45+ skūšanās minūtes, 8 stundu uzlāde

45+ skūšanās minūtes, 8 stundu uzlāde

Energoefektīva, jaudīga litija jonu baterija nodrošina ilgāku skūšanās laiku. Ar vienu uzlādi jūs iegūsiet 45+ minūtes skūšanās laika (aptuveni 15 skūšanās reizes) pēc 8 stundu ilgas uzlādes. Pievienojiet ierīci strāvai uz 3 minūtēm un iegūsiet pietiekami daudz enerģijas vienai skūšanās reizei.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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4.5

no 5

335

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

23/09/2015

Lietuva

Lietuva

Skutimasis tapo itin greitas ir patogus

Aštrūs peiliukai, patogiai priglundanti galvutė, dvejų metų garantija ir patraukli kaina - niekada netikėjau, kad tai suderinama (y)

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6946/16 Sauso skutimo barzdaskutė

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6946/16 Sauso skutimo barzdaskutė

21/01/2016

Eesti

Eesti

Verificēts pircējs

Eeskujulik masin

Lahendus on väga viimistletud ja käepärane, tõeline tipptehnoloogia.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6927/16 pardel

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6927/16 pardel

11/01/2015

Eesti

Eesti

väga hea

töötab hästi, mugav , kerge ja juhtmevaba. ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 PT731/16 pardel

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 PT731/16 pardel

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī. 